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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Боавишта
1:1
Второй тайм: 87'
Жил Висенте
0'
1:0
27' Гол
Лоуренсу Бруну
1:1
36' Гол
Перейра Габриэл
45' Желтая карточка
Гбане Мори
1:1
75' Не забитый пенальти
Лоуренсу Бруну
82' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель

Ход матча

27'
Лоуренсу Бруну
(Тавареш Мартим)
1:0
36'
1:1
Перейра Габриэл
(Силва Фелипе)
45'
 
Гбане Мори
66'
 
Нету Мартим
Мурило Коста
75'
Лоуренсу Бруну
1:1
76'
 
Шаброль Тиджани
Депу
76'
 
Алипур Али
Фудзимото Канья
82'
Рейзиньо Мигель
 
82'
Вукотич Илия
Перес Себастьян
 
82'
Ватай Масаки
Лоуренсу Бруну
 
83'
Сантос Луис
Тавареш Мартим
 
83'
 
Фильо Жозе Карлос
Силва Фелипе
83'
 
Тиба Педру
Коррея Фелиш
86'
Берна
Агра Салвадор
 
Прогнозы 111
Боавишта 55% (61)
X 39.6% (44)
Жил Висенте 5.4% (6)
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Боавишта
Ничья
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
10
Рейзиньо
Мигель
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
59
Тавареш
Мартим
7
Агра
Салвадор
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
39
Буату-Мананга
Жонатан
35
Силва
Фелипе
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
29
Депу
70
Коррея
Фелиш
Боавишта
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Жил Висенте

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.28
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.19
Лоуренсу Бруну II 4 (2) 0.13
Агра Салвадор 3 0.09
Рейзиньо Мигель 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Мальейру Педро 2 0.06
Сассо Венсан 2 0.06
Абаскаль Родриго 2 0.06
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.19
Мурило Коста 4 (2) 0.13
Коррея Фелиш 4 0.13
Перейра Габриэл 4 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.09
Шаброль Тиджани 3 0.09
Депу 3 0.09
Фудзимото Канья 2 (1) 0.06
Роко Батурина 2 0.06
Алипур Али 2 (1) 0.06
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Буату-Мананга Жонатан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Гбане Мори 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Силва Фелипе 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 2
Макута Гайус 8 0
Абаскаль Родриго 7 0
Мальейру Педро 7 0
Авазьем Чидозье 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Лоуренсу Бруну II 3 1
Вукотич Илия 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Домингес Максим 7 0
Нету Мартим 7 0
Гбане Мори 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Шаброль Тиджани 4 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
8
Боавишта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Жил Висенте
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

10
23
Боавишта
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Жил Висенте
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
6
43%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

27
27
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
2
7%
1-15
7
26%
2
7%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
1
4%
7
26%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
5
19%
7
26%
76-90

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
3
19%
4
15%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Забито

34
41
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
7
21%
4
10%
1-15
7
21%
2
5%
16-30
3
9%
10
24%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
5
15%
8
20%
61-75
8
24%
10
24%
76-90

Пропущено

58
48
30 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 23
5
9%
5
10%
1-15
12
21%
3
6%
16-30
13
22%
8
17%
31-45
6
10%
12
25%
46-60
10
17%
6
13%
61-75
12
21%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0

Результаты матчей

Боавишта
Жил Висенте

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
7
24
1.5
9
22
4
27
2.5
4
27
3
28
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 32 18 6 8 46 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Риу Аве
 2:0 Заявка 32 6 17 9 35 - 39 35
11.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
12.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
13.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 1:1 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 2:0 Заявка 16 6 7 3 24 - 18 25
9.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
10.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 1:1 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 16 7 4 5 17 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 1:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 2:0 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гбане Мори - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 36'
    Силва Фелипе сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Г О О О О Л - Перейра Габриэл забивает с правой ноги!
    • 27'
      Тавареш Мартим сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Лоуренсу Бруну II из команды Боавишта.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 111
    Боавишта 55% (61)
    X 39.6% (44)
    Жил Висенте 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боавишта
    Ничья
    Жил Висенте
    6.10
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    3.15
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    5.40
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    Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Боавишта
    55% (61)
    Ничья
    39.6% (44)
    Жил Висенте
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (37)
    1:0 Боавишта
    27.9% (31)
    2:1 Боавишта
    18.9% (21)
    2:0 Боавишта
    7.2% (8)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Жил Висенте
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Боавишта
    Жил Висенте
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