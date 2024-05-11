  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Витория Гимарайнш
2:3
Конец матча
Брага
0'
1:0
10' Гол
Гашпар Бруну
1:1
24' Гол
Брума Арминду
25' Желтая карточка
Шарлес Силва
38' Желтая карточка
Фонте Жозе
50' Желтая карточка
Гашпар Бруну
69' Желтая карточка
Андре Андре
1:2
75' Гол
Орта Рикарду
2:2
80' Гол
Мангаш Рикарду
83' Желтая карточка
Сантуш Нуну
83' Желтая карточка
Ньякате Сику
2:3
90' Гол
Лопеш Рони
90' Желтая карточка
Лопеш Рони
90'+8

Ход матча

10'
Гашпар Бруну
(Андре Андре)
1:0
24'
1:1
Брума Арминду
(Орта Рикарду)
25'
Шарлес Силва
 
38'
 
Фонте Жозе
50'
Гашпар Бруну
 
65'
 
Н'Дур Шер
Пицци Луиш
69'
Андре Андре
 
75'
1:2
Орта Рикарду
(Гомес Виктор)
80'
Сантуш Нуну
Рибейро Томас
 
80'
Мангаш Рикарду
(Андре Андре)
2:2
83'
Сантуш Нуну
 
83'
 
Ньякате Сику
86'
Cesar Andrade Lima Kaio
Андре Андре
 
86'
 
Банза Симон
Руис Абель
86'
 
Лопеш Рони
Саласар Родриго
90'
2:3
Лопеш Рони
90'
 
Лопеш Рони
90'
 
Карвалью Витор
Орта Рикарду
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 14.5% (16)
X 31.8% (35)
Брага 53.6% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
21
Андре
Андре
6
Силва
Ману
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
Витория Гимарайнш
3-5-2
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Брага

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Среднее время на гол

115
100

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.33
Силва Андре III 10 0.3
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.21
Силва Тьягу 5 (4) 0.15
Сантуш Нуну III 2 0.06
Гашпар Бруну 2 0.06
Хэндель Томаш 2 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Фернандеш Жорже 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Андре Андре 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.64
Орта Рикарду 9 0.27
Джало Альваро 8 0.24
Саласар Родриго 6 0.18
Брума Арминду 6 0.18
Руис Абель 6 0.18
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.09
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Лопеш Рони 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Андре 9 0
Гашпар Бруну 7 0
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Сантуш Нуну III 5 1
Силва Жота 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Оливейра Нелсон 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Хэндель Томаш 5 0
Силва Ману 5 0
Феррейра Зе 4 0
Боревкович Тони 2 1
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Варела Бруну 2 0
Шарлес Силва 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 8 1
Джало Альваро 6 2
Фонте Жозе 8 0
Карвалью Витор 8 0
Руис Абель 6 0
Ньякате Сику 4 1
Паулу Оливейра 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Жорж Артур 3 1
Саласар Родриго 4 0
Брума Арминду 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Гомес Виктор 1 1
Борха Кристиан 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Лопеш Рони 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

6
5
Витория Гимарайнш
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Брага
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
32
Витория Гимарайнш
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
33% (11)
15% (5)
Брага
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
19

Упущенные победы

22
37

Голы по времени матча

Забито

30
38
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
4
13%
3
8%
1-15
1
3%
5
13%
16-30
6
20%
3
8%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
8
27%
9
24%
61-75
8
27%
12
32%
76-90

Пропущено

19
30
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
4
21%
3
10%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Забито

18
34
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
4
22%
3
9%
1-15
5
28%
2
6%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
0
0%
11
32%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
28%
12
35%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
1
5%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Забито

48
72
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 53
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
8
17%
6
8%
1-15
6
13%
7
10%
16-30
9
19%
6
8%
31-45
3
6%
17
24%
46-60
9
19%
12
17%
61-75
13
27%
24
33%
76-90

Пропущено

38
48
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 27
5
13%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
9
24%
7
15%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
3
8%
11
23%
61-75
9
24%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1
Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Брага

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
1 раз 3%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
9
7
4
13
2.5
5
11
1
16
3.5
3
13
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
10
7
2
14
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
5
14
19
1.5
19
14
6
27
2.5
14
19
1
32
3.5
7
26
1
32
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 32 24 4 4 71 - 27 76
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 32 14 7 11 33 - 34 49
7.
Арока
 Заявка 32 13 7 12 53 - 42 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 32 10 7 15 45 - 46 37
10.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
11.
Каса Пия
 Заявка 32 9 8 15 36 - 48 35
12.
Жил Висенте
 Заявка 32 8 9 15 40 - 51 33
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
10.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
11.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
12.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Тактическая замена. Пицци Луиш уходит с поля и его заменяет Н'Дур Шер
    • 50'
      Гашпар Бруну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 14.5% (16)
    X 31.8% (35)
    Брага 53.6% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:3 Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:3 Брага

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    14.5% (16)
    Ничья
    31.8% (35)
    Брага
    53.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    39.1% (43)
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    2:1 Витория Гимарайнш
    8.2% (9)
    0:1 Брага
    6.4% (7)
    0:2 Брага
    4.5% (5)
    1:0 Витория Гимарайнш
    3.6% (4)
    1:3 Брага
    1.8% (2)
    2:3 Брага
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный