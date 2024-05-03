Тур: 32. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Пирес Коста Бруно
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
23' ГолОфори Лоуренс
66' Желтая карточкаКамачу Жоау
79' Желтая карточкаФримпонг Годфрид
81' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
83' Желтая карточкаЛакава Матиас
90' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
Ход матча
23'
1:0
66'
79'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кайо
Секко
76
Пинто
Денис
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ба-Си АмадуНападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Визела
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
0.75
Среднее время на гол
22
120
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.19
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.16
|Камачу Жоау
|4
|0.13
|Алан Осорио
|3
|0.09
|Маракас
|3
|0.09
|Марсело Феррейра
|2
|0.06
|Айяс Матеус
|2
|0.06
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Офори Лоуренс
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Кайо Секко
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|15
|0.47
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.09
|Соро Альберто
|3
|0.09
|Петров Сава
|2
|0.06
|Лебеденко Орест
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Кина Домингуш
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Рамос Рубен
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Камачу Жоау
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|5
|2
|Гарсия Самуэль
|7
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Эссанд Самюэль
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Кина Домингуш
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Лебеденко Орест
|2
|0
|Гонсалвеш Жота
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Руберто Франческо
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
12
Морейренсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Визела
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
25
Упущенные победы
15
9
Морейренсе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Визела
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Пропущено
17
31
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
6%
5
16%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
8
26%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
6
40%
4
25%
76-90
Пропущено
17
32
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
18%
3
9%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90
Забито
32
30
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
4
13%
4
13%
1-15
8
25%
2
7%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
2
6%
8
27%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
11
34%
7
23%
76-90
Пропущено
34
63
14 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
4
12%
8
13%
1-15
5
15%
10
16%
16-30
5
15%
10
16%
31-45
4
12%
10
16%
46-60
8
24%
8
13%
61-75
8
24%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Визела
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2
Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1
Результаты матчей
Морейренсе
Визела
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
312
511
114
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
114
412
312
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
2110
724
823
328
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|89 - 29
|81
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|1:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|11.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|12.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|13.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|0:1 Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|26 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Визела
Исход игры
Морейренсе
79% (83)
Ничья
17.1% (18)
Визела
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (28)
Меньше
73.33% (77)
Обе команды забьют
Да
41.9% (44)
Нет
58.1% (61)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
43.8% (46)
2:1 Морейренсе
21.9% (23)
1:1 Ничья
17.1% (18)
2:0 Морейренсе
10.5% (11)
1:2 Визела
1.9% (2)
3:0 Морейренсе
1.9% (2)
0:1 Визела
1.9% (2)
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