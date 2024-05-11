Тур: 35. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 16050 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:0
Второй тайм: 72'
0'
14' Желтая карточкаГонсалес Джованни
1:0
29' ГолГонсалес Джованни
45' Желтая карточкаКоста Хауме
59' Желтая карточкаАраухо Хулиан
70' Желтая карточкаСаму Кошта
Ход матча
29'
1:0
45'
59'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
235 Количество передач 146
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Лас-Пальмас
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.17
|Пратс Абдон
|6
|0.17
|Санчес Антонио
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|3
|0.09
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.17
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Маскарель Омар
|6
|1
|Коста Хауме
|7
|0
|Родригес Даниэль I
|7
|0
|Саму Кошта
|7
|0
|Раильо Антонио
|4
|1
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Копете Хосе
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Мурики Ведат
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
8
15
Мальорка
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (8)
68% (23)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Лас-Пальмас
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
5
36%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
29%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
29%
6
24%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
14%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
50%
6
33%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
4
16%
6
38%
76-90
Забито
28
32
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
15 Не забивали 13
7
25%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
4
14%
7
22%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
32%
8
25%
76-90
Пропущено
39
41
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
8
21%
4
10%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
9
22%
61-75
7
18%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Результаты матчей
Мальорка
Лас-Пальмас
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
15 раз 44%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
314
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
89
314
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
1915
628
925
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|0:1 Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|1:0 Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Мальорка
81.7% (94)
Ничья
14.8% (17)
Лас-Пальмас
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
40.9% (47)
2:1 Мальорка
27% (31)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Мальорка
9.6% (11)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Лас-Пальмас
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!