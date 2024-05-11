барселона
Tёма Metel16 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17 (4)
|0.5
|Фелиш Жоау
|7
|0.21
|Торрес Ферран
|7
|0.21
|Рафинья Диас
|5
|0.15
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.15
|Лопес Фермин
|5
|0.15
|Ямаль Ламин
|4
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.26
|Кубо Такефуса
|7
|0.21
|Браис Мендес
|4
|0.12
|Мерино Микель
|4
|0.12
|Барренечеа Андер
|4
|0.12
|Субименди Мартин
|4
|0.12
|Умар Садик
|3
|0.09
|Бекер Шеральдо
|2
|0.06
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Роберто Серхи
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Кунде Жюль
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 14
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11