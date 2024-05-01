  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Mariani M.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Халидж
Прогнозы 143
Аль-Наср Эр-Рияд 93.7% (134)
X 0.7% (1)
Аль-Халидж 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Халидж
1.24
6.36
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
27
Лапорт
Эмерик
5
Аль-Амри
Абдулела
2
Аль-Ганам
Султан
15
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
36
Алаа
Наджар
Рахид
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
12
Бушаль
Наваф
78
Ладжами
Али
24
Касем
Мохаммед
46
Аль-Алива
Абдулазиз
19
Аль-Хассан
Али
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
30
Аль-Немер
Мешари
4
Лопес
Луис
23
_Sehic
I.
55
У-Ён
Чон
39
_Al
Hamsal
S.
3
_Al
Khabrani
M.
5
_Rebocho
P.
15
_Hamzi
M.
8
_Rodrigues
I.
7
_Narey
K.
9
Sherif
Mohamed
10
_Martins
F.
96
_Al
Haidari
M.
6
Аль-Самири
Халед
25
_Al
Haydar
A.
11
_Al
Salem
A.
13
_Al
Shanqiti
A.
27
_Al
Terais
F.
88
_Masoud
N.
33
_Nasser
B.
18
_Saeed
A.
M.
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 3 (1) 1
Фофана Секо 2 0.67
Яхья Айман 1 0.33
Роналду Криштиану 1 0.33
Талиска Андерсон 1 0.33
Гариб Абдуррахман 1 0.33
Маран Мохаммад 1 0.33
Аль-Немер Мешари 1 0.33
Отавио Эдмилсон 0 0
Брозович Марсело 0 0
Теллес Алекс 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Аль-Халидж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У-Ён Чон 1 0.33
_Narey K. 1 0.33
_Rodrigues I. 1 0.33
_Martins F. 1 0.33
_Rebocho P. 0 0
_Al Salem A. 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Аль-Халидж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Hamzi M. 0 1
Аль-Самири Халед 1 0
_Rebocho P. 1 0
_Rodrigues I. 1 0
_Martins F. 1 0
_Saeed A. M. 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Халидж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
3
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Халидж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Халидж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:1
Дамак - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1/16 финала
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
7 Аль-Хулуд
8 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фатех
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Иттифак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
1/8 финала
0 Аль-Наджма
3 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Фейха
3 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Хазем
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Фатех
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Иттифак
1 Аль-Ахли Джидда
2 Абха
7 Аль-Халидж
6 Дамак
1/4 финала
0 Аль-Фейсали Амман
4 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Абха
2 Аль-Халидж
1/2 финала
1 Аль-Иттихад Джидда
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 4 (1)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 3 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Абха Камано Франсуа 1 1
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Милинкович-Савич Сергей 1
Аль-Иттифак Абдулла Хаззази Али 1
Аль-Араби _Al-Muwallad A. 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных ля себя желто-синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Аль-Насра"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день в рамках Кубка Короля представлен поединком между "Аль-Насром" и "Аль-Халиджем". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 143
Аль-Наср Эр-Рияд 93.7% (134)
X 0.7% (1)
Аль-Халидж 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Халидж
1.24
6.36
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.8% (136)
Ничья
0.7% (1)
Аль-Халидж
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29% (42)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.4% (34)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.3% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.6% (11)
4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.4% (5)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.4% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный