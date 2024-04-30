  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Bastien B.
Аль-Иттихад Джидда
0:1
Первый тайм
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Ход матча

20'
Хегази Ахмед
 
25'
0:1
Майкл
(Малком Филипе)
Прогнозы 137
Аль-Иттихад Джидда 18.2% (25)
X 8.8% (12)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 73% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.60
Реклама, betcity.ru
5.46
Реклама, olimp.bet
1.58
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Маюф
Абдулла
30
Аль-Муса
Саад
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
37
Аль-Сагурк
Фаваз
7
Канте
Н'Голо
14
Аль-Нашри
Ауад
27
Аль-Гамди
Ахмед
16
Аль-Гамди
Файсал
17
Аль-Сахафи
Марван
99
Хамдалла
Абдерразак
35
Аль-Махасне
Мохаммед
25
Аль
Менхали
Сувайлем
13
Аль-Шанкити
Муханнад
11
Фелипе
Жоау
12
Аль-Хавсави
Закария
29
Аль
Шамрани
Фархах
90
Ромариньо
Рикардо
77
Аль
Амри
Салех
52
Хаджи
Талал
37
Боно
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
8
Невеш
Рубен
77
Малком
Филипе
16
Аль-Давсари
Нассер
22
Милинкович-Савич
Сергей
96
Майкл
9
Митрович
Александар
21
Аль-Овайс
Мохаммед
2
Аль-Брейк
Мохаммед
70
Джахфали
Мохаммед
87
Аль-Тамбакти
Хассан
7
Аль-Фарадж
Салман
56
Аль-Кахтани
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
14
Аль-Хамдан
Абдулла
11
Аль-Шехри
Салех
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 21 победа

37 матчей

18.9%
24.3%
56.8%
7 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

5.4%
37.8%
56.8%
2 победы 14 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:4
ЛЧА
0:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ККАЧ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
3:1
SL
1:2
SL
0:0
СА
0:1
ЛЧА
0:1
СА
0:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.94
1.8

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.41
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

64
61

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 4 (1) 1
Хегази Ахмед 2 0.5
Бензема Карим 1 0.25
Канте Н'Голо 1 0.25
Фабиньо Энрике 0 0
Ромариньо Рикардо 0 0
Кадеш Хасан 0 0
Аль-Гамди Ахмед 0 0
_Farhan S. 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 (1) 0.75
Невеш Рубен 2 (1) 0.5
Майкл 1 0.25
Малком Филипе 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1/16 финала
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
7 Аль-Хулуд
8 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фатех
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Иттифак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
1/8 финала
0 Аль-Наджма
3 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Фейха
3 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Хазем
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Фатех
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Иттифак
1 Аль-Ахли Джидда
2 Абха
7 Аль-Халидж
6 Дамак
1/4 финала
0 Аль-Фейсали Амман
4 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Абха
2 Аль-Халидж
1/2 финала
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 3 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Абха Камано Франсуа 1 1
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 1
Аль-Иттифак Абдулла Хаззази Али 1
Аль-Араби _Al-Muwallad A. 1
Аль-Халидж _Hamzi M. 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Отдавал пас Канте по флангу на ход Аль-Сахафи, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.
  • Офсайд
    29'
    Мог убегать на ворота соперника Митрович после паса от Невеша, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 28'
    Ушел от соперника на скорости Кадеш и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 27'
    Забросил Невеш с центра поля в штрафную на ход Митровичу, но тому не удалось пробить в борьбе с двумя защитниками.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Майкл! Смогли выйти вперед все же игроки "Аль-Хиляля". Отобрал мяч на фланге Милинкович-Савич и отдал в центр на Малкома, который в касание отдал на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Майкл, который финтом уложил на газон голкипера и отправил мяч уже в пустые ворота.
  • 25'
    После навеса с угла поля от Аль-Гамди на дальней штанге пробил головой Кадеш, но мяч полетел мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Подавал Канте с фланга на дальнюю штангу, где прострелил в касание Аль-Гамди, но мяч на угловой в подкате вынес Аль-Булаихи.
  • 23'
    Убегал в контратаку по флангу Хамдалла и прострелил в центр, но никто из партнеров не смог замкнуть.
  • 22'
    Со штрафного Невеш попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • Желтая карточка
    21'
    Перед чужой штрафной Митрович оказался на газоне в борьбе с Хегази. Получил защитник желтую карточку.
  • 20'
    Малком запустил пасом по флангу Аль-Давсари, но прострел последнего перехватил в подкате Хегази.
  • 19'
    Диагональ исполнял с центра поля Невеш на левый фланг, куда забегал Милинкович-Савич, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 18'
    Ушел от соперника по флангу Аль-Сахафи и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел в аут от ноги защитника.
  • 17'
    На фланге получил по ногам Аль-Гамди в борьбе против Аль-Давсари, штрафной удар судья назначил в пользу хозяев.
  • Травма, повреждение
    16'
    Снова присел на газон Аль-Муса на ровном месте, возможно, продолжить игру он уже не сможет.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Малком и навесил на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался голкипер.
    • 14'
      Отдавал тонкий пас в штрафную Аль-Гамди на ход Аль-Сахафи, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      Теперь уже на газоне оказался Аль-Муса, держась за ногу. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • 12'
      В центре поля получил по ногам Митрович в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар. 
    • Офсайд
      10'
      Вот это да, после просмотра видеоповтора судья принял решение отменить гол из-за офсайда.
    • Видеоповтор
      9'
       Абдерразак Хамдалла! Неожиданно вышли вперед игроки "Аль-Иттихада"! Забросил в штрафную соперника Аль-Нашри. Здесь неудачно принял мяч на ногу Кулибали, подарив его Хамдалла, который забивал уже в пустые ворота.
    • 8'
      С угла поля навесил Аль-Давсари, где после серии рикошетов пяткой пробил по воротам Кулибали, но не попал в створ.
    • Угловой
      7'
      Ушел от соперника по флангу Майкл и подал в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 6'
      Со штрафного Аль-Давсари навесил на дальнюю штангу, но здесь Милинкович-Савич головой пробил крайне неточно.
    • 5'
      На фланге Невеш получил по ногам в борьбе против Канте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Хиляля".
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Аль-Гамри и прострелил в центр штрафной, но мяч оказался в руках Боно.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Аль-Гамди в борьбе против Аль-Шахрани, судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В полуфинальном поединке Кубка Короля нас ждет противостояние между "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 137
    Аль-Иттихад Джидда 18.2% (25)
    X 8.8% (12)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 73% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттихад Джидда
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.60
    Реклама, betcity.ru
    5.46
    Реклама, olimp.bet
    1.58
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттихад Джидда
    18.1% (25)
    Ничья
    8.7% (12)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    73.2% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.18% (89)
    Меньше
    19.82% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (93)
    Нет
    16.22% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    41.3% (57)
    2:1 Аль-Иттихад Джидда
    10.1% (14)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8% (11)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Иттихад Джидда
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный