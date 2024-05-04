Тур: 32. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Василица Янку
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолПаулинью Жуан
61' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
2:0
70' ГолТринкан Франсишку
72' Желтая карточкаФормига Игор
79' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
81' Желтая карточкаКассама Мидана
83' Желтая карточкаСантуш Нуну
83' Желтая карточкаВарела Хелио
3:0
90' ГолДьёкереш Виктор
90'+5
Ход матча
13'
1:0
61'
70'
72'
73'
79'
81'
83'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Формига
Игор
43
Алемао
14
Сек
Мустафа
25
Нонока
11
Карлинос
28
Кампос
Луан
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Портимоненсе
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
20 матчей
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
2.11
2.18
Среднее время на гол
42
41
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.89
Среднее время на гол
66
101
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|27 (4)
|0.84
|Паулинью Жуан
|13
|0.41
|Педру Гонсалвеш
|11
|0.34
|Тринкан Франсишку
|9
|0.28
|Катамо Джени
|5
|0.16
|Сантуш Нуну II
|4
|0.13
|Эдвардс Маркус
|4
|0.13
|Коатес Себастьян
|4
|0.13
|Юлманд Мортен
|3
|0.09
|Браганса Даниэл
|3
|0.09
|Морита Хидемаса
|2
|0.06
|Диоманде Усман
|2
|0.06
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|8 (4)
|0.25
|Варела Хелио
|5
|0.16
|Каррильо Рони
|4
|0.13
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.09
|Джаспер Силвестер
|2
|0.06
|Релвас Филипе
|2
|0.06
|Алемао
|2
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|11
|0
|Инасиу Гонсалу
|7
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|6
|0
|Сантуш Нуну II
|6
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|1
|Сент-Жюст Йерри
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|10
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|7
|0
|Кошта Гонсалу
|5
|1
|Гуга
|5
|0
|Формига Игор
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Кассама Мидана
|2
|1
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Кампос Луан
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Tamble Monteiro
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
0
7
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
5
22
Упущенные победы
34
9
Спортинг Л
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Портимоненсе
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
18
26
Упущенные победы
34
16
Голы по времени матча
Забито
52
21
23 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
9
17%
4
19%
1-15
7
13%
3
14%
16-30
7
13%
4
19%
31-45
8
15%
0
0%
46-60
9
17%
2
10%
61-75
12
23%
8
38%
76-90
Пропущено
13
37
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 28
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
1
8%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
31%
1
3%
31-45
5
38%
12
32%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
15%
11
30%
30%
76-90
Забито
37
17
20 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
14%
3
18%
1-15
6
16%
2
12%
16-30
9
24%
3
18%
31-45
5
14%
2
12%
46-60
3
8%
4
24%
61-75
9
24%
3
18%
76-90
Пропущено
19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
4
21%
7
25%
76-90
Забито
89
38
43 В 1-м тайме 19
46 Во 2-м тайме 19
26 Забивали первыми 12
0 Не забивали 11
14
16%
7
18%
1-15
13
15%
5
13%
16-30
16
18%
7
18%
31-45
13
15%
2
5%
46-60
12
13%
6
16%
61-75
21
24%
11
29%
76-90
Пропущено
32
65
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 44
6 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
4
13%
9
14%
1-15
1
3%
8
12%
16-30
9
28%
4
6%
31-45
7
22%
18
28%
46-60
5
16%
8
12%
61-75
6
19%
18
28%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3
Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Портимоненсе
Точный счет
3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
3
11 раз 34%
1
4 раза 13%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
313
115
115
412
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
610
610
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
923
1715
428
626
131
527
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|11.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Портимоненсе
Исход игры
Спортинг Л
100% (112)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
20.54% (23)
Нет
79.46% (89)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.3% (53)
3:0 Спортинг Л
22.3% (25)
2:1 Спортинг Л
8.9% (10)
3:1 Спортинг Л
8% (9)
1:0 Спортинг Л
5.4% (6)
4:1 Спортинг Л
2.7% (3)
4:0 Спортинг Л
2.7% (3)
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