Тур: 32. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Бесса Жозе
0'
24' Желтая карточкаПий Джуниор
24' Желтая карточкаЭссугу Дариу
0:1
27' ГолКонсейсау Франсишку
28' Вторая желтая карточкаПий Джуниор
42' Undefined phrase: football_event_Мендеш Жоау
0:2
45' ГолЭванилсон
45' Желтая карточкаКоррея Жоау
60' Желтая карточкаФернандеш Мартим
0:3
73' ПенальтиТареми Мехди
88' Желтая карточкаЭуштакиу Стивен
90'+3
Ход матча
24'
24'
27'
28'
42'
45'
0:2
45'
60'
73'
0:3
88'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
70
Морим
Эдер
77
Коррея
Жоау
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
55
Мендеш
Жоау
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Шавиш
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
15 матчей
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.56
0.33
Среднее время на гол
162
270
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
2.5
2.56
Среднее время на гол
36
35
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.44
|Коррея Жоау
|3
|0.09
|Алвес Даниэль
|2
|0.06
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Нвакали Келечи
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Морим Эдер
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|13 (2)
|0.41
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.25
|Консейсау Франсишку
|5
|0.16
|Тареми Мехди
|5 (2)
|0.16
|Пепе VI
|4
|0.13
|Венделл Боргес
|4
|0.13
|Мартинес Антонио III
|4
|0.13
|Варела Алан
|2
|0.06
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|2
|0.06
|Нико Гонсалес
|2
|0.06
|Маркано Иван
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Зе Педро
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Коррея Жоау
|7
|0
|Пий Джуниор
|5
|1
|Фернандеш Вашку
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Морену Жоау
|3
|1
|Карраса Моура
|3
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Эссугу Дариу
|4
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Санка Леандру
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|9
|1
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Варела Алан
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Фернандеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
4
Шавиш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Порту
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
28
2
Упущенные победы
6
32
Шавиш
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Порту
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
32
7
Упущенные победы
19
36
Голы по времени матча
Забито
21
27
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
5%
3
11%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
7
26%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
29%
6
22%
76-90
Пропущено
36
14
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
6%
2
14%
1-15
7
19%
3
21%
16-30
7
19%
1
7%
31-45
8
22%
5
36%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
7
19%
1
7%
76-90
Забито
9
34
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
1
11%
8
24%
1-15
1
11%
2
6%
16-30
0
0%
4
12%
31-45
2
22%
7
21%
46-60
3
33%
4
12%
61-75
2
22%
9
26%
76-90
Пропущено
33
11
19 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
7
21%
1
9%
1-15
5
15%
1
9%
16-30
7
21%
4
36%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
6
18%
1
9%
61-75
4
12%
4
36%
76-90
Забито
30
61
11 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 21
13 Не забивали 5
2
7%
11
18%
1-15
6
20%
6
10%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
11
18%
46-60
5
17%
7
11%
61-75
8
27%
15
25%
76-90
Пропущено
69
25
35 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 13
23 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 19
9
13%
3
12%
1-15
12
17%
4
16%
16-30
14
20%
5
20%
31-45
12
17%
5
20%
46-60
11
16%
3
12%
61-75
11
16%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3
Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0
Результаты матчей
Шавиш
Порту
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
Точный счет
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
106
115
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
214
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
275
923
2012
131
824
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|11.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 36
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:3 Порту
Исход игры
Шавиш
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Порту
99.1% (112)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
37.84% (42)
Нет
62.16% (69)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.7% (55)
1:2 Порту
21.2% (24)
1:3 Порту
11.5% (13)
0:3 Порту
6.2% (7)
0:1 Порту
6.2% (7)
2:3 Порту
1.8% (2)
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