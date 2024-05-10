Тур: 35. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Мунуэра Хосе
Ход матча
4'
0:1
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Овоно
Хесус
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ортис ЭнекоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Жирона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Среднее время на гол
78
101
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.23
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.14
|Кике Гарсия
|3
|0.09
|Бенавидес Карлос
|3
|0.09
|Гуриди Хон
|2
|0.06
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Хави Лопеc
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (5)
|0.57
|Савио III
|8
|0.23
|Стуани Кристиан
|8
|0.23
|Порту Кристиан
|7
|0.2
|Цыганков Виктор
|6
|0.17
|Мартин Иван
|5
|0.14
|Эррера Янгель
|4
|0.11
|Гарсия Эрик
|4
|0.11
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|6
|0
|Бланко Антонио
|4
|1
|Марин Рафа
|5
|0
|Омородион Сэмюэль
|5
|0
|Бенавидес Карлос
|4
|0
|Теналья Науэль
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|8
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Жирона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
3
5
Алавес
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
11
46
Алавес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Жирона
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
14
51
Голы по времени матча
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
7
39%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
32%
3
13%
76-90
Забито
13
46
5 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
2
15%
7
15%
1-15
1
8%
5
11%
16-30
2
15%
9
20%
31-45
2
15%
6
13%
46-60
2
15%
7
15%
61-75
4
31%
12
26%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Забито
31
73
12 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
16%
9
12%
1-15
2
6%
10
14%
16-30
5
16%
14
19%
31-45
9
29%
29%
11
15%
46-60
2
6%
12
16%
61-75
8
26%
17
23%
76-90
Пропущено
39
42
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
10%
9
21%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
12
31%
9
21%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
12
31%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1
Результаты матчей
Алавес
Жирона
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Алавес
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
413
125
314
107
116
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
134
215
89
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
286
628
2014
529
1321
133
925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|1:1 Заявка
|35
|23
|6
|6
|74 - 43
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|1:1 Заявка
|35
|11
|9
|15
|33 - 39
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|1:1 Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|1:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|1:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 24
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Жирона
Исход игры
Алавес
3.9% (5)
Ничья
15.6% (20)
Жирона
80.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:2 Жирона
47.7% (61)
1:1 Ничья
12.5% (16)
0:1 Жирона
9.4% (12)
0:2 Жирона
5.5% (7)
1:3 Жирона
3.1% (4)
2:3 Жирона
2.3% (3)
1:0 Алавес
2.3% (3)
0:3 Жирона
2.3% (3)
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