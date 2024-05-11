Тур: 35. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16862 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
3:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаНьянзу Танги
0:1
26' ПенальтиЭн-Несири Юссеф
1:1
30' ГолСорлот Александр
1:2
44' ГолЭн-Несири Юссеф
63' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
70' Желтая карточкаОкампос Лукас
76' Желтая карточкаРейна Пепе
2:2
84' ГолМоскера Йерсон
87' Undefined phrase: football_event_Капу Этьен
88' Желтая карточкаСалас Кике
88' Желтая карточкаЭрик-Бертран Байи
90' Undefined phrase: football_event_Террац Рамон
90' Желтая карточкаАгум Люсьен
3:2
90' ГолСорлот Александр
90' Желтая карточкаРамос Серхио
90'+10
Ход матча
17'
26'
0:1
30'
1:1
44'
1:2
63'
70'
76'
84'
2:2
87'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
513 Количество передач 361
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
-
1.84 Победа «Вильярреала»
-
1.58 ТБ(2,5) голов
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
14
Ньянзу
Танги
42
Агум
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
- Нападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Севилья
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
36 матчей
22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.6%
38.9%
30.5%
11 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
0.84
Среднее время на гол
52
106
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.41
Среднее время на гол
53
63
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|19
|0.54
|Морено Херард
|10 (2)
|0.29
|Моралес Луис
|6
|0.17
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Морено Альберто
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Террац Рамон
|0
|0
|Альбиоль Рауль
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|15 (1)
|0.43
|Лукебакио Доди
|5
|0.14
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.11
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.11
|Рамос Серхио
|3
|0.09
|Салас Кике
|3
|0.09
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|2
|Капу Этьен
|8
|0
|Куэнка Хорхе
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фемения Кико
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Эрик-Бертран Байи
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Рейна Пепе
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Рамос Серхио
|7
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Салас Кике
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Сусо Хесус
|5
|1
|Баде Луак
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
12
14
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Севилья
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
21
20
Вильярреал
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Севилья
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
33
34
Голы по времени матча
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
6%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
22%
6
27%
76-90
Пропущено
28
24
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
14%
6
25%
1-15
5
18%
6
25%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
5
18%
5
21%
76-90
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
3
11%
6
24%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
5
19%
7
28%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Пропущено
32
25
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
6%
1
4%
1-15
10
31%
5
20%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
4
13%
9
36%
76-90
Забито
59
47
23 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
5
8%
9
19%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
8
14%
8
17%
31-45
11
19%
7
15%
46-60
11
19%
7
15%
61-75
14
24%
11
23%
76-90
Пропущено
60
49
32 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 26
6
10%
7
14%
1-15
15
25%
11
22%
16-30
11
18%
6
12%
31-45
10
17%
7
14%
46-60
9
15%
4
8%
61-75
9
15%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0
Результаты матчей
Вильярреал
Севилья
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
14 раз 40%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
152
810
611
612
314
117
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
126
611
711
413
216
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
278
1421
1322
1025
530
233
134
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|35
|27
|7
|1
|74 - 22
|88
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|4
|10
|21
|36 - 64
|22
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 26
|19
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
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|1 11