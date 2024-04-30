Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити. Главный судья: Bastien B.
0:1
Первый тайм
Ход матча
20'
25'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
11
Фелипе
Жоау
52
Хаджи
Талал
37
Боно
96
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фелипе ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Хаджи ТалалНападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
37 БоноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 21 победа
37 матчей
18.9%
24.3%
56.8%
7 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
5.4%
37.8%
56.8%
2 победы 14 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.94
1.8
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
52
54
Голов в среднем за матч
1.41
1.46
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
64
61
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|4 (1)
|1
|Хегази Ахмед
|2
|0.5
|Бензема Карим
|1
|0.25
|Канте Н'Голо
|1
|0.25
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Ромариньо Рикардо
|0
|0
|Кадеш Хасан
|0
|0
|Аль-Гамди Ахмед
|0
|0
|_Farhan S.
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|3 (1)
|0.75
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.5
|Майкл
|1
|0.25
|Малком Филипе
|1
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Карточки
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канте Н'Голо
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|3 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Майкл
|2 (2)
|Абха
|Камано Франсуа
|1 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|1
|Аль-Иттифак
|Абдулла Хаззази Али
|1
|Аль-Араби
|_Al-Muwallad A.
|1
|Аль-Халидж
|_Hamzi M.
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттихад Джидда
18.1% (25)
Ничья
8.7% (12)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
73.2% (101)
Тотал 2.5
Больше
80.18% (89)
Меньше
19.82% (22)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
41.3% (57)
2:1 Аль-Иттихад Джидда
10.1% (14)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8% (11)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.5% (9)
1:1 Ничья
2.9% (4)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.4% (2)
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