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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Алавес
1:1
Первый тайм: 43'
Жирона
0'
0:1
4' Гол
Гарсия Эрик
1:1
12' Гол
Гуриди Хон

Ход матча

4'
0:1
Гарсия Эрик
(Цыганков Виктор)
12'
Гуриди Хон
(Симеоне Джулиано)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 128
Алавес 3.9% (5)
X 15.6% (20)
Жирона 80.5% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Овоно
Хесус
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
23
Бенавидес
Карлос
18
Гуриди
Хон
22
Висенте
Карлос
20
Симеоне
Джулиано
15
Кике
Гарсия
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
24
Порту
Кристиан
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Алавес
4-2-3-1
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Алавес
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:1
КК
2:2
П
1:2
П
2:3
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
КК
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.89

Среднее время на гол

78
101

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.23
Риоха Луис 5 (3) 0.14
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 3 0.09
Гуриди Хон 2 0.06
Дуарте Рубен 2 0.06
Хави Лопеc 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (5) 0.57
Савио III 8 0.23
Стуани Кристиан 8 0.23
Порту Кристиан 7 0.2
Цыганков Виктор 6 0.17
Мартин Иван 5 0.14
Эррера Янгель 4 0.11
Гарсия Эрик 4 0.11
Гарсия Алеш 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Гутьеррес Мигель 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 6 0
Бланко Антонио 4 1
Марин Рафа 5 0
Омородион Сэмюэль 5 0
Бенавидес Карлос 4 0
Теналья Науэль 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 8 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Алавес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Жирона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
5
Алавес
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

11
46
Алавес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Жирона
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

14
51

Голы по времени матча

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
7
39%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
32%
3
13%
76-90

Забито

13
46
5 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
2
15%
7
15%
1-15
1
8%
5
11%
16-30
2
15%
9
20%
31-45
2
15%
6
13%
46-60
2
15%
7
15%
61-75
4
31%
12
26%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Забито

31
73
12 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
16%
9
12%
1-15
2
6%
10
14%
16-30
5
16%
14
19%
31-45
9
29%
29%
11
15%
46-60
2
6%
12
16%
61-75
8
26%
17
23%
76-90

Пропущено

39
42
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
10%
9
21%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
12
31%
9
21%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
12
31%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1

