Первый тайм

14' Шестой гол за "Барселону" Фермин забивает в этом сезоне. Это очень и очень неплохо, учитывая великолепную форму игрока. Думаю, он за пару оставшихся туров может забить еще.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРМИН! 0:1!

Форт с левого края сейчас выполнил подачу в штрафную соперника. Фермин успел головой сыграть практически на линии вратарской и переправил сферу в цель!

12' Ланга дважды обработал сейчас мяч на фланге, убрал Кунде и нанес удар в ближний угол. Вратарь "Барселоны" сумел спокойно поймать сферу в перчатках.

11' Левандовски получил передачу в центре, нанес он удар по воротам соперника, и мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно.

9' Неплохо "Альмерия" играет на первых минутах встречи, являясь аутсайдером встречи. Что самое интересное, что пока очень уверенно себя чувствует на фоне оппонента.

8' Эмбарба с левого края сместился в центр. Пробил в итоге по воротам соперника футболист, но его удар был заблокирован. Мяч полетел после серии рикошетов в руки голкиперу.