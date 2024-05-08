Тур: 35. Стадион: Нуэво Лос Карменес.
Позже
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Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Гранада
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
1 победа 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
3.4
2.56
Среднее время на гол
26
35
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
2.11
1.42
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.32
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.18
|Бое Лукас
|5
|0.15
|Санчес Рикард
|3
|0.09
|Пельистри Факундо
|2
|0.06
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|18 (1)
|0.53
|Винисиус Жуниор
|13 (1)
|0.38
|Родриго
|10
|0.29
|Хоселу Санмартин
|9
|0.26
|Диас Браим
|6
|0.18
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.12
|Тчуамени Орельен
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Гюлер Арда
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Реал Мадрид
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
88% (15)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
7
Гранада
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
30
0
Упущенные победы
6
41
Гранада
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
18% (6)
47% (16)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
5
Упущенные победы
18
48
Голы по времени матча
Забито
22
32
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
14%
4
13%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
5
23%
9
28%
61-75
2
9%
6
19%
76-90
Пропущено
27
12
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
11%
4
33%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
1
8%
76-90
Забито
13
41
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 28
1 Забивали первыми 12
28 Не забивали 18
1
8%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
1
8%
4
10%
31-45
1
8%
11
27%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
6
46%
8
20%
76-90
Пропущено
38
11
21 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
16 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
6
16%
4
36%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
10
26%
1
9%
31-45
7
18%
1
9%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
6
16%
4
36%
76-90
Забито
35
73
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 47
8 Забивали первыми 24
16 Не забивали 1
4
11%
8
11%
1-15
5
14%
11
15%
16-30
6
17%
7
10%
31-45
3
9%
15
21%
46-60
9
26%
18
25%
61-75
8
23%
14
19%
76-90
Пропущено
65
23
35 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 10
26 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 16
9
14%
8
35%
1-15
10
15%
4
17%
16-30
16
25%
1
4%
31-45
11
17%
3
13%
46-60
6
9%
2
9%
61-75
13
20%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0
Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Результаты матчей
Гранада
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
89
134
215
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
314
98
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
331
1123
2212
529
1222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид
Исход игры
Гранада
7.8% (4)
Ничья
3.9% (2)
Реал Мадрид
88.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
25.5% (13)
0:2 Реал Мадрид
21.6% (11)
1:3 Реал Мадрид
19.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (2)
0:3 Реал Мадрид
3.9% (2)
0:1 Реал Мадрид
3.9% (2)
2:1 Гранада
3.9% (2)
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