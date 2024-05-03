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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Морейренсе
1:0
Второй тайм: 90+'
Визела
0'
1:0
23' Гол
Офори Лоуренс
66' Желтая карточка
Камачу Жоау
79' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
81' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
83' Желтая карточка
Лакава Матиас
90' Желтая карточка
Антониссе Джереми

Ход матча

7'
 
Ба-Си Амаду
Ейенга-Локило Джейсон
23'
Офори Лоуренс
1:0
45'
Батиста Жилберту
Маракас
 
58'
 
Кина Домингуш
Наскименто Диого
58'
 
Лакава Матиас
Лебеденко Орест
58'
 
Ортис Педро
Перейра Матеус
66'
Камачу Жоау
 
68'
Винисиус Алессандро
Айяс Матеус
 
68'
Антониссе Джереми
Нлаво Луис
 
79'
Фримпонг Годфрид
 
80'
Кодисанг Кобамело
Камачу Жоау
 
80'
Каштру Андре
Офори Лоуренс
 
81'
 
Эссанд Самюэль
83'
 
Лакава Матиас
90'
Антониссе Джереми
 
Прогнозы 105
Морейренсе 79% (83)
X 17.1% (18)
Визела 3.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Морейренсе
Ничья
Визела
3.80
6.50
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Все Коэффициенты
22
Кайо
Секко
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
7
Айяс
Матеус
9
Нлаво
Луис
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
75
Ейенга-Локило
Джейсон
10
Кина
Домингуш
29
Соро
Альберто
99
Эссанд
Самюэль
Морейренсе
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Визела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
0.75

Среднее время на гол

22
120

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.19
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.16
Камачу Жоау 4 0.13
Алан Осорио 3 0.09
Маракас 3 0.09
Марсело Феррейра 2 0.06
Айяс Матеус 2 0.06
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Офори Лоуренс 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Кайо Секко 0 0
Амадор Педру 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 15 0.47
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.09
Соро Альберто 3 0.09
Петров Сава 2 0.06
Лебеденко Орест 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Кина Домингуш 0 0
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Сильва Фабиано 5 0
Рамос Рубен 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Камачу Жоау 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Понк Карлуш 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Rui Borges 1 0
Каштру Андре 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 5 2
Гарсия Самуэль 7 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Эссанд Самюэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Кина Домингуш 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Руберто Франческо 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Морейренсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Визела
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
25

Упущенные победы

15
9
Морейренсе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Визела
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Пропущено

17
31
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
6%
5
16%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
6
40%
4
25%
76-90

Пропущено

17
32
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
18%
3
9%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90

Забито

32
30
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
4
13%
4
13%
1-15
8
25%
2
7%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
2
6%
8
27%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
11
34%
7
23%
76-90

Пропущено

34
63
14 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
4
12%
8
13%
1-15
5
15%
10
16%
16-30
5
15%
10
16%
31-45
4
12%
10
16%
46-60
8
24%
8
13%
61-75
8
24%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Визела
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2
Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1

Результаты матчей

Морейренсе
Визела

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
3
12
1.5
5
11
1
14
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
3
12
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
21
10
7
24
1.5
8
23
3
28
2.5
1
30
2
29
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 1:0 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
11.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
12.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
13.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 0:1 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 0:1 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 1:0 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Визела
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Маракас получил легкую травму, и его заменил Батиста Жилберту.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Г О О О О Л - Офори Лоуренс из команды Морейренсе правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 7'
      Тактическая замена. Ейенга-Локило Джейсон уходит с поля и его заменяет Ба-Си Амаду
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 105
    Морейренсе 79% (83)
    X 17.1% (18)
    Визела 3.8% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Морейренсе
    Ничья
    Визела
    3.80
    6.50
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    59.00
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    Где смотреть матч Морейренсе 1:0 Визела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Визела

    Исход игры
    Морейренсе
    79% (83)
    Ничья
    17.1% (18)
    Визела
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (28)
    Меньше
    73.33% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    41.9% (44)
    Нет
    58.1% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    43.8% (46)
    2:1 Морейренсе
    21.9% (23)
    1:1 Ничья
    17.1% (18)
    2:0 Морейренсе
    10.5% (11)
    1:2 Визела
    1.9% (2)
    3:0 Морейренсе
    1.9% (2)
    0:1 Визела
    1.9% (2)
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    Морейренсе
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