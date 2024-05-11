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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 16050 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Мальорка
1:0
Второй тайм: 72'
Лас-Пальмас
0'
14' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
1:0
29' Гол
Гонсалес Джованни
45' Желтая карточка
Коста Хауме
59' Желтая карточка
Араухо Хулиан
70' Желтая карточка
Саму Кошта

Ход матча

14'
Гонсалес Джованни
 
29'
Гонсалес Джованни
(Коста Хауме)
1:0
45'
Коста Хауме
 
46'
 
Молейро Альберто
Бенито Рамирес
59'
 
Араухо Хулиан
63'
 
Кампанья Хосе
Муньос Хави
63'
 
Кардона Марк
Каба Сори
63'
Ману Морланес
Санчес Антонио
 
63'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
70'
Саму Кошта
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 235 Количество передач 146
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Мальорка 81.7% (94)
X 14.8% (17)
Лас-Пальмас 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
2
Парк
Марвин
16
Каба
Сори
11
Бенито
Рамирес
Мальорка
5-3-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Лас-Пальмас

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
КК
0:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.17
Пратс Абдон 6 0.17
Санчес Антонио 3 0.09
Раильо Антонио 3 0.09
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Гонсалес Джованни 1 0.03
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальент Мартин 0 0
Ману Морланес 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.17
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Кардона Марк 3 (1) 0.09
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 6 1
Коста Хауме 7 0
Родригес Даниэль I 7 0
Саму Кошта 7 0
Раильо Антонио 4 1
Гонсалес Джованни 5 0
Копете Хосе 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Мурики Ведат 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 5 1
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Араухо Хулиан 5 0
Парк Марвин 5 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
15
Мальорка
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (8)
68% (23)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Лас-Пальмас
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
5
36%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
29%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
29%
6
24%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
14%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
50%
6
33%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
4
16%
6
38%
76-90

Забито

28
32
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
15 Не забивали 13
7
25%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
4
14%
7
22%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
32%
8
25%
76-90

Пропущено

39
41
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
8
21%
4
10%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
7
18%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Лас-Пальмас

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
15 раз 44%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
8
9
3
14
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
19
15
6
28
1.5
9
25
2
32
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 1:0 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Мальорка
 1:0 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
12.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
13.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
14.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 1:0 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
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    Прогнозы 115
    Мальорка 81.7% (94)
    X 14.8% (17)
    Лас-Пальмас 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Лас-Пальмас
    3.45
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Мальорка
    81.7% (94)
    Ничья
    14.8% (17)
    Лас-Пальмас
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.24% (48)
    Нет
    56.76% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    40.9% (47)
    2:1 Мальорка
    27% (31)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    2:0 Мальорка
    9.6% (11)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
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    Мальорка
    Лас-Пальмас
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