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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Гранада
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 50
Гранада 8% (4)
X 4% (2)
Реал Мадрид 88% (44)
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Гранада
Реал Мадрид

История личных встреч

Гранада
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
1 победа 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.4

Среднее время на гол

135
225

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

3.4
2.56

Среднее время на гол

26
35

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

2.11
1.42

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

42
63

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.18
Бое Лукас 5 0.15
Санчес Рикард 3 0.09
Пельистри Факундо 2 0.06
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 18 (1) 0.53
Винисиус Жуниор 13 (1) 0.38
Родриго 10 0.29
Хоселу Санмартин 9 0.26
Диас Браим 6 0.18
Карвахаль Даниэль 4 0.12
Тчуамени Орельен 3 0.09
Модрич Лука 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Гюлер Арда 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Начо Фернандес 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 7 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Рубио Мигель 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 8 0
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Начо Фернандес 3 2
Винисиус Жуниор 6 0
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Гранада
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Реал Мадрид
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
88% (15)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
7
Гранада
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

30
0

Упущенные победы

6
41
Гранада
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
18% (6)
47% (16)

Сухие победы

13
8

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
5

Упущенные победы

18
48

Голы по времени матча

Забито

22
32
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
14%
4
13%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
5
23%
9
28%
61-75
2
9%
6
19%
76-90

Пропущено

27
12
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
11%
4
33%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
1
8%
76-90

Забито

13
41
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 28
1 Забивали первыми 12
28 Не забивали 18
1
8%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
1
8%
4
10%
31-45
1
8%
11
27%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
6
46%
8
20%
76-90

Пропущено

38
11
21 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
16 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
6
16%
4
36%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
10
26%
1
9%
31-45
7
18%
1
9%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
6
16%
4
36%
76-90

Забито

35
73
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 47
8 Забивали первыми 24
16 Не забивали 1
4
11%
8
11%
1-15
5
14%
11
15%
16-30
6
17%
7
10%
31-45
3
9%
15
21%
46-60
9
26%
18
25%
61-75
8
23%
14
19%
76-90

Пропущено

65
23
35 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 10
26 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 16
9
14%
8
35%
1-15
10
15%
4
17%
16-30
16
25%
1
4%
31-45
11
17%
3
13%
46-60
6
9%
2
9%
61-75
13
20%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0 Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0
Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2

Результаты матчей

Гранада
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гранада
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
13
4
2
15
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
3
14
1.5
9
8
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
33
1
11
23
1.5
22
12
5
29
2.5
12
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 34 23 5 6 73 - 42 74
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 34 11 8 15 32 - 38 41
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 50
    Гранада 8% (4)
    X 4% (2)
    Реал Мадрид 88% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.00
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    Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид

    Исход игры
    Гранада
    7.8% (4)
    Ничья
    3.9% (2)
    Реал Мадрид
    88.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    25.5% (13)
    0:2 Реал Мадрид
    21.6% (11)
    1:3 Реал Мадрид
    19.6% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    3.9% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    3.9% (2)
    2:1 Гранада
    3.9% (2)
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