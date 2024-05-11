Тур: 35. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Санчес Хосе
Ход матча
22'
34'
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Jon Aspiazu San Emeterio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Морено ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Уарте ХабиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алькиса Биттор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Осасуна
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.46
Среднее время на гол
80
195
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.28
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
100
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.4
|Уильямс Иньяки
|11
|0.31
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.17
|Уильямс Нико
|4
|0.11
|Сансет Ойян
|4
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.09
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.46
|Муньос Икер
|4
|0.11
|Гарсия Рауль
|3
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Авила Эсекьель
|2
|0.06
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|7
|1
|Сансет Ойян
|4
|2
|Гарсия Рауль
|7
|0
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Юри Берчиче
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Эррера Андер
|3
|0
|Йерай Альварес
|1
|1
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|4
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Эррандо Хорхе
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
10
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
15
12
Атлетик Б
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
Осасуна
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
38
20
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
13%
3
15%
1-15
5
13%
3
15%
16-30
8
21%
2
10%
31-45
4
11%
4
20%
46-60
9
24%
3
15%
61-75
7
18%
5
25%
76-90
Пропущено
16
27
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
2
7%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
19
17
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
3
16%
4
24%
1-15
6
32%
2
12%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
16%
6
35%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
6
25%
61-75
3
20%
5
21%
76-90
Забито
57
37
31 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
8
14%
7
19%
1-15
11
19%
5
14%
16-30
12
21%
3
8%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
10
18%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
31
51
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
5
16%
5
10%
1-15
3
10%
10
20%
16-30
2
6%
6
12%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
9
29%
29%
11
22%
61-75
6
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Осасуна
Точный счет
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
125
512
710
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
611
611
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2410
1816
1123
826
232
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|1:0 Заявка
|35
|18
|10
|7
|56 - 33
|64
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|0:1 Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|1:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|39 - 16
|41
|5.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|10.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
94.7% (108)
Ничья
4.4% (5)
Осасуна
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
30.7% (35)
2:1 Атлетик Б
29.8% (34)
1:0 Атлетик Б
27.2% (31)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:1 Атлетик Б
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:0 Атлетик Б
1.8% (2)
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