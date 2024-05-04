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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
13' Гол
Паулинью Жуан
61' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
2:0
70' Гол
Тринкан Франсишку
72' Желтая карточка
Формига Игор
79' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
81' Желтая карточка
Кассама Мидана
83' Желтая карточка
Сантуш Нуну
83' Желтая карточка
Варела Хелио
3:0
90' Гол
Дьёкереш Виктор
90'+5

Ход матча

13'
Паулинью Жуан
(Сантуш Нуну II)
1:0
59'
 
Кошта Гонсалу
Фукуи Тайчи
59'
 
Кассама Мидана
Перейра Илдеберту
61'
Эсгаю Рикарду
 
68'
Браганса Даниэл
Педру Гонсалвеш
 
68'
Катамо Джени
Эсгаю Рикарду
 
70'
Тринкан Франсишку
(Паулинью Жуан)
2:0
72'
 
Формига Игор
73'
 
Эштрела Паулу
Кампос Луан
73'
 
Гуга
Формига Игор
79'
Инасиу Гонсалу
 
80'
Морита Хидемаса
Юлманд Мортен
 
80'
Куарежма Эдуарду
Диоманде Усман
 
81'
 
Кассама Мидана
83'
Сантуш Нуну
 
83'
 
Варела Хелио
88'
 
Денер Клементе
Карлинос
89'
Матеус Рейс
Сантуш Нуну
 
90'
Дьёкереш Виктор
(Браганса Даниэл)
3:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Спортинг Л 100% (112)
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Портимоненсе 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
8
Педру
Гонсалвеш
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
14
Сек
Мустафа
8
Фукуи
Тайчи
25
Нонока
11
Карлинос
28
Кампос
Луан
10
Перейра
Илдеберту
77
Варела
Хелио
Спортинг Л
3-4-3
Портимоненсе
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Портимоненсе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

2.11
2.18

Среднее время на гол

42
41

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.89

Среднее время на гол

66
101

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 27 (4) 0.84
Паулинью Жуан 13 0.41
Педру Гонсалвеш 11 0.34
Тринкан Франсишку 9 0.28
Катамо Джени 5 0.16
Сантуш Нуну II 4 0.13
Эдвардс Маркус 4 0.13
Коатес Себастьян 4 0.13
Юлманд Мортен 3 0.09
Браганса Даниэл 3 0.09
Морита Хидемаса 2 0.06
Диоманде Усман 2 0.06
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 8 (4) 0.25
Варела Хелио 5 0.16
Каррильо Рони 4 0.13
Энрике Педро VI 3 (1) 0.09
Джаспер Силвестер 2 0.06
Релвас Филипе 2 0.06
Алемао 2 0.06
Денер Клементе 1 0.03
Гуга 1 0.03
Перейра Илдеберту 1 0.03
Формига Игор 1 0.03
Фукуи Тайчи 1 0.03
Tamble Monteiro 1 0.03
Кассама Мидана 1 0.03
Кампос Луан 1 0.03
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 11 0
Инасиу Гонсалу 7 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 6 0
Сантуш Нуну II 6 0
Эдвардс Маркус 4 1
Сент-Жюст Йерри 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 10 0
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 8 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 7 0
Кошта Гонсалу 5 1
Гуга 5 0
Формига Игор 5 0
Релвас Филипе 4 0
Кассама Мидана 2 1
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Кампос Луан 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Tamble Monteiro 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

0
7
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

5
22

Упущенные победы

34
9
Спортинг Л
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Портимоненсе
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

18
26

Упущенные победы

34
16

Голы по времени матча

Забито

52
21
23 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
9
17%
4
19%
1-15
7
13%
3
14%
16-30
7
13%
4
19%
31-45
8
15%
0
0%
46-60
9
17%
2
10%
61-75
12
23%
8
38%
76-90

Пропущено

13
37
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 28
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
1
8%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
31%
1
3%
31-45
5
38%
12
32%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
15%
11
30%
30%
76-90

Забито

37
17
20 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
14%
3
18%
1-15
6
16%
2
12%
16-30
9
24%
3
18%
31-45
5
14%
2
12%
46-60
3
8%
4
24%
61-75
9
24%
3
18%
76-90

Пропущено

19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
4
21%
7
25%
76-90

Забито

89
38
43 В 1-м тайме 19
46 Во 2-м тайме 19
26 Забивали первыми 12
0 Не забивали 11
14
16%
7
18%
1-15
13
15%
5
13%
16-30
16
18%
7
18%
31-45
13
15%
2
5%
46-60
12
13%
6
16%
61-75
21
24%
11
29%
76-90

Пропущено

32
65
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 44
6 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
4
13%
9
14%
1-15
1
3%
8
12%
16-30
9
28%
4
6%
31-45
7
22%
18
28%
46-60
5
16%
8
12%
61-75
6
19%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3
Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Портимоненсе

Точный счет

3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
3
11 раз 34%
1
4 раза 13%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
1.5
Больше Меньше
3
13
11
5
2.5
1
15
4
12
3.5
4
12
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
6
10
6
10
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
1.5
Больше Меньше
9
23
17
15
2.5
4
28
6
26
3.5
1
31
5
27
4.5
2
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
11.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
12.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Сантуш Нуну II сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Паулинью Жуан забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Спортинг Л 100% (112)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Спортинг Л
    100% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    20.54% (23)
    Нет
    79.46% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    47.3% (53)
    3:0 Спортинг Л
    22.3% (25)
    2:1 Спортинг Л
    8.9% (10)
    3:1 Спортинг Л
    8% (9)
    1:0 Спортинг Л
    5.4% (6)
    4:1 Спортинг Л
    2.7% (3)
    4:0 Спортинг Л
    2.7% (3)
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