ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Муньос Икер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Свенссон Макс

88' Ларин Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Мальорка

84' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Родригес Даниэль I уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Осасуна

76' Видаль Начо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Мальорка

73' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Осасуна

71' Оооо... вот это был удар! Видаль Начо должен был забить с этой позиции.

71' Видаль Начо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Хорошую попытку сделал Лато Тони . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

66' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

65' Г О О О О Л - Дардер Серхи из команды Мальорка забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

65' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Гонсалес Джованни пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес ловит мяч

65' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Пенья Рубен пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

59' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Монкайола Хон из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Муньос Икер пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович ловит мяч

55' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Осасуна

52' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.