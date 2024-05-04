Тур: 32. Стадион: Бесса. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолЛоуренсу Бруну
1:1
36' ГолПерейра Габриэл
45' Желтая карточкаГбане Мори
1:1
75' Не забитый пенальтиЛоуренсу Бруну
81' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
90'+6
Ход матча
27'
1:0
36'
1:1
45'
75'
1:1
76'
81'
86'
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
35
Силва
Фелипе
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
29
Депу
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
80 БернаНападающий
-
55 Дабу Жулиу
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
-
29 ДепуНападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
78 МироНападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Жил Висенте
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.28
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.19
|Лоуренсу Бруну II
|4 (2)
|0.13
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Мальейру Педро
|2
|0.06
|Сассо Венсан
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|2
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.19
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.13
|Коррея Фелиш
|4
|0.13
|Перейра Габриэл
|4
|0.13
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.09
|Шаброль Тиджани
|3
|0.09
|Депу
|3
|0.09
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.06
|Роко Батурина
|2
|0.06
|Алипур Али
|2 (1)
|0.06
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Гбане Мори
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Силва Фелипе
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|2
|Макута Гайус
|8
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Мальейру Педро
|7
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Агра Салвадор
|6
|0
|Рейзиньо Мигель
|6
|0
|Лоуренсу Бруну II
|3
|1
|Вукотич Илия
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сантос Луис
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Домингес Максим
|7
|0
|Нету Мартим
|7
|0
|Гбане Мори
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
9
Боавишта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Жил Висенте
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
10
23
Боавишта
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Жил Висенте
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Пропущено
28
28
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
2
7%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
7
25%
6
21%
31-45
1
4%
7
25%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
3
19%
4
15%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Забито
35
42
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
7
20%
4
10%
1-15
8
23%
2
5%
16-30
3
9%
11
26%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
8
23%
10
24%
76-90
Пропущено
59
49
31 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
5
8%
5
10%
1-15
12
20%
4
8%
16-30
14
24%
8
16%
31-45
6
10%
12
24%
46-60
10
17%
6
12%
61-75
12
20%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0
Результаты матчей
Боавишта
Жил Висенте
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
610
214
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
313
313
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
239
725
923
428
428
329
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|11.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Жил Висенте
Исход игры
Боавишта
55% (61)
Ничья
39.6% (44)
Жил Висенте
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (37)
1:0 Боавишта
27.9% (31)
2:1 Боавишта
18.9% (21)
2:0 Боавишта
7.2% (8)
0:0 Ничья
4.5% (5)
1:2 Жил Висенте
4.5% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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