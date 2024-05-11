Тур: 36. Стадион: Монтиливи.
Позже
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Вильярреал
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.91
1.36
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
66
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (5)
|0.57
|Савио III
|8
|0.23
|Стуани Кристиан
|8
|0.23
|Порту Кристиан
|7
|0.2
|Цыганков Виктор
|6
|0.17
|Мартин Иван
|5
|0.14
|Эррера Янгель
|5
|0.14
|Гарсия Эрик
|4
|0.11
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|19
|0.54
|Морено Херард
|10 (2)
|0.29
|Моралес Луис
|6
|0.17
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Морено Альберто
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Террац Рамон
|0
|0
|Альбиоль Рауль
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|9
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Мартинес Арнау
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|2
|Капу Этьен
|8
|0
|Куэнка Хорхе
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фемения Кико
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Эрик-Бертран Байи
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Рейна Пепе
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
1
10
Жирона
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
26
23
Жирона
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
23% (8)
29% (10)
Вильярреал
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
27
27
Упущенные победы
27
33
Голы по времени матча
Забито
46
27
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
7
15%
3
11%
1-15
5
11%
6
22%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
7
15%
5
19%
61-75
12
26%
7
26%
76-90
Пропущено
19
32
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
5
26%
2
6%
1-15
3
16%
10
31%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
4
21%
4
13%
76-90
Забито
29
32
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
10%
2
6%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
6
21%
5
16%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
7
22%
76-90
Пропущено
25
28
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
20%
4
14%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
6
24%
6
21%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
4
16%
5
18%
76-90
Забито
75
59
35 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
10
13%
5
8%
1-15
10
13%
10
17%
16-30
15
20%
8
14%
31-45
11
15%
11
19%
46-60
12
16%
11
19%
61-75
17
23%
14
24%
76-90
Пропущено
44
60
24 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 30
10
23%
6
10%
1-15
5
11%
15
25%
16-30
9
20%
11
18%
31-45
8
18%
10
17%
46-60
4
9%
9
15%
61-75
8
18%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Жирона
Вильярреал
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
1
9 раз 53%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
2:4
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
4
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
3 раза 9%
1
17 раз 49%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Жирона
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
162
125
810
107
612
611
117
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
99
611
315
413
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
314
2114
1421
1322
1025
926
233
332
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3.
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4.
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7.
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|17.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|18.
|Заявка
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|38 - 21
|40
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 11
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Жирона - Вильярреал
Исход игры
Жирона
86.7% (39)
Ничья
8.9% (4)
Вильярреал
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
2:1 Жирона
51.1% (23)
2:0 Жирона
11.1% (5)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:2 Жирона
6.7% (3)
3:1 Жирона
6.7% (3)
1:0 Жирона
6.7% (3)
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