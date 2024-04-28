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  4. Кубок Короля 2023-2024
Аль-Иттихад Джидда
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 41
Аль-Иттихад Джидда 19.5% (8)
X 4.9% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 75.6% (31)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 21 победа

37 матчей

18.9%
24.3%
56.8%
7 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

5.4%
37.8%
56.8%
2 победы 14 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:4
ЛЧА
0:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ККАЧ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
3:1
SL
1:2
SL
0:0
СА
0:1
ЛЧА
0:1
СА
0:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.94
1.8

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.41
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

64
61

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 (1) 1
Хегази Ахмед 2 0.67
Бензема Карим 1 0.33
Канте Н'Голо 1 0.33
Фабиньо Энрике 0 0
Ромариньо Рикардо 0 0
Кадеш Хасан 0 0
Аль-Гамди Ахмед 0 0
_Farhan S. 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 (1) 1
Невеш Рубен 2 (1) 0.67
Майкл 1 0.33
Малком Филипе 1 0.33
Милинкович-Савич Сергей 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1/16 финала
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
7 Аль-Хулуд
8 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фатех
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Иттифак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
1/8 финала
0 Аль-Наджма
3 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Фейха
3 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Хазем
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Фатех
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Иттифак
1 Аль-Ахли Джидда
2 Абха
7 Аль-Халидж
6 Дамак
1/4 финала
Аль-Фейсали Амман
Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Абха
2 Аль-Халидж
1/2 финала
?
?
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 3 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 3
Аль-Хазем Селемани Фаиз 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Абха Камано Франсуа 1 1
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 1
Аль-Иттифак Абдулла Хаззази Али 1
Аль-Араби _Al-Muwallad A. 1
Аль-Халидж _Hamzi M. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 41
    Аль-Иттихад Джидда 19.5% (8)
    X 4.9% (2)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 75.6% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттихад Джидда
    19.5% (8)
    Ничья
    4.9% (2)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    75.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.49% (33)
    Меньше
    19.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    53.7% (22)
    2:1 Аль-Иттихад Джидда
    17.1% (7)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.3% (3)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    4.9% (2)
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    Аль-Иттихад Джидда
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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