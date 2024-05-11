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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 45273 Главный судья: Санчес Хосе
Атлетик Б
2:2
Конец матча
Осасуна
0'
22' Желтая карточка
Юри Берчиче
34' Желтая карточка
Эррандо Хорхе
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Муньяин Икер
0:1
40' Гол
Гарсия Рауль
45' Желтая карточка
Эррера Андер
0:2
47' Гол
Гарсия Рубен
55' Желтая карточка
Ибаньес Пабло
1:2
58' Гол
Уильямс Иньяки
73' Желтая карточка
Катена Алехандро
90' Желтая карточка
Гарсия Рубен
2:2
90' Гол
Вильялибре Асьер
90'+8

Ход матча

22'
Юри Берчиче
 
34'
 
Эррандо Хорхе
38'
Муньяин Икер
 
40'
0:1
Гарсия Рауль
(Мохика Хоан)
45'
Эррера Андер
 
46'
Вильялибре Асьер
Беренгер Алекс
 
47'
0:2
Гарсия Рубен
(Аресо Хесус)
55'
 
Ибаньес Пабло
58'
Уильямс Иньяки
(Эррера Андер)
1:2
63'
Гарсия Рауль
Муньяин Икер
 
63'
Гомес Унаи
Эррера Андер
 
63'
Прадос Беньят
Весга Микель
 
68'
 
Орос Аймар
Пенья Рубен
73'
 
Катена Алехандро
76'
 
Морено Хорхе
Аресо Хесус
76'
 
Круз Хуан
Ибаньес Пабло
76'
Арес Малком
Уильямс Нико
 
77'
 
Арнаис Хосе
Гарсия Рауль
90'
 
Гарсия Рубен
90'
Вильялибре Асьер
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 608 Количество передач 298
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Атлетик Б 94.7% (108)
X 4.4% (5)
Осасуна 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
21
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
6
Торро
Лукас
19
Ибаньес
Пабло
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
Атлетик Б
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
КК
1:1
КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.46

Среднее время на гол

80
195

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.28
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
100

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.4
Уильямс Иньяки 12 0.34
Беренгер Алекс 6 (1) 0.17
Уильямс Нико 4 0.11
Сансет Ойян 4 0.11
Юри Берчиче 3 0.09
Весга Микель 3 (2) 0.09
Вильялибре Асьер 2 0.06
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.46
Гарсия Рауль 4 0.11
Муньос Икер 4 0.11
Гарсия Рубен 3 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Авила Эсекьель 2 0.06
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Гарсия Рауль 7 0
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Юри Берчиче 5 0
Руис Иньиго 5 0
Эррера Андер 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Йерай Альварес 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 8 1
Авила Эсекьель 4 2
Гарсия Давид III 6 0
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Аррасате Ягоба 1 2
Будимир Анте 4 0
Эррандо Хорхе 4 0
Монкайола Хон 2 1
Ибаньес Пабло 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
12
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
20

Упущенные победы

15
12
Атлетик Б
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
Осасуна
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

40
22
18 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
13%
3
14%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
5
13%
5
23%
46-60
9
23%
3
14%
61-75
8
20%
5
23%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
3
17%
9
31%
76-90

Забито

19
17
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
3
16%
4
24%
1-15
6
32%
2
12%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
16%
6
35%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
6
25%
61-75
3
20%
5
21%
76-90

Забито

59
39
31 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
8
14%
7
18%
1-15
11
19%
5
13%
16-30
12
20%
4
10%
31-45
7
12%
7
18%
46-60
10
17%
5
13%
61-75
11
19%
11
28%
76-90

Пропущено

33
53
11 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 25
5
15%
5
9%
1-15
3
9%
10
19%
16-30
3
9%
6
11%
31-45
7
21%
7
13%
46-60
9
27%
11
21%
61-75
6
18%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Осасуна

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
1
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
6
13
5
1.5
5
12
7
11
2.5
1
16
4
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
7
11
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
25
10
19
16
1.5
12
23
8
27
2.5
2
33
4
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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