Савио нашел на входе в штрафную Довбика, однако Артём долго разворачивался, мяч у него из-под ног выбили.

Савио с левого края штрафной мягко подает на дальнюю штангу, Довбик головой скидывает мяч во вратарскую, но круглый достается Овоно.

Савио после ошибки хозяев на своей половине поля вывалился на рандеву с Овоно, однако удар низом голкипер "Алавеса" парировал!

Еще одна атака удается "Жироне", Довбик после прострела Цыганкова не смог пробить в единоборстве с Абкаром, плюс у украинца определили офсайд.

Гуриди получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Гассанига снаряд забирает.

Немного времени остается до перерыва, "Алавес" после быстро пропущенного гола быстро пришел в себя и сейчас пока ближе к победе.

Симеоне с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако Эрик Гарсия выбивает мяч подальше.

Заброс на левый фланг на Гутьерреса прерывается свистком арбитра, офсайд зафиксирован у Мигеля, хотя решение лайнсмена было довольно спорным.

Симеоне получает мяч на левом фланге и отдает в штрафную на Хави Лопеса, тот через паузу бьет с острого угла, Гассанига отбивает снаряд перед собой, а круглый прошел рядом с ногой Гуриди!

Да, пока "Алавес" по ударам даже впереди, явно не по сценарию гостей проходят последние минуты встречи.

Продолжает "Алавес" активно проявлять себя на левом фланге атаки, Хави Лопес верхом доставляет мяч в штрафную, но Гассанига снаряд забирает.

Прострел Симеоне с левого фланга приводит к угловому, аргентинец заводит местную публику, ожидая большей поддержки.

После навеса с углового Рафа Марин пробивает головой с линии вратарской - Гассанига спасает свои ворота!

Карлос Висенте проходит двоих соперников на правом фланге и исполняет острейший прострел во вратарскую, где Кике Гарсия по мячу как следует не попал!

Гассанига не добирается до мяча за пределами штрафной, Висенте перебросил снаряд через вратаря, однако попасть с фланга в пустой створ не смог.

20' Позиционная атака "Жироны" завершается дальним ударом в исполнении Гутьерреса - мяч проходит чуть правее створа.

19' Порту после навеса с левого фланга пытался пробить головой, получилась скидка в направлении Цыганкова, который единоборство проиграл.

18' Висенте после навеса с правого фланга пробивает головой в створ ворот с отскоком от газона, но Гассанига ловит мяч на ленточке.

17' Цыганков с правого полуфланга исполняет подачу на дальнюю штангу, но получилась она не самой расчётливой, никто был не в силах достать до мяча.

16' Забирает "Жирона" мяч под свой контроль, пока порядка 75 процентов владения за гостями в этой встрече.

15' Савио получил мяч на левом краю штрафной и пустился в дриблинг, однако Тенальо обыграть себя не позволил.

14' Матч первого круга получился достаточно односторонним, "Жирона" победила 3:0 - Довбик оформил дубль, еще один мяч записал в свой актив Порту.

13' Бодрый дебют получается на "Мендисорросе", вправе мы сегодня увидеть сверхверховой матч.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ХОН ГУРИДИ!

От своей штрафной "Алавес" разогнал контратаку, Симеоне обыгрался на левом фланге с Хави Лопесом и прострелил в штрафную, а Гуриди метров с восьми расстрелял ближний угол ворота Гассангиги!