Тур: 33. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Зрители: 2528 Главный судья: Пиньейру Жоау
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолИдрисси Амин
1:1
63' ГолКарлинос
82' Желтая карточкаКарлинос
1:2
83' ГолПанталон Ренато
89' Желтая карточкаЗе Мануэль
90' Желтая карточкаДэвис
90' Желтая карточкаЭштрела Паулу
2:2
90' ГолВарела Хелио
90' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
90'+11
Ход матча
21'
0:1
82'
83'
1:2
89'
90'
90'
90'
2:2
90'
27
Гуга
11
Карлинос
25
Нонока
28
Кампос
Луан
77
Варела
Хелио
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
11
Эмбало
Умару
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ДэвисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ким Ён ХакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
-
39 Amine Rehmi
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Риу Аве
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.44
0.38
Среднее время на гол
62
240
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.76
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
117
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|9 (4)
|0.27
|Варела Хелио
|6
|0.18
|Каррильо Рони
|4
|0.12
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.09
|Джаспер Силвестер
|2
|0.06
|Релвас Филипе
|2
|0.06
|Алемао
|2
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Нонока
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|7
|0.21
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (4)
|0.18
|Жока
|4
|0.12
|Сантос Адерлан
|3
|0.09
|Коштинья
|2 (2)
|0.06
|Зе Мануэль
|2
|0.06
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Идрисси Амин
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Врусаи Мариус
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
|Танлонго Матео
|0
|0
|Са Элдер
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|11
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|7
|0
|Кошта Гонсалу
|5
|1
|Гуга
|5
|0
|Формига Игор
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Кассама Мидана
|2
|1
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Кампос Луан
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Эштрела Паулу
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Tamble Monteiro
|1
|0
|Дэвис
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|8
|2
|Граса Жоау
|9
|0
|Сантос Адерлан
|7
|1
|Нобрега Мигел
|8
|0
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Танлонго Матео
|5
|0
|Патрик II
|4
|0
|Жонатан Луис
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Зе Мануэль
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Тейшейра Жоау II
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Риу Аве
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
15
13
Портимоненсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
17
20
Портимоненсе
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Риу Аве
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
31
11
Упущенные победы
32
33
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
3
16%
6
46%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
8
27%
7
30%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
38%
5
22%
76-90
Пропущено
37
20
9 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
4
11%
4
20%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
12
32%
4
20%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
11
30%
30%
7
35%
76-90
Забито
40
36
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 19
11 Не забивали 10
7
18%
7
19%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
12
30%
7
19%
76-90
Пропущено
67
43
22 В 1-м тайме 16
45 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 22
9
13%
6
14%
1-15
9
13%
4
9%
16-30
4
6%
6
14%
31-45
18
27%
6
14%
46-60
8
12%
7
16%
61-75
19
28%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2
Результаты матчей
Портимоненсе
Риу Аве
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
0:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
413
79
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
107
610
314
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
249
1023
1023
429
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|11.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|12.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогнозы на матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве
Исход игры
Портимоненсе
41.8% (46)
Ничья
45.5% (50)
Риу Аве
12.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (45)
2:1 Портимоненсе
20.9% (23)
1:0 Портимоненсе
17.3% (19)
0:1 Риу Аве
7.3% (8)
1:2 Риу Аве
5.5% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Портимоненсе
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!