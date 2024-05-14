Тур: 36. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Альберола Хавьер
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Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Барселона
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.44
Среднее время на гол
120
202
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
3.22
2.63
Среднее время на гол
27
34
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.06
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.17
|Баптистао Лео
|6
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|Ромеро Лука
|3
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17 (4)
|0.49
|Фелиш Жоау
|7
|0.2
|Торрес Ферран
|7
|0.2
|Рафинья Диас
|6 (1)
|0.17
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.14
|Ямаль Ламин
|5
|0.14
|Лопес Фермин
|5
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|10
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Монтес Сесар
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Пенья Маркос
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Гюндоган Илкай
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Рафинья Диас
|3
|1
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Роберто Серхи
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Кунде Жюль
|4
|0
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Барселона
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
16
9
Альмерия
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Барселона
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
6
33
Альмерия
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Барселона
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
23% (8)
43% (15)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
22
42
Голы по времени матча
Забито
16
31
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
33
23
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
15%
4
17%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
1
3%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
9
27%
3
13%
76-90
Забито
19
38
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
5
26%
2
5%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
21%
7
18%
61-75
2
11%
15
39%
76-90
Пропущено
37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
9
24%
5
22%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
7
19%
8
35%
76-90
Забито
35
69
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 4
6
17%
6
9%
1-15
5
14%
7
10%
16-30
9
26%
10
14%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
8
23%
13
19%
61-75
4
11%
22
32%
76-90
Пропущено
70
46
32 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 21
10
14%
6
13%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
8
17%
31-45
9
13%
7
15%
46-60
13
19%
9
20%
61-75
16
23%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3 Альмерия - Вильярреал 1:2
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2
Результаты матчей
Альмерия
Барселона
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
512
117
116
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
513
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
332
1025
2213
134
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2.
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3.
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4.
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5.
|Заявка
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6.
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12.
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16.
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18.
|Заявка
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19.
|Заявка
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20.
|Заявка
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|43 - 9
|47
|3.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 19
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|14.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|19.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 22
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 17
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 32
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|17
|0
|3
|14
|13 - 38
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|18 (4)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Альмерия - Барселона
Исход игры
Альмерия
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Барселона
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
40.48% (17)
Нет
59.52% (25)
Популярный счёт
0:2 Барселона
45.2% (19)
1:2 Барселона
26.2% (11)
1:3 Барселона
11.9% (5)
0:3 Барселона
7.1% (3)
0:1 Барселона
4.8% (2)
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