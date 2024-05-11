Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вильярреал отменен из-за положения "вне игры".

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вильярреал

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' После проверки VAR рефери поменял решение - Севилья не будет бить пенальти!

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Севилья

88' Эрик-Бертран Байи получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Салас Кике получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

86' Удар от ворот произведет Вильярреал

86' Салас Кике из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Г О О О О Л - Москера Йерсон забивает с правой ноги!

84' Террац Рамон из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Севилья

82' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эн-Несири Юссеф нанес удар головой, но Филип Йоргенсен спокойно отбил мяч.

81' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Террац Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Севилья

79' Траоре Бертран из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Баэна Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Вильярреал

77' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Рейна Пепе получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Севилья

74' Баэна Алехандро из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Севилья

72' Террац Рамон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Рефери не любит споров - именно за это Окампос Лукас сейчас получил желтую

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Куэнка Хорхе из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Севилья

68' Сорлот Александр не смог попасть в створ ударом издали

68' Террац Рамон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Траоре Бертран пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд ловит мяч

67' Куэнка Хорхе из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Севилья

65' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Куэнка Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Севилья

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Акунья Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Севилья

60' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Оооо... вот это был удар! Гуэдеш Гонсалу должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Гуэдеш Гонсалу . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Севилья

57' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Севилья

53' Удар от ворот произведет Севилья

53' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Баэна Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Окампос Лукас из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 16862 болельщиков

48' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Севилья

47' Баэна Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Парехо Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Оооо... вот это был удар! Баэна Алехандро должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Баэна Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника