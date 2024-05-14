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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Осасуна
1:1
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
14' Гол
Монкайола Хон
35' Желтая карточка
Маскарель Омар
1:1
65' Гол
Дардер Серхи
90'+5

Ход матча

14'
Монкайола Хон
1:0
35'
 
Маскарель Омар
46'
 
Пратс Абдон
Маскарель Омар
65'
1:1
Дардер Серхи
66'
Мохика Хоан
Арнаис Хосе
 
66'
Гомес Мойсес
Орос Аймар
 
75'
Торро Лукас
Пенья Рубен
 
75'
Аресо Хесус
Гарсия Рубен
 
76'
 
Копете Хосе
Ману Морланес
76'
 
Саму Кошта
Видаль Начо
83'
 
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
83'
 
Коста Хауме
Лато Тони
88'
Свенссон Макс
Гарсия Рауль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 455 Количество передач 406
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Осасуна 47.1% (64)
X 44.9% (61)
Мальорка 8.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
20
Арнаис
Хосе
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
22
Видаль
Начо
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
Осасуна
4-3-3
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.44
Гарсия Рауль 4 0.11
Муньос Икер 4 0.11
Гарсия Рубен 3 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.17
Пратс Абдон 6 0.17
Санчес Антонио 3 0.08
Раильо Антонио 3 0.08
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Дардер Серхи 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальент Мартин 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 8 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Аррасате Ягоба 1 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Эррандо Хорхе 4 0
Монкайола Хон 2 1
Ибаньес Пабло 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 7 1
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 8 0
Коста Хауме 7 0
Родригес Даниэль I 7 0
Копете Хосе 6 0
Раильо Антонио 4 1
Вальент Мартин 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Мурики Ведат 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
13
Осасуна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

15
14
Осасуна
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Мальорка
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
66% (23)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
4
24%
2
14%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
7
50%
76-90

Пропущено

24
25
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
8%
4
16%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
6
25%
8
32%
61-75
5
21%
4
16%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
14%
5
33%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Пропущено

29
14
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
10%
4
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
2
7%
4
29%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
31%
3
21%
76-90

Забито

39
29
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
7
18%
7
24%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
4
10%
6
21%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
11
28%
9
31%
76-90

Пропущено

53
39
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 24
5
9%
8
21%
1-15
10
19%
3
8%
16-30
6
11%
8
21%
31-45
7
13%
3
8%
46-60
11
21%
10
26%
61-75
14
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1

Результаты матчей

Осасуна
Мальорка

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
2 раза 6%
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
12
1.5
3
15
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
8
7
11
1.5
3
14
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
20
15
12
23
1.5
6
29
2
33
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 36 28 7 1 78 - 22 91
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 0:0 Заявка 36 11 10 15 34 - 40 43
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 15 3 0 43 - 9 48
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 0:0 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 21 15
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 52%, Мальорка: 48%.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна.
  • 95'
    Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Копете Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 93'
    Свенссон Макс задерживает мяч рукой
  • 93'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 92'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Настасич Матия ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Саму Кошта из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Коста Хауме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Осасуна: 52%, Мальорка: 48%.
    • 90'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Осасуна 47.1% (64)
    X 44.9% (61)
    Мальорка 8.1% (11)
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    Где смотреть матч Осасуна 1:1 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    47.1% (64)
    Ничья
    44.9% (61)
    Мальорка
    8.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.13% (22)
    Меньше
    80.87% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (47)
    1:0 Осасуна
    27.2% (37)
    2:1 Осасуна
    11% (15)
    1:2 Мальорка
    3.7% (5)
    0:1 Мальорка
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    2:0 Осасуна
    1.5% (2)
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