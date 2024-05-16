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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Сосьедад
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 125
Реал Сосьедад 73.6% (92)
X 20% (25)
Валенсия 6.4% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Валенсия
4.10
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4.28
7.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
22
Туррьентес
Беньят
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
21
Андре
Силва
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
6
Гильямон
Уго
8
Герра
Хавьер
11
Гонсалес
Петер
10
Алмейда
Андре
IV
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
17
Яремчук
Роман
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Валенсия
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
63%
14.8%
6 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.26
Кубо Такефуса 7 0.2
Браис Мендес 4 0.11
Мерино Микель 4 0.11
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.09
Бекер Шеральдо 2 0.06
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.37
Пепелу 6 (6) 0.17
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Пачеко Хон 7 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Арамбуру Джон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Корреа Тьерри 3 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
10
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Валенсия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
17
Реал Сосьедад
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Валенсия
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
9
45%
10
37%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
13%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
9
39%
3
16%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
7
30%
1
5%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
6
13%
7
18%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
13
28%
5
13%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
9
20%
8
21%
61-75
10
22%
6
16%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
9
24%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
33%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2
Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Валенсия

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
5
13
3
14
2.5
2
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
5
12
3
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
23
12
13
22
1.5
10
25
6
29
2.5
3
32
2
33
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 1:0 Заявка 36 24 7 5 73 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 36 2 11 23 35 - 71 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 1:0 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 0 8 10 16 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 33 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 10 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 125
    Реал Сосьедад 73.6% (92)
    X 20% (25)
    Валенсия 6.4% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Валенсия
    4.10
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    4.28
    7.94
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    73.6% (92)
    Ничья
    20% (25)
    Валенсия
    6.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    40% (50)
    1:0 Реал Сосьедад
    16.8% (21)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    2:0 Реал Сосьедад
    6.4% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:2 Валенсия
    2.4% (3)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
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    Реал Сосьедад
    Валенсия
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