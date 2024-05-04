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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Шавиш
0:3
Конец матча
Порту
0'
24' Желтая карточка
Пий Джуниор
24' Желтая карточка
Эссугу Дариу
0:1
27' Гол
Консейсау Франсишку
28' Вторая желтая карточка
Пий Джуниор
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Мендеш Жоау
0:2
45' Гол
Эванилсон
45' Желтая карточка
Коррея Жоау
60' Желтая карточка
Фернандеш Мартим
0:3
73' Пенальти
Тареми Мехди
88' Желтая карточка
Эуштакиу Стивен
90'+3

Ход матча

24'
Пий Джуниор
 
24'
Эссугу Дариу
 
27'
0:1
Консейсау Франсишку
28'
Пий Джуниор
 
42'
 
Мендеш Жоау
45'
0:2
Эванилсон
(Тареми Мехди)
45'
Коррея Жоау
 
46'
Круз Сандру
Силла Хабиб
 
60'
 
Фернандеш Мартим
65'
 
Ромариу
Фернандеш Мартим
69'
Алвес Даниэль
Эрнандес Эктор
 
69'
Гимарайнш Рикарду
Рибейру Рубен
 
73'
0:3
Тареми Мехди
79'
 
Эванилсон
Нико Гонсалес
79'
 
Эуштакиу Стивен
Лодер Дэнни
81'
Соуза Бернардо
Нвакали Келечи
 
83'
 
Goncalo Sousa
Консейсау Франсишку
83'
 
Боржеш Гонсалу
Тареми Мехди
88'
 
Эуштакиу Стивен
89'
Теофилус Тибанг
Морим Эдер
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Шавиш 0.9% (1)
X 0% (0)
Порту 99.1% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
2
Силла
Хабиб
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
28
Нвакали
Келечи
14
Эссугу
Дариу
70
Морим
Эдер
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
55
Мендеш
Жоау
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Шавиш
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:4
КЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
К
0:0
К
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.56
0.33

Среднее время на гол

162
270

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

2.5
2.56

Среднее время на гол

36
35

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.44
Коррея Жоау 3 0.09
Алвес Даниэль 2 0.06
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Нвакали Келечи 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Морим Эдер 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 13 (2) 0.41
Галено Вандерсон 8 (1) 0.25
Консейсау Франсишку 5 0.16
Тареми Мехди 5 (2) 0.16
Пепе VI 4 0.13
Венделл Боргес 4 0.13
Мартинес Антонио III 4 0.13
Варела Алан 2 0.06
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Мариу Жоау III 2 0.06
Нико Гонсалес 2 0.06
Маркано Иван 2 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Зе Педро 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Фернандеш Мартим 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Коррея Жоау 7 0
Пий Джуниор 5 1
Фернандеш Вашку 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гуззу Рафаэл 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Морену Жоау 3 1
Карраса Моура 3 1
Родригеш Бруну 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Санка Леандру 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 9 1
Консейсау Франсишку 9 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Варела Алан 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 5 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Эуштакиу Стивен 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Фернандеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Шавиш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
4
Шавиш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Порту
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

28
2

Упущенные победы

6
32
Шавиш
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Порту
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

32
7

Упущенные победы

19
36

Голы по времени матча

Забито

21
27
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
5%
3
11%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
7
26%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
29%
6
22%
76-90

Пропущено

36
14
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
6%
2
14%
1-15
7
19%
3
21%
16-30
7
19%
1
7%
31-45
8
22%
5
36%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
7
19%
1
7%
76-90

Забито

9
34
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
1
11%
8
24%
1-15
1
11%
2
6%
16-30
0
0%
4
12%
31-45
2
22%
7
21%
46-60
3
33%
4
12%
61-75
2
22%
9
26%
76-90

Пропущено

33
11
19 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
7
21%
1
9%
1-15
5
15%
1
9%
16-30
7
21%
4
36%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
6
18%
1
9%
61-75
4
12%
4
36%
76-90

Забито

30
61
11 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 21
13 Не забивали 5
2
7%
11
18%
1-15
6
20%
6
10%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
11
18%
46-60
5
17%
7
11%
61-75
8
27%
15
25%
76-90

Пропущено

69
25
35 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 13
23 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 19
9
13%
3
12%
1-15
12
17%
4
16%
16-30
14
20%
5
20%
31-45
12
17%
5
20%
46-60
11
16%
3
12%
61-75
11
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3
Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0

Результаты матчей

Шавиш
Порту

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%

Точный счет

2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
10
6
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
2
14
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
27
5
9
23
1.5
20
12
1
31
2.5
8
24
1
31
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
11.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
12.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 16 3 4 9 21 - 36 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Коррея Жоау получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тареми Мехди сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Эванилсон забивает с правой ноги!
    • 42'
      Г О О О О О Л! Порту забивает! Мендеш Жоау отличился.
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Пий Джуниор удален из-за второго грубого нарушения
    • 27'
      Г О О О О Л - Консейсау Франсишку левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 24'
      Эссугу Дариу из команды Шавиш получает желтую после опасной игры.
    • 24'
      Пий Джуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Шавиш 0.9% (1)
    X 0% (0)
    Порту 99.1% (112)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Шавиш 0:3 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 0:3 Порту

    Исход игры
    Шавиш
    0.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    99.1% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    37.84% (42)
    Нет
    62.16% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    48.7% (55)
    1:2 Порту
    21.2% (24)
    1:3 Порту
    11.5% (13)
    0:3 Порту
    6.2% (7)
    0:1 Порту
    6.2% (7)
    2:3 Порту
    1.8% (2)
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