Тур: 35. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 16050 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаГонсалес Джованни
1:0
29' ГолГонсалес Джованни
45' Желтая карточкаКоста Хауме
59' Желтая карточкаАраухо Хулиан
70' Желтая карточкаСаму Кошта
78' Желтая карточкаВальент Мартин
80' Желтая карточкаМурики Ведат
85' Желтая карточкаКопете Хосе
90' Желтая карточкаРамирес Сандро
90'+5
Ход матча
29'
1:0
45'
59'
70'
78'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
342 Количество передач 445
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Лас-Пальмас
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.17
|Пратс Абдон
|6
|0.17
|Санчес Антонио
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|3
|0.09
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.17
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|8
|0
|Маскарель Омар
|6
|1
|Коста Хауме
|7
|0
|Родригес Даниэль I
|7
|0
|Копете Хосе
|6
|0
|Раильо Антонио
|4
|1
|Вальент Мартин
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
7
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лас-Пальмас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
8
15
Мальорка
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (9)
66% (23)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Лас-Пальмас
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
15
14
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 26
5
33%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
5
36%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
4
29%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
29%
6
23%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
2
14%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
50%
6
33%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
4
16%
6
38%
76-90
Забито
29
32
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
15 Не забивали 14
7
24%
4
13%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
4
14%
7
22%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
31%
8
25%
76-90
Пропущено
39
42
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
8
21%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
8
21%
8
19%
31-45
3
8%
6
14%
46-60
10
26%
9
21%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Результаты матчей
Мальорка
Лас-Пальмас
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
116
315
512
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
810
314
414
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
1916
629
926
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|35
|27
|7
|1
|74 - 22
|88
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|4
|10
|21
|36 - 64
|22
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 26
|19
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
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|20 (7)
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|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Мальорка
81.7% (94)
Ничья
14.8% (17)
Лас-Пальмас
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
40.9% (47)
2:1 Мальорка
27% (31)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Мальорка
9.6% (11)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Лас-Пальмас
1.7% (2)
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