Первый тайм

13' Родриго и Винисиус сегодня на скамейке запасных. Анчелотти решил дать своим игрокам отдых после такого нервного и эмоционального матча против "Баварии".

11' Камавинга с левого края выполнял передачу в центр штрафной соперника - на выходе сыграл голкипер, который уверенно сумел сработать в рамке.

10' Активно фанаты "Гранады" ведут себя на трибунах. Их команда уже вылетела из Примеры и в следующем году будет играть в Сегунде, но настроение от этого у команды вовсе не портится.

9' Неплохо мячом владеет "Гранада". Снова подача от "граны" с левого края идет - Милитао успевает "подчищать" буквально все и везде. Очередной его вынос мы увидели.

8' Куртуа сыграл сейчас на выходе. Мяч забрал он в перчатки. После восстановления Тибо все чаще ходят разговоры о том, кому в финале ЛЧ стоит доверить место в рамке в старте 1 июня. И мнений, поверьте, немало. Многие считают, что в "стартовых 11" нужно выпускать Лунина.

6' Узуни с правого края делал передачу на одного из партнеров - снова снимает верх Милитао, который не позволяет соперникам завершить свое наступление.