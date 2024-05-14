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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Жирона
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 137
Жирона 85.4% (117)
X 8.8% (12)
Вильярреал 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Вильярреал
1.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
2
Москера
Йерсон
5
Куэнка
Хорхе
25
Траоре
Бертран
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
11
Сорлот
Александр
Жирона
4-5-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Вильярреал

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.91
1.36

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
66

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (5) 0.57
Савио III 8 0.23
Стуани Кристиан 8 0.23
Порту Кристиан 7 0.2
Цыганков Виктор 6 0.17
Мартин Иван 5 0.14
Эррера Янгель 5 0.14
Гарсия Эрик 4 0.11
Гарсия Алеш 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Гутьеррес Мигель 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 19 0.54
Морено Херард 10 (2) 0.29
Моралес Луис 6 0.17
Парехо Даниэль 3 (3) 0.09
Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
Куэнка Хорхе 3 0.09
Баэна Алехандро 2 0.06
Морено Альберто 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Террац Рамон 0 0
Альбиоль Рауль 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 9 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Мартинес Арнау 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Комесанья Санти 7 2
Капу Этьен 8 0
Куэнка Хорхе 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фемения Кико 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Эрик-Бертран Байи 4 0
Пино Йереми 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Москера Йерсон 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Рейна Пепе 1 1
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Жирона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

1
10
Жирона
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

26
23
Жирона
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
23% (8)
29% (10)
Вильярреал
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

27
27

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

46
27
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
7
15%
3
11%
1-15
5
11%
6
22%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
7
15%
5
19%
61-75
12
26%
7
26%
76-90

Пропущено

19
32
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
5
26%
2
6%
1-15
3
16%
10
31%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
4
21%
4
13%
76-90

Забито

29
32
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
10%
2
6%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
6
21%
5
16%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
7
22%
76-90

Пропущено

25
28
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
4
14%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
6
24%
6
21%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
4
16%
5
18%
76-90

Забито

75
59
35 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
10
13%
5
8%
1-15
10
13%
10
17%
16-30
15
20%
8
14%
31-45
11
15%
11
19%
46-60
12
16%
11
19%
61-75
17
23%
14
24%
76-90

Пропущено

44
60
24 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 30
10
23%
6
10%
1-15
5
11%
15
25%
16-30
9
20%
11
18%
31-45
8
18%
10
17%
46-60
4
9%
9
15%
61-75
8
18%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Жирона
Вильярреал

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
1
9 раз 53%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
2:4
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
4
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
3 раза 9%
1
17 раз 49%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Жирона
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
12
5
1.5
8
10
10
7
2.5
6
12
6
11
3.5
1
17
3
14
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
9
1.5
6
11
3
15
2.5
4
13
3
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
31
4
21
14
1.5
14
21
13
22
2.5
10
25
9
26
3.5
2
33
3
32
4.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 36 28 7 1 78 - 22 91
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 0:0 Заявка 36 11 10 15 34 - 40 43
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 15 3 0 43 - 9 48
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 0:0 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 21 15
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

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    • Прогнозы 137
    Жирона 85.4% (117)
    X 8.8% (12)
    Вильярреал 5.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Вильярреал
    1.70
    4.75
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона - Вильярреал

    Исход игры
    Жирона
    84.9% (118)
    Ничья
    8.6% (12)
    Вильярреал
    6.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.99% (87)
    Меньше
    23.01% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    43.9% (61)
    3:2 Жирона
    7.2% (10)
    1:0 Жирона
    7.2% (10)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    2:0 Жирона
    5.8% (8)
    1:2 Вильярреал
    3.6% (5)
    3:1 Жирона
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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