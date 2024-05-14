Тур: 36. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Бускетс Матео
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
31
Овоно
Хесус
16
Марин
Рафа
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
24 Гюлер АрдаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ортис ЭнекоПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Алавес
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2.67
2.43
Среднее время на гол
33
37
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.86
0.33
Среднее время на гол
105
270
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|18 (1)
|0.51
|Винисиус Жуниор
|13 (1)
|0.37
|Родриго
|10
|0.29
|Хоселу Санмартин
|9
|0.26
|Диас Браим
|8
|0.23
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.11
|Тчуамени Орельен
|3
|0.09
|Гюлер Арда
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.23
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.14
|Гуриди Хон
|3
|0.09
|Кике Гарсия
|3
|0.09
|Бенавидес Карлос
|3
|0.09
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Хави Лопеc
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|6
|0
|Марин Рафа
|6
|0
|Бланко Антонио
|4
|1
|Омородион Сэмюэль
|5
|0
|Риоха Луис
|4
|0
|Бенавидес Карлос
|4
|0
|Теналья Науэль
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Овоно Хесус
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (15)
6% (1)
6% (1)
Алавес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
6
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
35
19
Реал Мадрид
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
17% (6)
37% (13)
Алавес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
13
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
36
25
Голы по времени матча
Забито
41
13
13 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 27
4
10%
2
15%
1-15
5
12%
1
8%
16-30
4
10%
2
15%
31-45
11
27%
2
15%
46-60
9
22%
2
15%
61-75
8
20%
4
31%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
4
36%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
6
30%
76-90
Забито
36
20
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
17 Не забивали 24
4
11%
4
20%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
6
17%
7
35%
46-60
9
25%
0
0%
61-75
6
17%
5
25%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
4
33%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90
Забито
77
33
28 В 1-м тайме 13
49 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 15
1 Не забивали 16
8
10%
6
18%
1-15
11
14%
2
6%
16-30
9
12%
5
15%
31-45
17
22%
9
27%
46-60
18
23%
2
6%
61-75
14
18%
9
27%
76-90
Пропущено
23
41
13 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
8
35%
5
12%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
1
4%
13
32%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
5
22%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0
Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Алавес
Точный счет
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
14 раз 40%
3
4 раза 11%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
134
513
89
315
512
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
215
513
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
341
Больше Меньше
2114
2312
728
1322
530
728
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|36
|28
|7
|1
|78 - 22
|91
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|0:0 Заявка
|36
|11
|10
|15
|34 - 40
|43
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|0:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|43 - 9
|48
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 21
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Алавес
Исход игры
Реал Мадрид
94.4% (151)
Ничья
5% (8)
Алавес
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
26.55% (30)
Нет
73.45% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
36.9% (59)
2:1 Реал Мадрид
11.3% (18)
3:0 Реал Мадрид
10.6% (17)
3:1 Реал Мадрид
3.1% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
4:1 Реал Мадрид
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!