Тур: 36. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Альберола Хавьер
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
24
Ланга
Бруну
26
Пенья
Маркос
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
39
Форт
Эктор
16
Лопес
Фермин
8
Педри
27
Ямаль
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Барселона
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.44
Среднее время на гол
120
202
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
3.22
2.63
Среднее время на гол
27
34
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.06
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.17
|Баптистао Лео
|6
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.08
|Лосано Энтони
|3
|0.08
|Ромеро Лука
|3
|0.08
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17 (4)
|0.47
|Фелиш Жоау
|7
|0.19
|Торрес Ферран
|7
|0.19
|Рафинья Диас
|6 (1)
|0.17
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.14
|Ямаль Ламин
|5
|0.14
|Лопес Фермин
|5
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.08
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|10
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Монтес Сесар
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Пенья Маркос
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Гюндоган Илкай
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Рафинья Диас
|3
|1
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Роберто Серхи
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Кунде Жюль
|4
|0
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Барселона
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
16
9
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Барселона
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
6
33
Альмерия
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Барселона
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
23% (8)
43% (15)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
22
42
Голы по времени матча
Забито
16
31
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
33
23
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
15%
4
17%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
1
3%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
9
27%
3
13%
76-90
Забито
19
38
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
5
26%
2
5%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
21%
7
18%
61-75
2
11%
15
39%
76-90
Пропущено
37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
9
24%
5
22%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
7
19%
8
35%
76-90
Забито
35
69
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
17%
6
9%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
9
26%
10
14%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
8
23%
13
19%
61-75
4
11%
22
32%
76-90
Пропущено
70
46
32 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 21
10
14%
6
13%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
8
17%
31-45
9
13%
7
15%
46-60
13
19%
9
20%
61-75
16
23%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2
Результаты матчей
Альмерия
Барселона
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
512
117
116
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
513
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
332
1025
2213
134
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|1:0 Заявка
|36
|24
|7
|5
|73 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|0:1 Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 71
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|1:0 Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|0:1 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Барселона
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|Гризманн Антуан
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|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Барселона
Исход игры
Альмерия
1.6% (2)
Ничья
2.5% (3)
Барселона
95.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
42.59% (46)
Нет
57.41% (62)
Популярный счёт
0:2 Барселона
35.2% (43)
1:2 Барселона
20.5% (25)
1:3 Барселона
13.1% (16)
0:3 Барселона
9% (11)
0:1 Барселона
4.1% (5)
1:4 Барселона
3.3% (4)
0:4 Барселона
1.6% (2)
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