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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 22606 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Лас-Пальмас
2:2
Конец матча
Бетис
0'
5' Желтая карточка
Суарес Алехандро
0:1
21' Гол в свои ворота
Мармол Мика
26' Желтая карточка
Руибаль Айтор
1:1
27' Гол
Суарес Алехандро
1:2
49' Гол
Перес Айосе
2:2
64' Гол
Молейро Альберто
70' Желтая карточка
Коко Сауль
90'+7

Ход матча

5'
Суарес Алехандро
 
20'
 
Джонни
Гидо Родригес
21'
0:1
Мармол Мика
26'
 
Руибаль Айтор
27'
Суарес Алехандро
1:1
39'
 
Фекир Набиль
Иско Аларкон
46'
 
Бельерин Эктор
Руибаль Айтор
49'
1:2
Перес Айосе
(Абнер)
64'
Молейро Альберто
(Луаодис Энзо)
2:2
65'
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
 
66'
Муньос Хави
Луаодис Энзо
 
70'
Коко Сауль
 
75'
 
Родри Родриго
Форнальс Пабло
75'
 
Карвалью Вилльям
Рока Марк
88'
Пехиньо Франсиско
Рамирес Сандро
 
90'
Кампанья Хосе
Суарес Алехандро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 6 Офсайды 7
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 480 Количество передач 359
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лас-Пальмас 8.5% (10)
X 22% (26)
Бетис 69.5% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
17
Мунир
Эль-Хаддади
12
Луаодис
Энзо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
10
Перес
Айосе
Лас-Пальмас
4-5-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Бетис

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМК
4:0
П
1:0
П
1:0
П
4:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
С
0:3
С
0:0
КК
1:0
КК
1:1
С
4:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.1

Среднее время на гол

63
900

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
170

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.17
Молейро Альберто 3 0.08
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Кардона Марк 3 (1) 0.08
Муньос Хави 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Суарес Алехандро 2 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Луаодис Энзо 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.28
Перес Айосе 9 0.25
Иско Аларкон 8 (2) 0.22
Форнальс Пабло 3 0.08
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Абнер 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 6 1
Суарес Алехандро 7 0
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Араухо Хулиан 5 0
Парк Марвин 5 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Миранда Хуан 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Бетис
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
12
Лас-Пальмас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

12
22
Лас-Пальмас
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Бетис
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (17)
37% (13)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
3
17%
6
29%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
6
38%
6
27%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
5
19%
31-45
3
21%
7
26%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90

Пропущено

26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
23%
6
35%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90

Забито

32
48
12 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 23
14 Не забивали 6
4
13%
9
19%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
6
19%
11
23%
31-45
7
22%
9
19%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
8
25%
8
17%
76-90

Пропущено

42
39
16 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 22
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
8
19%
12
31%
31-45
6
14%
3
8%
46-60
9
21%
8
21%
61-75
11
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2
Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Бетис

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:0
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Точный счет

1:0
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
1
15 раз 43%
2
11 раз 31%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
8
10
1
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
13
4
4
14
1.5
6
11
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
29
6
9
26
1.5
14
21
2
33
2.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 1:0 Заявка 36 24 7 5 73 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 36 2 11 23 35 - 71 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 1:0 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 0 8 10 16 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 33 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Лас-Пальмас 8.5% (10)
    X 22% (26)
    Бетис 69.5% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:2 Бетис

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    8.5% (10)
    Ничья
    22% (26)
    Бетис
    69.5% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.65% (35)
    Меньше
    66.35% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    55.77% (58)
    Нет
    44.23% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    26.3% (31)
    0:1 Бетис
    22% (26)
    1:1 Ничья
    19.5% (23)
    0:2 Бетис
    12.7% (15)
    1:0 Лас-Пальмас
    4.2% (5)
    1:3 Бетис
    1.7% (2)
    2:1 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
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