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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
0:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
76' Желтая карточка
Гарсия Фабрисиу
80' Желтая карточка
Коатес Себастьян
0:1
81' Гол
Паулинью Жуан
90' Желтая карточка
Виниций
90'+6

Ход матча

57'
 
Паулинью Жуан
Браганса Даниэл
57'
 
Сантуш Нуну
Матеус Рейс
69'
Гарсия Фабрисиу
Кассиано Диас
 
69'
Маркес Алехандро
Коста Мишел
 
76'
Гарсия Фабрисиу
 
79'
Мангала Эльяким
Алвару Педру
 
80'
 
Коатес Себастьян
81'
0:1
Паулинью Жуан
(Сантуш Нуну II)
85'
Карлос Жоао
Пина Вагнер
 
85'
Парра Рауль
Витал Бернардо
 
89'
 
Менинью Мигель
Педру Гонсалвеш
89'
 
Фреснеда Иван
Эсгаю Рикарду
90'
 
Морита Хидемаса
90'
Виниций
 
90'
 
Коба Куандреди
Прогнозы 111
Эшторил 1.8% (2)
X 8.1% (9)
Спортинг Л 90.1% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
48
Коста
Мишел
7
Виниций
79
Пина
Вагнер
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
51
Пинту
Диогу
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Эшторил
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Спортинг Л

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1.11

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.27
Гомес Родриго II 7 0.21
Кассиано Диас 7 (1) 0.21
Маркеш Жоао 5 0.15
Гитан Рафик 5 0.15
Холсгров Джордан 2 0.06
Араужу Тьягу 2 0.06
Тавареш Эриберту 2 0.06
Гарсия Фабрисиу 2 0.06
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Бассо Жоау 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Волней 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 27 (4) 0.82
Паулинью Жуан 14 0.42
Педру Гонсалвеш 11 0.33
Тринкан Франсишку 9 0.27
Катамо Джени 5 0.15
Сантуш Нуну II 4 0.12
Эдвардс Маркус 4 0.12
Коатес Себастьян 4 0.12
Юлманд Мортен 3 0.09
Браганса Даниэл 3 0.09
Морита Хидемаса 2 0.06
Диоманде Усман 2 0.06
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Алвару Педру 6 1
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Карне Марсело 3 1
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Виниций 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Гарсия Фабрисиу 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 11 0
Инасиу Гонсалу 7 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 7 0
Эсгаю Рикарду 6 0
Сантуш Нуну II 6 0
Эдвардс Маркус 4 1
Сент-Жюст Йерри 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
9
Эшторил
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Спортинг Л
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

28
0

Упущенные победы

8
52
Эшторил
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Спортинг Л
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

15
61

Голы по времени матча

Забито

25
38
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 16
4
16%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
3
12%
9
24%
31-45
6
24%
5
13%
46-60
6
24%
3
8%
61-75
5
20%
10
26%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Забито

26
52
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 14
19 Не забивали 17
3
12%
9
17%
1-15
3
12%
7
13%
16-30
1
4%
7
13%
31-45
6
23%
8
15%
46-60
6
23%
9
17%
61-75
7
27%
12
23%
76-90

Пропущено

35
13
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
29%
4
31%
31-45
8
23%
5
38%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
17%
2
15%
76-90

Забито

51
90
15 В 1-м тайме 43
36 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 27
5 Не забивали 0
7
14%
14
16%
1-15
4
8%
13
14%
16-30
4
8%
16
18%
31-45
12
24%
13
14%
46-60
12
24%
12
13%
61-75
12
24%
22
24%
76-90

Пропущено

53
32
27 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 19
7
13%
4
13%
1-15
6
11%
1
3%
16-30
14
26%
9
28%
31-45
9
17%
7
22%
46-60
7
13%
5
16%
61-75
10
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1
Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3

Результаты матчей

Эшторил
Спортинг Л

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
2
11 раз 33%
3
11 раз 33%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
15
1
3
14
2.5
11
5
3
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
13
4
3
13
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
11
22
1.5
28
5
6
27
2.5
17
16
3
30
3.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
4.
Брага
 0:0 Заявка 33 20 6 7 68 - 47 66
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 33 18 7 8 47 - 34 61
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
11.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
12.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 17 11 3 3 29 - 15 36
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 0:0 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 0:0 Заявка 17 10 3 4 35 - 28 33
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Тактическая замена. Браганса Даниэл уходит с поля и его заменяет Паулинью Жуан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Эшторил 1.8% (2)
    X 8.1% (9)
    Спортинг Л 90.1% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Спортинг Л

    Исход игры
    Эшторил
    1.8% (2)
    Ничья
    8.1% (9)
    Спортинг Л
    90.1% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    41.4% (46)
    0:2 Спортинг Л
    27% (30)
    0:1 Спортинг Л
    8.1% (9)
    1:3 Спортинг Л
    7.2% (8)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    0:3 Спортинг Л
    3.6% (4)
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    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




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