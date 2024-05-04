Тур: 32. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Бахиньо Рикардо
2:0
Второй тайм: 84'
0'
24' Желтая карточкаАндре Андре
1:0
37' ГолЖока
39' Желтая карточкаМигель Магальяеш
45' Желтая карточкаСилва Жота
51' Желтая карточкаЖонатан Луис
2:0
56' ГолБоатенг Эммануль
67' Желтая карточкаТанлонго Матео
70' Желтая карточкаБоревкович Тони
74' Желтая карточкаГашпар Бруну
80' Желтая карточкаСантос Адерлан
83' Желтая карточкаГраса Жоау
Ход матча
24'
37'
1:0
39'
45'
51'
56'
67'
70'
74'
80'
83'
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
14
Жока
14
Варела
Бруну
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
76
Гашпар
Бруну
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
История личных встреч
Риу Аве
Витория Гимарайнш
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.9%
50%
36.1%
5 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
109
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.18
1.42
Среднее время на гол
76
63
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.08
1.14
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
83
79
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|7
|0.22
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (4)
|0.19
|Жока
|4
|0.13
|Сантос Адерлан
|3
|0.09
|Коштинья
|2 (2)
|0.06
|Зе Мануэль
|2
|0.06
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Врусаи Мариус
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
|Танлонго Матео
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.34
|Силва Андре III
|10
|0.31
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.22
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.16
|Хэндель Томаш
|2
|0.06
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Гашпар Бруну
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Нобрега Мигел
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Танлонго Матео
|5
|0
|Патрик II
|4
|0
|Жонатан Луис
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жока
|2
|0
|Тейшейра Жоау II
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Зе Мануэль
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Андре
|8
|0
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Силва Жота
|6
|0
|Сантуш Нуну III
|4
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Оливейра Нелсон
|5
|0
|Гашпар Бруну
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Боревкович Тони
|2
|1
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Витория Гимарайнш
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
11
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Витория Гимарайнш
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
27
Риу Аве
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (6)
68% (21)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Витория Гимарайнш
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
4
24%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Забито
11
28
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
6
55%
3
11%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
9%
7
25%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Забито
32
45
14 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
7
22%
7
16%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
7
22%
3
7%
46-60
5
16%
9
20%
61-75
6
19%
11
24%
76-90
Пропущено
40
33
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
6
15%
5
15%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
12
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 поражения
Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1
Результаты матчей
Риу Аве
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
9 раз 29%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
69
88
312
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
105
214
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
256
823
1318
328
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|89 - 29
|81
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|0:2 Заявка
|32
|18
|6
|8
|46 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|2:0 Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 39
|35
|11.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|13.
|1:1 Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|0:2 Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|2:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 18
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|10.
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|1:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|0:2 Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|12.
|1:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|2:0 Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|26 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Риу Аве
18.6% (21)
Ничья
40.7% (46)
Витория Гимарайнш
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (39)
1:2 Витория Гимарайнш
25.7% (29)
0:1 Витория Гимарайнш
10.6% (12)
2:1 Риу Аве
9.7% (11)
1:0 Риу Аве
6.2% (7)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
2:0 Риу Аве
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!