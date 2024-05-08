  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Алавес
 
Позже
Жирона
Прогнозы 49
Алавес 6.1% (3)
X 14.3% (7)
Жирона 79.6% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Жирона
3.85
Реклама, pari.ru
3.80
Реклама, betboom.ru
2.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алавес
Жирона

История личных встреч

Алавес
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:1
КК
2:2
П
1:2
П
2:3
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
КК
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.89

Среднее время на гол

78
101

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.24
Риоха Луис 5 (3) 0.15
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 3 0.09
Дуарте Рубен 2 0.06
Гуриди Хон 1 0.03
Хави Лопеc 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (5) 0.59
Савио III 8 0.24
Стуани Кристиан 8 0.24
Порту Кристиан 7 0.21
Цыганков Виктор 6 0.18
Мартин Иван 5 0.15
Эррера Янгель 4 0.12
Гарсия Алеш 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Гарсия Эрик 3 0.09
Гутьеррес Мигель 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 6 0
Бланко Антонио 4 1
Марин Рафа 5 0
Омородион Сэмюэль 5 0
Бенавидес Карлос 4 0
Теналья Науэль 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 8 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Алавес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Жирона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
5
Алавес
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

11
46
Алавес
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Жирона
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

14
51

Голы по времени матча

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
7
39%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
32%
3
13%
76-90

Забито

13
46
5 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
2
15%
7
15%
1-15
1
8%
5
11%
16-30
2
15%
9
20%
31-45
2
15%
6
13%
46-60
2
15%
7
15%
61-75
4
31%
12
26%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Забито

31
73
12 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
16%
9
12%
1-15
2
6%
10
14%
16-30
5
16%
14
19%
31-45
9
29%
29%
11
15%
46-60
2
6%
12
16%
61-75
8
26%
17
23%
76-90

Пропущено

39
42
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
10%
9
21%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
12
31%
9
21%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
12
31%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1

Результаты матчей

Алавес
Жирона

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
4 раза 12%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Алавес
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
12
5
3
14
2.5
10
7
1
16
3.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
28
6
6
28
1.5
20
14
5
29
2.5
13
21
1
33
3.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 34 11 8 15 32 - 38 41
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Жирона.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.93. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.93 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Алавес 6.1% (3)
    X 14.3% (7)
    Жирона 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Жирона
    3.85
    Реклама, pari.ru
    3.80
    Реклама, betboom.ru
    2.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алавес - Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес - Жирона

    Исход игры
    Алавес
    6% (3)
    Ничья
    14% (7)
    Жирона
    80% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    54% (27)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    0:2 Жирона
    6% (3)
    1:0 Алавес
    6% (3)
    0:1 Жирона
    6% (3)
    2:3 Жирона
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алавес
    Жирона
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный