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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Риу Аве
2:0
Второй тайм: 84'
Витория Гимарайнш
0'
24' Желтая карточка
Андре Андре
1:0
37' Гол
Жока
39' Желтая карточка
Мигель Магальяеш
45' Желтая карточка
Силва Жота
51' Желтая карточка
Жонатан Луис
2:0
56' Гол
Боатенг Эммануль
67' Желтая карточка
Танлонго Матео
70' Желтая карточка
Боревкович Тони
74' Желтая карточка
Гашпар Бруну
80' Желтая карточка
Сантос Адерлан
83' Желтая карточка
Граса Жоау

Ход матча

24'
 
Андре Андре
37'
Жока
(Якубу Абдул-Азиз)
1:0
39'
 
Мигель Магальяеш
45'
Зе Мануэль
Якубу Абдул-Азиз
 
45'
 
Силва Жота
51'
Жонатан Луис
 
56'
Боатенг Эммануль
(Танлонго Матео)
2:0
57'
 
Оливейра Нелсон
Cesar Andrade Lima Kaio
67'
Танлонго Матео
 
68'
 
Сантуш Нуну
Андре Андре
68'
 
Мангаш Рикарду
Мигель Магальяеш
69'
Гомеш Витор
Танлонго Матео
 
70'
 
Боревкович Тони
74'
 
Гашпар Бруну
80'
Сантос Адерлан
 
83'
Граса Жоау
 
84'
Роналдо Фабио
Эмбало Умару
 
Прогнозы 113
Риу Аве 18.6% (21)
X 40.7% (46)
Витория Гимарайнш 40.7% (46)
Все прогнозы
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Риу Аве
Ничья
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
22
Боатенг
Эммануль
II
14
Варела
Бруну
6
Силва
Ману
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
21
Андре
Андре
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
76
Гашпар
Бруну
11
Силва
Жота
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Риу Аве
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Риу Аве
Витория Гимарайнш

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.9%
50%
36.1%
5 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМС
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
2:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
109

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.42

Среднее время на гол

76
63

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.08
1.14

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

83
79

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 7 0.22
Якубу Абдул-Азиз 6 (4) 0.19
Жока 4 0.13
Сантос Адерлан 3 0.09
Коштинья 2 (2) 0.06
Зе Мануэль 2 0.06
Руиз Леонардо 2 (1) 0.06
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Врусаи Мариус 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0
Танлонго Матео 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.34
Силва Андре III 10 0.31
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.22
Силва Тьягу 5 (4) 0.16
Хэндель Томаш 2 0.06
Сантуш Нуну III 1 0.03
Гашпар Бруну 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Фернандеш Жорже 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Нобрега Мигел 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Танлонго Матео 5 0
Патрик II 4 0
Жонатан Луис 4 0
Коштинья 4 0
Luis Freire 4 0
Гомеш Витор 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жока 2 0
Тейшейра Жоау II 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Зе Мануэль 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Андре 8 0
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Силва Жота 6 0
Сантуш Нуну III 4 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Оливейра Нелсон 5 0
Гашпар Бруну 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Силва Ману 5 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Боревкович Тони 2 1
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Варела Бруну 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Витория Гимарайнш
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

11
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Витория Гимарайнш
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
27
Риу Аве
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (6)
68% (21)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Витория Гимарайнш
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Забито

11
28
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
6
55%
3
11%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
9%
7
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

32
45
14 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
7
22%
7
16%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
7
22%
3
7%
46-60
5
16%
9
20%
61-75
6
19%
11
24%
76-90

Пропущено

40
33
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
6
15%
5
15%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
12
30%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 поражения
Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 29%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5
8
8
3
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
14
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
25
6
8
23
1.5
13
18
3
28
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 32 18 6 8 46 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Риу Аве
 2:0 Заявка 32 6 17 9 35 - 39 35
11.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
12.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
13.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 1:1 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 2:0 Заявка 16 6 7 3 24 - 18 25
9.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
10.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 1:1 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 0:2 Заявка 16 7 4 5 17 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 1:1 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 2:0 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Силва Жота получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Якубу Абдул-Азиз получил легкую травму, и его заменил Зе Мануэль.
    • 39'
      Мигель Магальяеш получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Якубу Абдул-Азиз сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Жока правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 24'
      Андре Андре получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    Прогнозы 113
    Риу Аве 18.6% (21)
    X 40.7% (46)
    Витория Гимарайнш 40.7% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Риу Аве
    Ничья
    Витория Гимарайнш
    3.40
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    Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Риу Аве
    18.6% (21)
    Ничья
    40.7% (46)
    Витория Гимарайнш
    40.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (39)
    1:2 Витория Гимарайнш
    25.7% (29)
    0:1 Витория Гимарайнш
    10.6% (12)
    2:1 Риу Аве
    9.7% (11)
    1:0 Риу Аве
    6.2% (7)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    2:0 Риу Аве
    2.7% (3)
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