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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:1
Первый тайм: 18'
Барселона
0'
0:1
14' Гол
Лопес Фермин

Ход матча

14'
0:1
Лопес Фермин
(Форт Эктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 119
Альмерия 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Барселона 95.8% (114)
Все прогнозы
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Альмерия
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25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
24
Ланга
Бруну
26
Пенья
Маркос
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
39
Форт
Эктор
16
Лопес
Фермин
20
Роберто
Серхи
8
Педри
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Альмерия
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Барселона

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
4:0
П
1:2
П
4:1
П
0:2
П
3:1
КК
0:3
КК
5:0
П
0:8
П
2:2
П
1:0
П
0:2
П
5:0
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.44

Среднее время на гол

120
202

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

3.22
2.63

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.06
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.17
Баптистао Лео 6 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.08
Лосано Энтони 3 0.08
Ромеро Лука 3 0.08
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 (4) 0.47
Фелиш Жоау 7 0.19
Торрес Ферран 7 0.19
Рафинья Диас 6 (1) 0.17
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.14
Ямаль Ламин 5 0.14
Лопес Фермин 5 0.14
Роберто Серхи 3 0.08
Канселу Жоау 2 0.06
Кристенсен Андреас 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Брандарис Хуан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 6 0
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Гави 5 0
Рафинья Диас 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Кубарси Пау 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Барселона
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

16
9
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Барселона
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

6
33
Альмерия
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Барселона
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
23% (8)
43% (15)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

33
21

Упущенные победы

22
42

Голы по времени матча

Забито

16
31
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

33
23
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
15%
4
17%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
1
3%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
9
27%
3
13%
76-90

Забито

19
38
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
5
26%
2
5%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
21%
7
18%
61-75
2
11%
15
39%
76-90

Пропущено

37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
9
24%
5
22%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
7
19%
8
35%
76-90

Забито

35
69
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
17%
6
9%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
9
26%
10
14%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
8
23%
13
19%
61-75
4
11%
22
32%
76-90

Пропущено

70
46
32 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 21
10
14%
6
13%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
8
17%
31-45
9
13%
7
15%
46-60
13
19%
9
20%
61-75
16
23%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2

Результаты матчей

Альмерия
Барселона

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
11
7
1
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
5
13
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
33
2
10
25
1.5
22
13
1
34
2.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 1:0 Заявка 36 24 7 5 73 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 36 2 11 23 35 - 71 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 1:0 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 0 8 10 16 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 33 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Шестой гол за "Барселону" Фермин забивает в этом сезоне. Это очень и очень неплохо, учитывая великолепную форму игрока. Думаю, он за пару оставшихся туров может забить еще. 
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРМИН! 0:1!
    Форт с левого края сейчас выполнил подачу в штрафную соперника. Фермин успел головой сыграть практически на линии вратарской и переправил сферу в цель!
  • Опасный момент
    12'
    Ланга дважды обработал сейчас мяч на фланге, убрал Кунде и нанес удар в ближний угол. Вратарь "Барселоны" сумел спокойно поймать сферу в перчатках. 
  • 11'
    Левандовски получил передачу в центре, нанес он удар по воротам соперника, и мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно. 
  • 9'
    Неплохо "Альмерия" играет на первых минутах встречи, являясь аутсайдером встречи. Что самое интересное, что пока очень уверенно себя чувствует на фоне оппонента. 
  • 8'
    Эмбарба с левого края сместился в центр. Пробил в итоге по воротам соперника футболист, но его удар был заблокирован. Мяч полетел после серии рикошетов в руки голкиперу. 
  • Угловой
    7'
    Угловой сейчас игроки "Барселоны" заработали. Все закончилось ударом Феррана Торреса по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. 
  • Офсайд
    6'
    Лосано убежал справа к воротам соперника. Пробил он выстрел по рамке соперника, но попал в колени тер Штегену. Только после этого рефери зафиксировал офсайд. 
  • 5'
    Левандовски сейчас нанес удар по воротам соперника. Мяч прилетел прямо в голкипера соперника. Получилось красиво, но вратарь держал ситуацию под контролем. 
  • 3'
    Ямаль красиво ушел от одного защитника и был готов уйти от второго, но проход игрока "Барселоны" в этой ситуации был заблокирован.
  • Офсайд
    2'
    Виера на левом фланге оказался в офсайде. Судейская бригада тут же зафиксировала положение "вне игры". Первая в матче остановка произошла. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Барселона

Исход игры
Альмерия
1.6% (2)
Ничья
2.5% (3)
Барселона
95.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
42.59% (46)
Нет
57.41% (62)
Популярный счёт
0:2 Барселона
35.2% (43)
1:2 Барселона
20.5% (25)
1:3 Барселона
13.1% (16)
0:3 Барселона
9% (11)
0:1 Барселона
4.1% (5)
1:4 Барселона
3.3% (4)
0:4 Барселона
1.6% (2)
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