Тур: 36. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
21
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Валенсия
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
63%
14.8%
6 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.26
|Кубо Такефуса
|7
|0.2
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Мерино Микель
|4
|0.11
|Барренечеа Андер
|4
|0.11
|Субименди Мартин
|4
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.09
|Бекер Шеральдо
|2
|0.06
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|13
|0.37
|Пепелу
|6 (6)
|0.17
|Герра Хавьер
|4
|0.11
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Пачеко Хон
|7
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Арамбуру Джон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гильямон Уго
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Корреа Тьерри
|3
|1
|Мамардашвили Георгий
|3
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
10
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Валенсия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
17
Реал Сосьедад
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Валенсия
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
9
45%
10
37%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
13%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
9
39%
3
16%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
7
30%
1
5%
76-90
Пропущено
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Забито
46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
6
13%
7
18%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
13
28%
5
13%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
9
20%
8
21%
61-75
10
22%
6
16%
76-90
Пропущено
39
38
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
9
24%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
33%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2
Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Валенсия
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
126
710
513
314
216
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
116
612
512
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2312
1322
1025
629
332
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|1:0 Заявка
|36
|24
|7
|5
|73 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|0:1 Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 71
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|1:0 Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|0:1 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 28
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия
Исход игры
Реал Сосьедад
73.6% (92)
Ничья
20% (25)
Валенсия
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
40% (50)
1:0 Реал Сосьедад
16.8% (21)
1:1 Ничья
14.4% (18)
2:0 Реал Сосьедад
6.4% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Валенсия
2.4% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.6% (2)
3:2 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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