Стадион: King Saud University Stadium. Главный судья: Mariani M.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
12
Бушаль
Наваф
78
Ладжами
Али
23
_Sehic
I.
55
У-Ён
Чон
15
_Hamzi
M.
10
_Martins
F.
11
_Al
Salem
A.
88
_Masoud
N.
33
_Nasser
B.
18
_Saeed
A.
M.
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каштру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 _Sehic I.Вратарь
-
55 У-Ён ЧонПолузащитник
-
-
-
-
15 _Hamzi M.
-
-
-
-
10 _Martins F.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
11 _Al Salem A.
-
-
-
88 _Masoud N.
-
33 _Nasser B.
-
18 _Saeed A. M.
-
Главный тренер: _Emanuel P.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|3 (1)
|1
|Фофана Секо
|2
|0.67
|Яхья Айман
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|1
|0.33
|Талиска Андерсон
|1
|0.33
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.33
|Маран Мохаммад
|1
|0.33
|Аль-Немер Мешари
|1
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|У-Ён Чон
|1
|0.33
|_Narey K.
|1
|0.33
|_Rodrigues I.
|1
|0.33
|_Martins F.
|1
|0.33
|_Rebocho P.
|0
|0
|_Al Salem A.
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Hamzi M.
|0
|1
|Аль-Самири Халед
|1
|0
|_Rebocho P.
|1
|0
|_Rodrigues I.
|1
|0
|_Martins F.
|1
|0
|_Saeed A. M.
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Халидж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
3
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Халидж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Халидж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:1
Дамак - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|4 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|3 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Майкл
|2 (2)
|Абха
|Камано Франсуа
|1 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|Аль-Иттифак
|Абдулла Хаззази Али
|1
|Аль-Араби
|_Al-Muwallad A.
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.8% (136)
Ничья
0.7% (1)
Аль-Халидж
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29% (42)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.4% (34)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.3% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.6% (11)
4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.4% (5)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.4% (5)
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