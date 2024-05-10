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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Шавиш
0:0
Первый тайм: 43'
Фамаликан
0'
Прогнозы 111
Шавиш 21.6% (24)
X 49.5% (55)
Фамаликан 28.8% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шавиш
Ничья
Фамаликан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
77
Коррея
Жоау
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
33
Круз
Сандру
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
10
Санка
Леандру
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
9
Араухо
Перейра
Шавиш
4-3-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Фамаликан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.42
Коррея Жоау 3 0.09
Алвес Даниэль 2 0.06
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Нвакали Келечи 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Морим Эдер 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.45
Шикинью 5 0.15
Са Гуштаву 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Юссуф Зейду 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Топич Мирко 0 0
Соареш Филипе 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Коррея Жоау 7 0
Пий Джуниор 5 1
Фернандеш Вашку 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гуззу Рафаэл 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Морену Жоау 3 1
Карраса Моура 3 1
Родригеш Бруну 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Санка Леандру 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 9 1
Юссуф Зейду 9 1
Шикинью 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 8 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Родригес Хосе Луис 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Кастро Пабло 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Шавиш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Фамаликан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
11
Шавиш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фамаликан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

6
18
Шавиш
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Фамаликан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
1
5%
4
24%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90

Пропущено

36
18
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
6%
1
6%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
6
33%
31-45
8
22%
1
6%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
7
19%
5
28%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
5
25%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Пропущено

33
19
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
7
21%
5
26%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
4
12%
5
26%
76-90

Забито

30
37
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 15
13 Не забивали 11
2
7%
6
16%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
6
20%
4
11%
46-60
5
17%
8
22%
61-75
8
27%
5
14%
76-90

Пропущено

69
37
35 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
9
13%
6
16%
1-15
12
17%
2
5%
16-30
14
20%
8
22%
31-45
12
17%
3
8%
46-60
11
16%
8
22%
61-75
11
16%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Шавиш - Порту 0:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0
Фамаликан
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1

Результаты матчей

Шавиш
Фамаликан

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%

Точный счет

2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
21
11
9
23
1.5
12
20
1
31
2.5
2
30
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 33 9 13 11 35 - 39 40
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
11.
Риу Аве
 Заявка 32 6 17 9 35 - 40 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 32 6 12 14 32 - 49 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 32 7 7 18 34 - 69 28
17.
Шавиш
 0:0 Заявка 33 5 9 19 31 - 68 24
18.
Визела
 Заявка 32 4 10 18 30 - 64 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 0:0 Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
3.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 20 16
10.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 16 1 9 6 11 - 22 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Шавиш 21.6% (24)
X 49.5% (55)
Фамаликан 28.8% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Фамаликан
3.35
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3.50
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2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Фамаликан

Исход игры
Шавиш
21.6% (24)
Ничья
49.5% (55)
Фамаликан
28.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (51)
1:2 Фамаликан
13.5% (15)
0:1 Фамаликан
13.5% (15)
2:1 Шавиш
9.9% (11)
1:0 Шавиш
8.1% (9)
0:2 Фамаликан
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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