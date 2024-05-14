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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Сосьедад
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 43
Реал Сосьедад 76.7% (33)
X 18.6% (8)
Валенсия 4.7% (2)
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Ничья
Валенсия
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Реал Сосьедад
Валенсия

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
63%
14.8%
6 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.26
Кубо Такефуса 7 0.2
Браис Мендес 4 0.11
Мерино Микель 4 0.11
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.09
Бекер Шеральдо 2 0.06
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.37
Пепелу 6 (6) 0.17
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Пачеко Хон 7 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Арамбуру Джон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Корреа Тьерри 3 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
10
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Валенсия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
17
Реал Сосьедад
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Валенсия
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
9
45%
10
37%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
13%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
9
39%
3
16%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
7
30%
1
5%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
6
13%
7
18%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
13
28%
5
13%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
9
20%
8
21%
61-75
10
22%
6
16%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
9
24%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
33%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2
Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Валенсия

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
5
13
3
14
2.5
2
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
5
12
3
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
23
12
13
22
1.5
10
25
6
29
2.5
3
32
2
33
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 35 28 6 1 78 - 22 90
2.
Барселона
 Заявка 35 23 7 5 72 - 43 76
3.
Жирона
 Заявка 35 23 6 6 75 - 44 75
4.
Атлетико М
 Заявка 35 22 4 9 64 - 39 70
5.
Атлетик Б
 Заявка 35 17 11 7 57 - 35 62
6.
Бетис
 Заявка 35 14 13 8 46 - 41 55
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 14 12 9 48 - 37 54
8.
Вильярреал
 Заявка 35 13 9 13 59 - 60 48
9.
Валенсия
 Заявка 35 13 9 13 37 - 39 48
10.
Хетафе
 Заявка 35 10 13 12 41 - 48 43
11.
Алавес
 Заявка 35 11 9 15 34 - 40 42
12.
Севилья
 Заявка 35 10 11 14 47 - 49 41
13.
Осасуна
 Заявка 35 11 7 17 39 - 53 40
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 35 10 7 18 30 - 44 37
15.
Мальорка
 Заявка 35 7 14 14 28 - 40 35
16.
Райо Вальекано
 Заявка 35 7 14 14 27 - 43 35
17.
Сельта
 Заявка 35 8 10 17 40 - 53 34
18.
Кадис
 Заявка 35 5 14 16 24 - 49 29
19.
Гранада
 Заявка 35 4 9 22 36 - 68 21
20.
Альмерия
 Заявка 35 2 11 22 35 - 70 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 15 2 0 43 - 9 47
3.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 46 - 19 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
8.
Хетафе
 Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
9.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
14.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
16.
Осасуна
 Заявка 17 6 3 8 17 - 24 21
17.
Сельта
 Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
18.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
19.
Райо Вальекано
 Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 17 9 6 2 32 - 22 33
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 17 - 17 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 5 6 27 - 32 23
7.
Атлетико М
 Заявка 17 6 3 8 23 - 21 21
8.
Бетис
 Заявка 17 5 6 6 19 - 24 21
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 28 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Алавес
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
15.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 17 0 6 11 8 - 30 6
20.
Гранада
 Заявка 17 0 3 14 13 - 38 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 18 (4)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 43
    Реал Сосьедад 76.7% (33)
    X 18.6% (8)
    Валенсия 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Валенсия
    3.90
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    3.90
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    6.50
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    76.7% (33)
    Ничья
    18.6% (8)
    Валенсия
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    51.2% (22)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:0 Реал Сосьедад
    16.3% (7)
    2:0 Реал Сосьедад
    9.3% (4)
    1:2 Валенсия
    4.7% (2)
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    Реал Сосьедад
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