Результаты матчей

Алавес
Жирона

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Алавес
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
12
5
3
14
2.5
10
7
1
16
3.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
28
6
6
28
1.5
20
14
5
29
2.5
13
21
1
33
3.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 1:1 Заявка 35 23 6 6 74 - 43 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 1:1 Заявка 35 11 9 15 33 - 39 42
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 1:1 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 1:1 Заявка 18 8 4 6 21 - 18 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 1:1 Заявка 18 9 4 5 28 - 24 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 1:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Симеоне с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако Эрик Гарсия выбивает мяч подальше.
  • 40'
    Немного времени остается до перерыва, "Алавес" после быстро пропущенного гола быстро пришел в себя и сейчас пока ближе к победе.
  • 38'
    Гуриди получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Гассанига снаряд забирает.
  • Офсайд
    37'
    Еще одна атака удается "Жироне", Довбик после прострела Цыганкова не смог пробить в единоборстве с Абкаром, плюс у украинца определили офсайд.
  • Опасный момент
    36'
    Савио после ошибки хозяев на своей половине поля вывалился на рандеву с Овоно, однако удар низом голкипер "Алавеса" парировал!
  • 34'
    Савио с левого края штрафной мягко подает на дальнюю штангу, Довбик головой скидывает мяч во вратарскую, но круглый достается Овоно.
  • 32'
    Савио нашел на входе в штрафную Довбика, однако Артём долго разворачивался, мяч у него из-под ног выбили.
  • 31'
    Гассанига не добирается до мяча за пределами штрафной, Висенте перебросил снаряд через вратаря, однако попасть с фланга в пустой створ не смог.
  • Опасный момент
    29'
    Карлос Висенте проходит двоих соперников на правом фланге и исполняет острейший прострел во вратарскую, где Кике Гарсия по мячу как следует не попал!
  • Опасный момент
    28'
    После навеса с углового Рафа Марин пробивает головой с линии вратарской - Гассанига спасает свои ворота!
  • 27'
    Прострел Симеоне с левого фланга приводит к угловому, аргентинец заводит местную публику, ожидая большей поддержки.
  • 25'
    Продолжает "Алавес" активно проявлять себя на левом фланге атаки, Хави Лопес верхом доставляет мяч в штрафную, но Гассанига снаряд забирает.
  • 23'
    Да, пока "Алавес" по ударам даже впереди, явно не по сценарию гостей проходят последние минуты встречи.
  • Опасный момент
    22'
    Симеоне получает мяч на левом фланге и отдает в штрафную на Хави Лопеса, тот через паузу бьет с острого угла, Гассанига отбивает снаряд перед собой, а круглый прошел рядом с ногой Гуриди!
  • Офсайд
    21'
    Заброс на левый фланг на Гутьерреса прерывается свистком арбитра, офсайд зафиксирован у Мигеля, хотя решение лайнсмена было довольно спорным.
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    • 20'
      Позиционная атака "Жироны" завершается дальним ударом в исполнении Гутьерреса - мяч проходит чуть правее створа.
    • 19'
      Порту после навеса с левого фланга пытался пробить головой, получилась скидка в направлении Цыганкова, который единоборство проиграл.
    • 18'
      Висенте после навеса с правого фланга пробивает головой в створ ворот с отскоком от газона, но Гассанига ловит мяч на ленточке.
    • 17'
      Цыганков с правого полуфланга исполняет подачу на дальнюю штангу, но получилась она не самой расчётливой, никто был не в силах достать до мяча.
    • 16'
      Забирает "Жирона" мяч под свой контроль, пока порядка 75 процентов владения за гостями в этой встрече.
    • 15'
      Савио получил мяч на левом краю штрафной и пустился в дриблинг, однако Тенальо обыграть себя не позволил.
    • 14'
      Матч первого круга получился достаточно односторонним, "Жирона" победила 3:0 - Довбик оформил дубль, еще один мяч записал в свой актив Порту.
    • 13'
      Бодрый дебют получается на "Мендисорросе", вправе мы сегодня увидеть сверхверховой матч.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ХОН ГУРИДИ!
      От своей штрафной "Алавес" разогнал контратаку, Симеоне обыгрался на левом фланге с Хави Лопесом и прострелил в штрафную, а Гуриди метров с восьми расстрелял ближний угол ворота Гассангиги!
    • 11'
      Еще одну атаку провели хозяева поля, Кике Гарсия после навеса с левого фланга пробил головой, но мяч вновь прошел мимо створа.
    • 10'
      Гуриди после навеса с правого фланга сумел пробить по воротам, однако мяч разминулся со створом ворот.
    • 9'
      Эррера попытался пробить с дальней дистанции, вынудив Овоно вступать в игру.
    • 8'
      "Жирона" продолжает владеть мячом на старте встречи, пока как будто встречаются команды с разных дивизионов.
    • 6'
      "Алавес" в трех последних турах добился побед, благодаря чему сумел избежать возни в борьбе за выживание, спокойно могут заканчивать сезон хозяева сегодняшнего матча.
    • 5'
      Быстрый гол "Жироны" всегда дает шанс на то, что будет спектакль, посмотрим, как дальше будет развиваться игра.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРИК ГАРСИЯ!
      Цыганков с углового с правого фланга подает на дальнюю штангу, Гарсия же пробивает головой по дуге, оставляя не у дел Овоно!
    • 3'
      Каталонцы опережают своих соседей на одно очко, так что серебряные медали вполне реальны. Также следует последить за бомбардирской гонкой, в которой форвард "Жироны" Артём Довбик пока опережает признанных звезд "Реала" и "Барселоны".
    • 2'
      Напомним, что в прошлом туре "Жирона" одержала волевую победу над "Барселоной", и вернулась на второе место, обеспечив себе Лигу чемпионов впервые в истории.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:1 Жирона

    Исход игры
    Алавес
    3.9% (5)
    Ничья
    15.6% (20)
    Жирона
    80.5% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    47.7% (61)
    1:1 Ничья
    12.5% (16)
    0:1 Жирона
    9.4% (12)
    0:2 Жирона
    5.5% (7)
    1:3 Жирона
    3.1% (4)
    2:3 Жирона
    2.3% (3)
    1:0 Алавес
    2.3% (3)
    0:3 Жирона
    2.3% (3)
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