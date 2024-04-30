Первый тайм

30' Отдавал пас Канте по флангу на ход Аль-Сахафи, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.

29' Мог убегать на ворота соперника Митрович после паса от Невеша, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

28' Ушел от соперника на скорости Кадеш и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

27' Забросил Невеш с центра поля в штрафную на ход Митровичу, но тому не удалось пробить в борьбе с двумя защитниками.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Майкл! Смогли выйти вперед все же игроки "Аль-Хиляля". Отобрал мяч на фланге Милинкович-Савич и отдал в центр на Малкома, который в касание отдал на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Майкл, который финтом уложил на газон голкипера и отправил мяч уже в пустые ворота.

25' После навеса с угла поля от Аль-Гамди на дальней штанге пробил головой Кадеш, но мяч полетел мимо ворот.