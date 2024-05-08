Тур: 35. Стадион: Мендисорроса.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Алавес
Жирона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Среднее время на гол
78
101
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.24
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.15
|Кике Гарсия
|3
|0.09
|Бенавидес Карлос
|3
|0.09
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Гуриди Хон
|1
|0.03
|Хави Лопеc
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (5)
|0.59
|Савио III
|8
|0.24
|Стуани Кристиан
|8
|0.24
|Порту Кристиан
|7
|0.21
|Цыганков Виктор
|6
|0.18
|Мартин Иван
|5
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.12
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Гарсия Эрик
|3
|0.09
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|6
|0
|Бланко Антонио
|4
|1
|Марин Рафа
|5
|0
|Омородион Сэмюэль
|5
|0
|Бенавидес Карлос
|4
|0
|Теналья Науэль
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|8
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Жирона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
3
5
Алавес
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
11
46
Алавес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Жирона
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
14
51
Голы по времени матча
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
7
39%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
32%
3
13%
76-90
Забито
13
46
5 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
2
15%
7
15%
1-15
1
8%
5
11%
16-30
2
15%
9
20%
31-45
2
15%
6
13%
46-60
2
15%
7
15%
61-75
4
31%
12
26%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Забито
31
73
12 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
16%
9
12%
1-15
2
6%
10
14%
16-30
5
16%
14
19%
31-45
9
29%
29%
11
15%
46-60
2
6%
12
16%
61-75
8
26%
17
23%
76-90
Пропущено
39
42
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
10%
9
21%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
12
31%
9
21%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
12
31%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1
Результаты матчей
Алавес
Жирона
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Алавес
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
413
125
314
107
116
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
134
215
89
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
286
628
2014
529
1321
133
925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес - Жирона
Исход игры
Алавес
6% (3)
Ничья
14% (7)
Жирона
80% (40)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Жирона
54% (27)
1:1 Ничья
12% (6)
0:2 Жирона
6% (3)
1:0 Алавес
6% (3)
0:1 Жирона
6% (3)
2:3 Жирона
4% (2)
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