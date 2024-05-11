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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 2528 Главный судья: Пиньейру Жоау
Портимоненсе
2:2
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
21' Гол
Идрисси Амин
1:1
63' Гол
Карлинос
82' Желтая карточка
Карлинос
1:2
83' Гол
Панталон Ренато
89' Желтая карточка
Зе Мануэль
90' Желтая карточка
Дэвис
90' Желтая карточка
Эштрела Паулу
2:2
90' Гол
Варела Хелио
90' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90'+11

Ход матча

21'
0:1
Идрисси Амин
(Коштинья)
46'
Каррильо Рони
Кошта Гонсалу
 
46'
 
Врусаи Мариус
Эмбало Умару
56'
 
Нобрега Мигел
Гомеш Витор
58'
Сек Мустафа
Кампос Луан
 
63'
Карлинос
(Нонока)
1:1
64'
 
Зе Мануэль
Роналдо Фабио
70'
Кассама Мидана
Перейра Илдеберту
 
82'
 
Са Элдер
Патрик II
82'
 
Адриен Силва
Идрисси Амин
82'
Карлинос
 
83'
1:2
Панталон Ренато
(Са Элдер)
89'
 
Зе Мануэль
90'
Дэвис
Нонока
 
90'
Эштрела Паулу
Карлинос
 
90'
Дэвис
 
90'
Эштрела Паулу
 
90'
Варела Хелио
(Релвас Филипе)
2:2
90'
 
Боатенг Эммануль
Прогнозы 110
Портимоненсе 41.8% (46)
X 45.5% (50)
Риу Аве 12.7% (14)
Все прогнозы
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
28
Кампос
Луан
10
Перейра
Илдеберту
77
Варела
Хелио
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
8
Гомеш
Витор
11
Эмбало
Умару
14
Жока
22
Боатенг
Эммануль
II
77
Роналдо
Фабио
Портимоненсе
4-3-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Риу Аве

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ГЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.44
0.38

Среднее время на гол

62
240

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.76

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
117

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 9 (4) 0.27
Варела Хелио 6 0.18
Каррильо Рони 4 0.12
Энрике Педро VI 3 (1) 0.09
Джаспер Силвестер 2 0.06
Релвас Филипе 2 0.06
Алемао 2 0.06
Денер Клементе 1 0.03
Гуга 1 0.03
Перейра Илдеберту 1 0.03
Формига Игор 1 0.03
Фукуи Тайчи 1 0.03
Tamble Monteiro 1 0.03
Кассама Мидана 1 0.03
Кампос Луан 1 0.03
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Нонока 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 7 0.21
Якубу Абдул-Азиз 6 (4) 0.18
Жока 4 0.12
Сантос Адерлан 3 0.09
Коштинья 2 (2) 0.06
Зе Мануэль 2 0.06
Руиз Леонардо 2 (1) 0.06
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Идрисси Амин 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Врусаи Мариус 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0
Танлонго Матео 0 0
Са Элдер 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 11 0
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 8 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 7 0
Кошта Гонсалу 5 1
Гуга 5 0
Формига Игор 5 0
Релвас Филипе 4 0
Кассама Мидана 2 1
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Кампос Луан 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Эштрела Паулу 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Tamble Monteiro 1 0
Дэвис 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 8 2
Граса Жоау 9 0
Сантос Адерлан 7 1
Нобрега Мигел 8 0
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Танлонго Матео 5 0
Патрик II 4 0
Жонатан Луис 4 0
Коштинья 4 0
Luis Freire 4 0
Гомеш Витор 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Зе Мануэль 2 0
Жока 2 0
Тейшейра Жоау II 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Риу Аве
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

15
13
Портимоненсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

17
20
Портимоненсе
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Риу Аве
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

31
11

Упущенные победы

32
33

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
3
16%
6
46%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Пропущено

30
23
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
8
27%
7
30%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
38%
5
22%
76-90

Пропущено

37
20
9 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
4
11%
4
20%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
12
32%
4
20%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
11
30%
30%
7
35%
76-90

Забито

40
36
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 19
11 Не забивали 10
7
18%
7
19%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
12
30%
7
19%
76-90

Пропущено

67
43
22 В 1-м тайме 16
45 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 22
9
13%
6
14%
1-15
9
13%
4
9%
16-30
4
6%
6
14%
31-45
18
27%
6
14%
46-60
8
12%
7
16%
61-75
19
28%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2

Результаты матчей

Портимоненсе
Риу Аве

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
0:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
7
9
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
3
14
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
24
9
10
23
1.5
10
23
4
29
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 32 27 3 2 92 - 29 84
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 Заявка 32 20 5 7 68 - 47 65
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 32 18 6 8 47 - 34 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
11.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
12.
Эшторил
 Заявка 32 9 6 17 48 - 55 33
13.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
3.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
4.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Боатенг Эммануль II получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Релвас Филипе сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Варела Хелио забивает с левой ноги!
  • 95'
    Эштрела Паулу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 93'
    Давис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 90'
    Тактическая замена. Нонока уходит с поля и его заменяет Давис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Коштинья сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Идрисси Амин забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Портимоненсе 41.8% (46)
    X 45.5% (50)
    Риу Аве 12.7% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве

    Исход игры
    Портимоненсе
    41.8% (46)
    Ничья
    45.5% (50)
    Риу Аве
    12.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (31)
    Меньше
    71.3% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (45)
    2:1 Портимоненсе
    20.9% (23)
    1:0 Портимоненсе
    17.3% (19)
    0:1 Риу Аве
    7.3% (8)
    1:2 Риу Аве
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Портимоненсе
    1.8% (2)
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