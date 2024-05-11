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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 16862 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Вильярреал
3:2
Конец матча
Севилья
0'
17' Желтая карточка
Ньянзу Танги
0:1
26' Пенальти
Эн-Несири Юссеф
1:1
30' Гол
Сорлот Александр
1:2
44' Гол
Эн-Несири Юссеф
63' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
70' Желтая карточка
Окампос Лукас
76' Желтая карточка
Рейна Пепе
2:2
84' Гол
Москера Йерсон
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Капу Этьен
88' Желтая карточка
Салас Кике
88' Желтая карточка
Эрик-Бертран Байи
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Террац Рамон
90' Желтая карточка
Агум Люсьен
3:2
90' Гол
Сорлот Александр
90' Желтая карточка
Рамос Серхио
90'+10

Ход матча

17'
 
Ньянзу Танги
26'
0:1
Эн-Несири Юссеф
30'
Сорлот Александр
(Куэнка Хорхе)
1:1
44'
1:2
Эн-Несири Юссеф
(Навас Хесус)
46'
Террац Рамон
Коклен Франсис
 
63'
Куэнка Хорхе
 
63'
 
Педроса Адриа
Акунья Маркос
64'
Траоре Бертран
Ахомач Илиас
 
70'
 
Окампос Лукас
75'
 
Лукебакио Доди
Окампос Лукас
75'
 
Хордан Хоан
Сусо Хесус
76'
Рейна Пепе
 
82'
Моралес Луис
Гуэдеш Гонсалу
 
82'
Капу Этьен
Куэнка Хорхе
 
84'
Москера Йерсон
(Террац Рамон)
2:2
87'
Капу Этьен
 
88'
 
Салас Кике
88'
Эрик-Бертран Байи
 
90'
Террац Рамон
 
90'
 
Агум Люсьен
90'
Сорлот Александр
(Баэна Алехандро)
3:2
90'
 
Рамос Серхио

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 513 Количество передач 361
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вильярреал 46.6% (55)
X 44.1% (52)
Севилья 9.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
2
Москера
Йерсон
5
Куэнка
Хорхе
27
Ахомач
Илиас
19
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
11
Сорлот
Александр
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
14
Ньянзу
Танги
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
7
Сусо
Хесус
42
Агум
Люсьен
24
Сумаре
Бубакари
19
Акунья
Маркос
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
Вильярреал
4-4-2
Севилья
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Севилья

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.6%
38.9%
30.5%
11 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.71
0.84

Среднее время на гол

52
106

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.41

Среднее время на гол

53
63

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 19 0.54
Морено Херард 10 (2) 0.29
Моралес Луис 6 0.17
Парехо Даниэль 3 (3) 0.09
Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
Куэнка Хорхе 3 0.09
Баэна Алехандро 2 0.06
Морено Альберто 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Террац Рамон 0 0
Альбиоль Рауль 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 15 (1) 0.43
Лукебакио Доди 5 0.14
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.09
Салас Кике 3 0.09
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Комесанья Санти 7 2
Капу Этьен 8 0
Куэнка Хорхе 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фемения Кико 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Эрик-Бертран Байи 4 0
Пино Йереми 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Москера Йерсон 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Рейна Пепе 1 1
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 9 0
Рамос Серхио 7 1
Гудель Неманья 7 0
Окампос Лукас 7 0
Салас Кике 7 0
Навас Хесус 5 1
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Акунья Маркос 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Агум Люсьен 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

12
14
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Севилья
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

21
20
Вильярреал
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Севилья
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

33
34

Голы по времени матча

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
6%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
22%
6
27%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
14%
6
25%
1-15
5
18%
6
25%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
5
18%
5
21%
76-90

Забито

27
25
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
3
11%
6
24%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
5
19%
7
28%
61-75
7
26%
5
20%
76-90

Пропущено

32
25
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
6%
1
4%
1-15
10
31%
5
20%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
4
13%
9
36%
76-90

Забито

59
47
23 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
5
8%
9
19%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
8
14%
8
17%
31-45
11
19%
7
15%
46-60
11
19%
7
15%
61-75
14
24%
11
23%
76-90

Пропущено

60
49
32 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 26
6
10%
7
14%
1-15
15
25%
11
22%
16-30
11
18%
6
12%
31-45
10
17%
7
14%
46-60
9
15%
4
8%
61-75
9
15%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0

Результаты матчей

Вильярреал
Севилья

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
14 раз 40%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
2
8
10
1.5
6
11
6
12
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
6
6
11
1.5
7
11
4
13
2.5
2
16
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
27
8
14
21
1.5
13
22
10
25
2.5
5
30
2
33
3.5
1
34
2
33
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 35 27 7 1 74 - 22 88
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 0:0 Заявка 35 4 10 21 36 - 64 22
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 0:0 Заявка 18 4 7 7 23 - 26 19
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 0:0 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма Вильярреал совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вильярреал: 59%, Севилья: 41%.
  • 99'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вильярреал будет все-таки засчитан.
  • 98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вильярреал.
  • 97'
    Рефери не любит споров - именно за это Рамос Серхио сейчас получил желтую
  • 97'
    Команда Вильярреал забила решающий гол в последние минуты игры!
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