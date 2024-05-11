Тур: 33. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
2:3
Конец матча
0'
1:0
10' ГолГашпар Бруну
1:1
24' ГолБрума Арминду
25' Желтая карточкаШарлес Силва
38' Желтая карточкаФонте Жозе
50' Желтая карточкаГашпар Бруну
69' Желтая карточкаАндре Андре
1:2
75' ГолОрта Рикарду
2:2
80' ГолМангаш Рикарду
83' Желтая карточкаСантуш Нуну
83' Желтая карточкаНьякате Сику
2:3
90' ГолЛопеш Рони
90' Желтая карточкаЛопеш Рони
90'+8
Ход матча
10'
1:0
24'
1:1
25'
38'
50'
65'
69'
75'
1:2
80'
2:2
83'
83'
90'
2:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Брага
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Среднее время на гол
115
100
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.33
|Силва Андре III
|10
|0.3
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.21
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.15
|Сантуш Нуну III
|2
|0.06
|Гашпар Бруну
|2
|0.06
|Хэндель Томаш
|2
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Андре Андре
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.64
|Орта Рикарду
|9
|0.27
|Джало Альваро
|8
|0.24
|Саласар Родриго
|6
|0.18
|Брума Арминду
|6
|0.18
|Руис Абель
|6
|0.18
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.09
|Фернандеш Рожер
|2
|0.06
|Орта Андре
|2
|0.06
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Андре
|9
|0
|Гашпар Бруну
|7
|0
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Сантуш Нуну III
|5
|1
|Силва Жота
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Оливейра Нелсон
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Хэндель Томаш
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Боревкович Тони
|2
|1
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Шарлес Силва
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|8
|1
|Джало Альваро
|6
|2
|Фонте Жозе
|8
|0
|Карвалью Витор
|8
|0
|Руис Абель
|6
|0
|Ньякате Сику
|4
|1
|Паулу Оливейра
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Брума Арминду
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Гомес Виктор
|1
|1
|Борха Кристиан
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
6
5
Витория Гимарайнш
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Брага
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
32
Витория Гимарайнш
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
33% (11)
15% (5)
Брага
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
19
Упущенные победы
22
37
Голы по времени матча
Забито
30
38
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
4
13%
3
8%
1-15
1
3%
5
13%
16-30
6
20%
3
8%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
8
27%
9
24%
61-75
8
27%
12
32%
76-90
Пропущено
19
30
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
4
21%
3
10%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
5
26%
7
23%
76-90
Забито
18
34
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
4
22%
3
9%
1-15
5
28%
2
6%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
0
0%
11
32%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
28%
12
35%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
1
5%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Забито
48
72
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 53
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
8
17%
6
8%
1-15
6
13%
7
10%
16-30
9
19%
6
8%
31-45
3
6%
17
24%
46-60
9
19%
12
17%
61-75
13
27%
24
33%
76-90
Пропущено
38
48
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 27
5
13%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
9
24%
7
15%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
3
8%
11
23%
61-75
9
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1
Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Брага
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
1 раз 3%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
98
97
413
511
116
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
511
107
214
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
285
1419
1914
627
1419
132
726
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|11.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|12.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:3 Брага
Исход игры
Витория Гимарайнш
14.5% (16)
Ничья
31.8% (35)
Брага
53.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Брага
39.1% (43)
1:1 Ничья
29.1% (32)
2:1 Витория Гимарайнш
8.2% (9)
0:1 Брага
6.4% (7)
0:2 Брага
4.5% (5)
1:0 Витория Гимарайнш
3.6% (4)
1:3 Брага
1.8% (2)
2:3 Брага
1.8% (2)
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