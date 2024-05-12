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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Алавес
Прогнозы 47
Реал Мадрид 93.6% (44)
X 6.4% (3)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
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Реал Мадрид
Ничья
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Реал Мадрид
Алавес

История личных встреч

Реал Мадрид
Алавес

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2.67
2.43

Среднее время на гол

33
37

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.33

Среднее время на гол

105
270

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 18 (1) 0.51
Винисиус Жуниор 13 (1) 0.37
Родриго 10 0.29
Хоселу Санмартин 9 0.26
Диас Браим 8 0.23
Карвахаль Даниэль 4 0.11
Тчуамени Орельен 3 0.09
Гюлер Арда 3 0.09
Модрич Лука 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Алаба Давид 0 0
Начо Фернандес 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.23
Риоха Луис 5 (3) 0.14
Гуриди Хон 3 0.09
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 3 0.09
Дуарте Рубен 2 0.06
Хави Лопеc 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 8 0
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Начо Фернандес 3 2
Винисиус Жуниор 6 0
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гюлер Арда 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 6 0
Марин Рафа 6 0
Бланко Антонио 4 1
Омородион Сэмюэль 5 0
Риоха Луис 4 0
Бенавидес Карлос 4 0
Теналья Науэль 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Овоно Хесус 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (15)
6% (1)
6% (1)
Алавес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
6
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

35
19
Реал Мадрид
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
17% (6)
37% (13)
Алавес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
13

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

36
25

Голы по времени матча

Забито

41
13
13 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 27
4
10%
2
15%
1-15
5
12%
1
8%
16-30
4
10%
2
15%
31-45
11
27%
2
15%
46-60
9
22%
2
15%
61-75
8
20%
4
31%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
4
36%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
6
30%
76-90

Забито

36
20
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
17 Не забивали 24
4
11%
4
20%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
6
17%
7
35%
46-60
9
25%
0
0%
61-75
6
17%
5
25%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
4
33%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90

Забито

77
33
28 В 1-м тайме 13
49 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 15
1 Не забивали 16
8
10%
6
18%
1-15
11
14%
2
6%
16-30
9
12%
5
15%
31-45
17
22%
9
27%
46-60
18
23%
2
6%
61-75
14
18%
9
27%
76-90

Пропущено

23
41
13 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
8
35%
5
12%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
1
4%
13
32%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
5
22%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0
Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Алавес

Точный счет

2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
14 раз 40%
3
4 раза 11%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
13
4
1.5
5
13
8
9
2.5
3
15
5
12
3.5
1
17
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
1.5
Больше Меньше
2
15
5
13
2.5
2
15
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
1
0.5
Больше Меньше
21
14
23
12
1.5
7
28
13
22
2.5
5
30
7
28
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
3.
Барселона
 Заявка 34 22 7 5 70 - 43 73
4.
Атлетико М
 Заявка 34 21 4 9 63 - 39 67
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
7.
Бетис
 Заявка 34 13 13 8 43 - 39 52
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 34 13 8 13 37 - 39 47
10.
Хетафе
 Заявка 34 10 13 11 41 - 47 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Сельта
 Заявка 34 8 10 16 40 - 52 34
17.
Райо Вальекано
 Заявка 34 7 13 14 27 - 43 34
18.
Кадис
 Заявка 34 4 14 16 23 - 49 26
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 34 2 11 21 33 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
2.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 38 - 21 40
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 17 8 5 4 19 - 11 29
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
15.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
16.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
17.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Алавес
    5.60
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    28.89% (13)
    Нет
    71.11% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    48.9% (23)
    3:0 Реал Мадрид
    17% (8)
    2:1 Реал Мадрид
    17% (8)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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