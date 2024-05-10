Тур: 33. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Бахиньо Рикардо
0'
0:1
45' ГолСа Гуштаву
51' Желтая карточкаНогейра
67' Желтая карточкаКоррея Жоау
79' Желтая карточкаАлвес Даниэль
81' Желтая карточкаШикинью
90'+5
Ход матча
45'
0:1
51'
67'
79'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Коррея
Жоау
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Шавиш
Фамаликан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.42
|Коррея Жоау
|3
|0.09
|Алвес Даниэль
|2
|0.06
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Нвакали Келечи
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Морим Эдер
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|15 (3)
|0.45
|Шикинью
|5
|0.15
|Са Гуштаву
|3
|0.09
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.06
|Фонсека Тео
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Топич Мирко
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|7
|3
|Коррея Жоау
|8
|0
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Пий Джуниор
|5
|1
|Фернандеш Вашку
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Морену Жоау
|3
|1
|Карраса Моура
|3
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Эссугу Дариу
|4
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Санка Леандру
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Алвес Даниэль
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|9
|1
|Кадис Хондер
|9
|1
|Юссуф Зейду
|9
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|8
|0
|Де Хас Юстин
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|1
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Фамаликан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
13
11
Шавиш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фамаликан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
6
18
Шавиш
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Фамаликан
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
1
5%
4
22%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Пропущено
37
18
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
5%
1
6%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
8
22%
6
33%
31-45
8
22%
1
6%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
7
19%
5
28%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 21
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
5
25%
61-75
2
22%
3
15%
76-90
Пропущено
33
19
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
7
21%
5
26%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
4
12%
5
26%
76-90
Забито
30
38
11 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 16
14 Не забивали 11
2
7%
6
16%
1-15
6
20%
5
13%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
6
20%
4
11%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
8
27%
5
13%
76-90
Пропущено
70
37
36 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 24
9
13%
6
16%
1-15
12
17%
2
5%
16-30
15
21%
8
22%
31-45
12
17%
3
8%
46-60
11
16%
8
22%
61-75
11
16%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Шавиш - Порту 0:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0
Фамаликан
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Результаты матчей
Шавиш
Фамаликан
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Точный счет
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
710
610
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
107
214
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2211
924
1221
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|11.
|Заявка
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|32 - 49
|30
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|11 - 22
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:1 Фамаликан
Исход игры
Шавиш
21.6% (24)
Ничья
49.5% (55)
Фамаликан
28.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (51)
1:2 Фамаликан
13.5% (15)
0:1 Фамаликан
13.5% (15)
2:1 Шавиш
9.9% (11)
1:0 Шавиш
8.1% (9)
0:2 Фамаликан
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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