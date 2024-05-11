Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Коста Хауме получает желтую карточку за толчок соперника.

41' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Родригес Кирьян пробил со штрафного прямо в стенку

39' Мармол Мика навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Мальорка

34' Араухо Хулиан из команды Лас-Пальмас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мальорка будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка

29' Г О О О О Л - Гонсалес Джованни наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

29' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

22' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копете Хосе из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

20' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

18' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Муньос Хави из команды Лас-Пальмас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Джованни сейчас получил желтую

13' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

12' Луаодис Энзо наказан за толчок Антонио Санчес

11' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

9' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

7' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

3' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля

1' Судья начинает матч