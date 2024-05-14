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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
 
Позже
Барселона
Прогнозы 42
Альмерия 0% (0)
X 2.4% (1)
Барселона 97.6% (41)
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Альмерия
Ничья
Барселона
6.59
6.50
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1.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Альмерия
Барселона

История личных встреч

Альмерия
Барселона

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
4:0
П
1:2
П
4:1
П
0:2
П
3:1
КК
0:3
КК
5:0
П
0:8
П
2:2
П
1:0
П
0:2
П
5:0
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.44

Среднее время на гол

120
202

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

3.22
2.63

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.06
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.17
Баптистао Лео 6 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.09
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.09
Лосано Энтони 3 0.09
Ромеро Лука 3 0.09
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 (4) 0.49
Фелиш Жоау 7 0.2
Торрес Ферран 7 0.2
Рафинья Диас 6 (1) 0.17
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.14
Ямаль Ламин 5 0.14
Лопес Фермин 5 0.14
Роберто Серхи 3 0.09
Канселу Жоау 2 0.06
Кристенсен Андреас 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Брандарис Хуан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 6 0
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Гави 5 0
Рафинья Диас 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Кубарси Пау 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Барселона
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

16
9
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Барселона
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

6
33
Альмерия
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Барселона
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
23% (8)
43% (15)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

33
21

Упущенные победы

22
42

Голы по времени матча

Забито

16
31
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

33
23
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
15%
4
17%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
1
3%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
9
27%
3
13%
76-90

Забито

19
38
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
5
26%
2
5%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
21%
7
18%
61-75
2
11%
15
39%
76-90

Пропущено

37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
9
24%
5
22%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
7
19%
8
35%
76-90

Забито

35
69
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
17%
6
9%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
9
26%
10
14%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
8
23%
13
19%
61-75
4
11%
22
32%
76-90

Пропущено

70
46
32 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 21
10
14%
6
13%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
8
17%
31-45
9
13%
7
15%
46-60
13
19%
9
20%
61-75
16
23%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2

Результаты матчей

Альмерия
Барселона

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
11
7
1
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
5
13
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
33
2
10
25
1.5
22
13
1
34
2.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Альмерия 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Барселона 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Барселона
    6.59
    6.50
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    1.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Альмерия - Барселона

    Исход игры
    Альмерия
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Барселона
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    40.48% (17)
    Нет
    59.52% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    45.2% (19)
    1:2 Барселона
    26.2% (11)
    1:3 Барселона
    11.9% (5)
    0:3 Барселона
    7.1% (3)
    0:1 Барселона
    4.8% (2)
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