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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Морейренсе
1:0
Конец матча
Визела
0'
1:0
23' Гол
Офори Лоуренс
66' Желтая карточка
Камачу Жоау
79' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
81' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
83' Желтая карточка
Лакава Матиас
89' Желтая карточка
Антониссе Джереми
90'+5
22
Кайо
Секко
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
7
Айяс
Матеус
9
Нлаво
Луис
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
75
Ейенга-Локило
Джейсон
10
Кина
Домингуш
29
Соро
Альберто
99
Эссанд
Самюэль
Морейренсе
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Визела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
0.75

Среднее время на гол

22
120

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.19
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.16
Камачу Жоау 4 0.13
Алан Осорио 3 0.09
Маракас 3 0.09
Марсело Феррейра 2 0.06
Айяс Матеус 2 0.06
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Офори Лоуренс 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Кайо Секко 0 0
Амадор Педру 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 15 0.47
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.09
Соро Альберто 3 0.09
Петров Сава 2 0.06
Лебеденко Орест 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Кина Домингуш 0 0
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 5 1
Алан Осорио 5 0
Сильва Фабиано 5 0
Рамос Рубен 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Камачу Жоау 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Понк Карлуш 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Rui Borges 1 0
Каштру Андре 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 5 2
Гарсия Самуэль 7 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Эссанд Самюэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Кина Домингуш 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Руберто Франческо 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Морейренсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

14
25

Упущенные победы

15
9
Морейренсе
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Визела
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
11%
2
14%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Пропущено

17
32
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
5
16%
1-15
4
24%
7
22%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
8
25%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
6
40%
4
25%
76-90

Пропущено

17
32
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
18%
3
9%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
2
12%
5
16%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90

Забито

33
30
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
4
12%
4
13%
1-15
9
27%
2
7%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
2
6%
8
27%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
11
33%
7
23%
76-90

Пропущено

34
64
14 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 24
4
12%
8
13%
1-15
5
15%
11
17%
16-30
5
15%
10
16%
31-45
4
12%
10
16%
46-60
8
24%
8
13%
61-75
8
24%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Визела
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2
Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1

Результаты матчей

Морейренсе
Визела

Точный счет

1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
9 раз 28%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
21
11
7
25
1.5
8
24
3
29
2.5
1
31
2
30
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
11.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
12.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
13.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Маракас получил легкую травму, и его заменил Батиста Жилберту.
    • 23'
      Г О О О О Л - Офори Лоуренс из команды Морейренсе правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 105
    Морейренсе 79% (83)
    X 17.1% (18)
    Визела 3.8% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Визела

    Исход игры
    Морейренсе
    79% (83)
    Ничья
    17.1% (18)
    Визела
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (28)
    Меньше
    73.33% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    41.9% (44)
    Нет
    58.1% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    43.8% (46)
    2:1 Морейренсе
    21.9% (23)
    1:1 Ничья
    17.1% (18)
    2:0 Морейренсе
    10.5% (11)
    1:2 Визела
    1.9% (2)
    3:0 Морейренсе
    1.9% (2)
    0:1 Визела
    1.9% (2)
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