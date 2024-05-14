Тур: 36. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Ход матча
14'
1:0
35'
65'
1:1
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
455 Количество передач 406
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
20
Арнаис
Хосе
22
Видаль
Начо
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
45 Морено ХорхеЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Алькиса Биттор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Маскаро ПауНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Мальорка
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
0.86
Среднее время на гол
50
105
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.44
|Гарсия Рауль
|4
|0.11
|Муньос Икер
|4
|0.11
|Гарсия Рубен
|3
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.17
|Пратс Абдон
|6
|0.17
|Санчес Антонио
|3
|0.08
|Раильо Антонио
|3
|0.08
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Дардер Серхи
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|8
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Эррандо Хорхе
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Ибаньес Пабло
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|7
|1
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|8
|0
|Коста Хауме
|7
|0
|Родригес Даниэль I
|7
|0
|Копете Хосе
|6
|0
|Раильо Антонио
|4
|1
|Вальент Мартин
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
13
Осасуна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
15
14
Осасуна
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Мальорка
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
66% (23)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
4
24%
2
14%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
7
50%
76-90
Пропущено
24
25
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
8%
4
16%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
6
25%
8
32%
61-75
5
21%
4
16%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
14%
5
33%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Пропущено
29
14
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
10%
4
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
2
7%
4
29%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
9
31%
3
21%
76-90
Забито
39
29
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
7
18%
7
24%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
4
10%
6
21%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
11
28%
9
31%
76-90
Пропущено
53
39
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 24
5
9%
8
21%
1-15
10
19%
3
8%
16-30
6
11%
8
21%
31-45
7
13%
3
8%
46-60
11
21%
10
26%
61-75
14
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1
Результаты матчей
Осасуна
Мальорка
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
2 раза 6%
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
117
512
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
98
711
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2015
1223
629
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|36
|28
|7
|1
|78 - 22
|91
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|0:0 Заявка
|36
|11
|10
|15
|34 - 40
|43
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|0:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|43 - 9
|48
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 21
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
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|Алькарас Рубен
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|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Мальорка
Исход игры
Осасуна
47.1% (64)
Ничья
44.9% (61)
Мальорка
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
19.13% (22)
Меньше
80.87% (93)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
1:0 Осасуна
27.2% (37)
2:1 Осасуна
11% (15)
1:2 Мальорка
3.7% (5)
0:1 Мальорка
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Осасуна
1.5% (2)
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