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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Барселона
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 52
Барселона 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Реал Сосьедад 0% (0)
0
выиграет Барселона, со счетом 2:1
барселона
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Барселона
Реал Сосьедад

История личных встреч

Барселона
Реал Сосьедад

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

69.7%
12.1%
18.2%
23 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Голы

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

2.75
1.76

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.81

Среднее время на гол

69
110

Всего голов

66
43

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 (4) 0.5
Фелиш Жоау 7 0.21
Торрес Ферран 7 0.21
Рафинья Диас 5 0.15
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.15
Лопес Фермин 5 0.15
Ямаль Ламин 4 0.12
Роберто Серхи 3 0.09
Канселу Жоау 2 0.06
Кристенсен Андреас 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.26
Кубо Такефуса 7 0.21
Браис Мендес 4 0.12
Мерино Микель 4 0.12
Барренечеа Андер 4 0.12
Субименди Мартин 4 0.12
Умар Садик 3 0.09
Бекер Шеральдо 2 0.06
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 6 0
Левандовски Роберт 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Гави 5 0
Ромеу Ориоль 4 0
Гюндоган Илкай 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Кубарси Пау 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Барселона
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
12% (2)
18% (3)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
9
Барселона
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

27
22
Барселона
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Реал Сосьедад
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

35
31

Голы по времени матча

Забито

36
23
9 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
6%
3
13%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
2
6%
9
39%
31-45
6
17%
1
4%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
14
39%
7
30%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
8
35%
3
18%
76-90

Забито

31
23
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
13%
3
13%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
7
23%
4
17%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
9
45%
76-90

Забито

67
46
22 В 1-м тайме 23
45 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
6
9%
6
13%
1-15
7
10%
4
9%
16-30
9
13%
13
28%
31-45
11
16%
4
9%
46-60
13
19%
9
20%
61-75
21
31%
10
22%
76-90

Пропущено

46
37
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
13%
5
14%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
8
17%
6
16%
31-45
7
15%
5
14%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
11
24%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4
Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2
Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Барселона
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
6 раз 35%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
4
4 раза 12%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
1.5
Больше Меньше
7
10
7
10
2.5
3
14
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
26
8
21
13
1.5
13
21
11
23
2.5
6
28
5
29
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 34 27 6 1 74 - 22 87
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 34 17 10 7 55 - 33 61
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
9.
Вильярреал
 Заявка 34 12 9 13 56 - 58 45
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 34 10 11 13 45 - 46 41
13.
Осасуна
 Заявка 34 11 6 17 37 - 51 39
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 34 10 7 17 30 - 43 37
15.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
16.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
17.
Мальорка
 Заявка 34 6 14 14 27 - 40 32
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 34 4 9 21 36 - 64 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Мальорка
 Заявка 17 5 7 5 14 - 14 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 4 3 10 13 - 26 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (6)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 52
    Барселона 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    0
    выиграет Барселона, со счетом 2:1
    барселона
    Tёма Metel16 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.75
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    3.90
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    4.50
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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Барселона
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    57.7% (30)
    2:0 Барселона
    19.2% (10)
    3:1 Барселона
    7.7% (4)
    1:0 Барселона
    5.8% (3)
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