Тур: 33. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Годиньо Луис
0'
1:0
8' ГолГарсия Самуэль
10' Желтая карточкаПиньо Родриго
14' Желтая карточкаОливейра Андерсон
2:0
54' ГолСоро Альберто
3:0
69' ГолПерейра Матеус
71' Желтая карточкаН'До Режис
74' Желтая карточкаРуберто Франческо
4:0
83' ГолОливейра Уго
90' Желтая карточкаОртис Педро
90'+3
Ход матча
8'
1:0
10'
38'
54'
2:0
69'
3:0
71'
83'
4:0
90'
82
Силва
Томаш
34
Ортис
Педро
70
Мансур
21
Са
Педру
28
Лима
Рубен
10
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ба-Си АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Визела
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|15
|0.45
|Гарсия Самуэль
|4 (2)
|0.12
|Соро Альберто
|4
|0.12
|Перейра Матеус
|2
|0.06
|Петров Сава
|2
|0.06
|Оливейра Уго
|1
|0.03
|Лебеденко Орест
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|7
|0.21
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.15
|Андре Силва
|4
|0.12
|Тавареш Роналду
|3
|0.09
|Кордейру Леонарду
|3
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|5
|2
|Гарсия Самуэль
|7
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|7
|0
|Оливейра Андерсон
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|5
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Кина Домингуш
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Руберто Франческо
|2
|0
|Лебеденко Орест
|2
|0
|Гонсалвеш Жота
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|9
|0
|Мансур
|4
|2
|Н'До Режис
|5
|1
|Виера Серхио
|3
|2
|Алосио
|6
|0
|Кордейру Леонарду
|6
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Сантос Хеверттон
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Букка Лионель
|3
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Варела Нилтон
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
Результаты матчей
Визела
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Эштрела
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
10
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Эштрела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
20
Упущенные победы
6
14
Визела
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Эштрела
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
29
20
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Пропущено
32
26
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
9%
3
12%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
9
28%
13
50%
76-90
Забито
14
19
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
43%
3
16%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
32
29
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
16%
4
14%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
8
25%
10
34%
76-90
Забито
34
30
9 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
8
24%
8
27%
76-90
Пропущено
64
55
29 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
8
13%
7
13%
1-15
11
17%
4
7%
16-30
10
16%
7
13%
31-45
10
16%
9
16%
46-60
8
13%
5
9%
61-75
17
27%
23
42%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Морейренсе - Визела 1:0 Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1
Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0
Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1
Результаты матчей
Визела
Эштрела
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Визела
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
611
610
215
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
89
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2013
924
924
231
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|11.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогнозы на матч Визела 4:0 Эштрела
Исход игры
Визела
23.6% (26)
Ничья
44.5% (49)
Эштрела
31.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:2 Эштрела
17.3% (19)
0:1 Эштрела
14.5% (16)
1:0 Визела
11.8% (13)
2:1 Визела
9.1% (10)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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