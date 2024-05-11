Тур: 33. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Joao Goncalves
0:1
Конец матча
0'
76' Желтая карточкаГарсия Фабрисиу
80' Желтая карточкаКоатес Себастьян
0:1
81' ГолПаулинью Жуан
90' Желтая карточкаВиниций
90'+6
Ход матча
76'
80'
81'
0:1
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
48
Коста
Мишел
7
Виниций
79
Пина
Вагнер
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эшторил
Спортинг Л
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1.11
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.27
|Гомес Родриго II
|7
|0.21
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.21
|Маркеш Жоао
|5
|0.15
|Гитан Рафик
|5
|0.15
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Араужу Тьягу
|2
|0.06
|Тавареш Эриберту
|2
|0.06
|Гарсия Фабрисиу
|2
|0.06
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Бассо Жоау
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Карлос Жоао III
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|27 (4)
|0.82
|Паулинью Жуан
|14
|0.42
|Педру Гонсалвеш
|11
|0.33
|Тринкан Франсишку
|9
|0.27
|Катамо Джени
|5
|0.15
|Сантуш Нуну II
|4
|0.12
|Эдвардс Маркус
|4
|0.12
|Коатес Себастьян
|4
|0.12
|Юлманд Мортен
|3
|0.09
|Браганса Даниэл
|3
|0.09
|Морита Хидемаса
|2
|0.06
|Диоманде Усман
|2
|0.06
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Алвару Педру
|6
|1
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Карне Марсело
|3
|1
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Виниций
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|11
|0
|Инасиу Гонсалу
|7
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|7
|0
|Эсгаю Рикарду
|6
|0
|Сантуш Нуну II
|6
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|1
|Сент-Жюст Йерри
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
9
Эшторил
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Спортинг Л
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
28
0
Упущенные победы
8
52
Эшторил
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Спортинг Л
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
15
61
Голы по времени матча
Забито
25
38
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 16
4
16%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
3
12%
9
24%
31-45
6
24%
5
13%
46-60
6
24%
3
8%
61-75
5
20%
10
26%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Забито
26
52
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 14
19 Не забивали 17
3
12%
9
17%
1-15
3
12%
7
13%
16-30
1
4%
7
13%
31-45
6
23%
8
15%
46-60
6
23%
9
17%
61-75
7
27%
12
23%
76-90
Пропущено
35
13
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
29%
4
31%
31-45
8
23%
5
38%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
17%
2
15%
76-90
Забито
51
90
15 В 1-м тайме 43
36 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 27
5 Не забивали 0
7
14%
14
16%
1-15
4
8%
13
14%
16-30
4
8%
16
18%
31-45
12
24%
13
14%
46-60
12
24%
12
13%
61-75
12
24%
22
24%
76-90
Пропущено
53
32
27 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 19
7
13%
4
13%
1-15
6
11%
1
3%
16-30
14
26%
9
28%
31-45
9
17%
7
22%
46-60
7
13%
5
16%
61-75
10
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1
Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3
Результаты матчей
Эшторил
Спортинг Л
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
2
11 раз 33%
3
11 раз 33%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
512
151
314
115
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
610
134
313
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
1122
285
627
1716
330
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4.
|0:0 Заявка
|33
|20
|6
|7
|68 - 47
|66
|5.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|47 - 34
|61
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|11.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|12.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 15
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 28
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Эшторил
1.8% (2)
Ничья
8.1% (9)
Спортинг Л
90.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
41.4% (46)
0:2 Спортинг Л
27% (30)
0:1 Спортинг Л
8.1% (9)
1:3 Спортинг Л
7.2% (8)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:1 Ничья
3.6% (4)
0:3 Спортинг Л
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!