Тур: 36. Стадион: Гран Канария. Зрители: 22606 Главный судья: Иглесиас Хавьер
2:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаСуарес Алехандро
0:1
21' Гол в свои воротаМармол Мика
26' Желтая карточкаРуибаль Айтор
1:1
27' ГолСуарес Алехандро
1:2
49' ГолПерес Айосе
2:2
64' ГолМолейро Альберто
70' Желтая карточкаКоко Сауль
90'+7
Ход матча
20'
21'
0:1
26'
27'
1:1
49'
1:2
64'
2:2
70'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
6 Офсайды 7
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
480 Количество передач 359
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
20
Абнер
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Бетис
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.43
0.1
Среднее время на гол
63
900
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.53
0.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
170
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.17
|Молейро Альберто
|3
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Суарес Алехандро
|2
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
|Луаодис Энзо
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.28
|Перес Айосе
|9
|0.25
|Иско Аларкон
|8 (2)
|0.22
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|6
|1
|Суарес Алехандро
|7
|0
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Миранда Хуан
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Бетис
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
12
Лас-Пальмас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
12
22
Лас-Пальмас
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Бетис
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (17)
37% (13)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
3
17%
6
29%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Пропущено
16
22
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
6
38%
6
27%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
5
19%
31-45
3
21%
7
26%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90
Пропущено
26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
23%
6
35%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Забито
32
48
12 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 23
14 Не забивали 6
4
13%
9
19%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
6
19%
11
23%
31-45
7
22%
9
19%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
8
25%
8
17%
76-90
Пропущено
42
39
16 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 22
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
8
19%
12
31%
31-45
6
14%
3
8%
46-60
9
21%
8
21%
61-75
11
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2
Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Бетис
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:0
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
1
15 раз 43%
2
11 раз 31%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
162
512
810
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
134
414
611
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
296
926
1421
233
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|1:0 Заявка
|36
|24
|7
|5
|73 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|0:1 Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 71
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|1:0 Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|0:1 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
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|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
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|Гризманн Антуан
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|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:2 Бетис
Исход игры
Лас-Пальмас
8.5% (10)
Ничья
22% (26)
Бетис
69.5% (82)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
55.77% (58)
Нет
44.23% (46)
Популярный счёт
1:2 Бетис
26.3% (31)
0:1 Бетис
22% (26)
1:1 Ничья
19.5% (23)
0:2 Бетис
12.7% (15)
1:0 Лас-Пальмас
4.2% (5)
1:3 Бетис
1.7% (2)
2:1 Лас-Пальмас
1.7% (2)
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