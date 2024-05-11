Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Вильялибре Асьер нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Осасуна

87' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

87' Де Маркос Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

84' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Осасуна

77' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Арнаис Хосе

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Катена Алехандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Рауль Гарсия ослабляет давление, выбив мяч.

70' Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Команда Осасуна довольна результатом к этому моменту.

68' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

66' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

66' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Рауль Гарсия навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

63' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Осасуна

59' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Вильялибре Асьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Мохика Хоан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

58' Эррера Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

57' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сегодняшная посещаемость составляет 45273 болельщиков

56' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Ибаньес Пабло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде

53' Муньяин Икер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Уильямс Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Гарсия Рубен забивает с правой ноги!

47' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Торро Лукас не смог попасть в створ ударом издали