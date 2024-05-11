Тур: 35. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Гонсалес Пабло
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
24
Гюлер
Арда
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
1 победа 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
3.4
2.56
Среднее время на гол
26
35
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
2.11
1.42
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.31
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.17
|Бое Лукас
|5
|0.14
|Санчес Рикард
|3
|0.09
|Пельистри Факундо
|2
|0.06
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|18 (1)
|0.51
|Винисиус Жуниор
|13 (1)
|0.37
|Родриго
|10
|0.29
|Хоселу Санмартин
|9
|0.26
|Диас Браим
|6
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.11
|Тчуамени Орельен
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Гюлер Арда
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Реал Мадрид
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
88% (15)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
7
Гранада
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
30
0
Упущенные победы
6
41
Гранада
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
18% (6)
47% (16)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
5
Упущенные победы
18
48
Голы по времени матча
Забито
22
32
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
14%
4
13%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
5
23%
9
28%
61-75
2
9%
6
19%
76-90
Пропущено
27
12
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
11%
4
33%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
1
8%
76-90
Забито
13
41
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 28
1 Забивали первыми 12
28 Не забивали 18
1
8%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
1
8%
4
10%
31-45
1
8%
11
27%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
6
46%
8
20%
76-90
Пропущено
38
11
21 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
16 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
6
16%
4
36%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
10
26%
1
9%
31-45
7
18%
1
9%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
6
16%
4
36%
76-90
Забито
35
73
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 47
8 Забивали первыми 24
16 Не забивали 1
4
11%
8
11%
1-15
5
14%
11
15%
16-30
6
17%
7
10%
31-45
3
9%
15
21%
46-60
9
26%
18
25%
61-75
8
23%
14
19%
76-90
Пропущено
65
23
35 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 10
26 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 16
9
14%
8
35%
1-15
10
15%
4
17%
16-30
16
25%
1
4%
31-45
11
17%
3
13%
46-60
6
9%
2
9%
61-75
13
20%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0
Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Результаты матчей
Гранада
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
89
134
215
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
314
98
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
331
1123
2212
529
1222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|35
|27
|7
|1
|74 - 22
|88
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|4
|10
|21
|36 - 64
|22
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 26
|19
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
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|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Гранада
6.8% (9)
Ничья
5.3% (7)
Реал Мадрид
88% (117)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
55.56% (60)
Нет
44.44% (48)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
25.6% (34)
1:2 Реал Мадрид
24.8% (33)
1:3 Реал Мадрид
10.5% (14)
0:3 Реал Мадрид
4.5% (6)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (6)
1:1 Ничья
3% (4)
1:0 Гранада
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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