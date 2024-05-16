Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Хорошую попытку сделал Парк Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

51' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

48' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Молейро Альберто пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

41' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

41' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Иско Аларкон получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Иско Аларкон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Бетис

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Иско Аларкон получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Иско Аларкон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О О Л - Суарес Алехандро из команды Лас-Пальмас легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

27' Хорошую попытку сделал Суарес Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Рамирес Сандро пробил со штрафного прямо в стенку

26' Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи

26' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Бетис

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бетис

21' Г О О О О Л - Мармол Мика уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

21' Хорошую попытку сделал Эззалзули Абде . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

20' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хорошую попытку сделал Мунир Эль-Хаддади . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Бетис

10' Родригес Кирьян не смог попасть в створ ударом издали

5' Суарес Алехандро получил желтую карточку от судьи

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

4' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Бетис

1' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля

1' Судья начинает матч