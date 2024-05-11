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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Визела
4:0
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
8' Гол
Гарсия Самуэль
10' Желтая карточка
Пиньо Родриго
14' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
2:0
54' Гол
Соро Альберто
3:0
69' Гол
Перейра Матеус
71' Желтая карточка
Н'До Режис
74' Желтая карточка
Руберто Франческо
4:0
83' Гол
Оливейра Уго
90' Желтая карточка
Ортис Педро
90'+3
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
34
Ортис
Педро
75
Ейенга-Локило
Джейсон
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
29
Соро
Альберто
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
21
Са
Педру
26
Букка
Лионель
28
Лима
Рубен
10
Андре
Силва
20
Пиньо
Родриго
8
Лео
Родригес
Визела
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Визела
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:1
К
2:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 15 0.45
Гарсия Самуэль 4 (2) 0.12
Соро Альберто 4 0.12
Перейра Матеус 2 0.06
Петров Сава 2 0.06
Оливейра Уго 1 0.03
Лебеденко Орест 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.21
Лео Родригес 5 (1) 0.15
Андре Силва 4 0.12
Тавареш Роналду 3 0.09
Кордейру Леонарду 3 0.09
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 5 2
Гарсия Самуэль 7 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 7 0
Оливейра Андерсон 5 0
Эссанд Самюэль 5 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Кина Домингуш 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Руберто Франческо 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 9 0
Мансур 4 2
Н'До Режис 5 1
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Кордейру Леонарду 6 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Сантос Хеверттон 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Букка Лионель 3 0
Андре Силва 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Варела Нилтон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0

Результаты матчей

Визела
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Эштрела
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
10
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Эштрела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
20

Упущенные победы

6
14
Визела
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Эштрела
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

29
20

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Пропущено

32
26
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
9%
3
12%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
9
28%
13
50%
76-90

Забито

14
19
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
43%
3
16%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

32
29
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
16%
4
14%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
8
25%
10
34%
76-90

Забито

34
30
9 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
8
24%
8
27%
76-90

Пропущено

64
55
29 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
8
13%
7
13%
1-15
11
17%
4
7%
16-30
10
16%
7
13%
31-45
10
16%
9
16%
46-60
8
13%
5
9%
61-75
17
27%
23
42%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Морейренсе - Визела 1:0 Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1
Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0
Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1

Результаты матчей

Визела
Эштрела

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Визела
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
6
10
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
9
3
13
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
13
9
24
1.5
9
24
2
31
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
11.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
3.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Пиньо Родриго уходит с поля и его заменяет Н'До Режис
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 110
    Визела 23.6% (26)
    X 44.5% (49)
    Эштрела 31.8% (35)
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    Где смотреть матч Визела 4:0 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 4:0 Эштрела

    Исход игры
    Визела
    23.6% (26)
    Ничья
    44.5% (49)
    Эштрела
    31.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (32)
    Меньше
    70.37% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (43)
    1:2 Эштрела
    17.3% (19)
    0:1 Эштрела
    14.5% (16)
    1:0 Визела
    11.8% (13)
    2:1 Визела
    9.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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