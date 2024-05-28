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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Пеньяроль
1:0
Второй тайм: 48'
Росарио Сентраль
0'
21' Желтая карточка
Рамирес Гастон
27' Желтая карточка
Javier Mendez III
30' Желтая карточка
Ибарра Франко
1:0
32' Гол
Фернандес Леонардо
39' Желтая карточка
Фернандес Леонардо

Ход матча

21'
Рамирес Гастон
 
27'
Javier Mendez III
 
30'
 
Ибарра Франко
32'
Фернандес Леонардо
1:0
39'
Фернандес Леонардо
 
46'
Кабрера Хавьер
Рамирес Гастон
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пеньяроль
Ничья
Росарио Сентраль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
4
Guzman
Rodriguez
23
Javier
Mendez
III
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
10
Рамирес
Гастон
26
Leonardo
Sequeira
8
Фернандес
Леонардо
13
Eduardo
Darias
11
Сильвера
Максимилиано
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
2
Carlos
Quintana
15
Facundo
Mallo
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Ибарра
Франко
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
44
Agustin
Modica
Пеньяроль
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Пеньяроль
Росарио Сентраль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 5 0.83
Оливера Максимильяно 1 0.17
Фернандес Леонардо 1 0.17
Lucas Francois II 1 0.17
Javier Mendez III 1 0.17
Guzman Rodriguez 1 0.17
Eduardo Darias 1 0.17
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.5
Carlos Quintana 1 0.17
Victor Malcorra 1 0.17
Ловера Максимилиано 1 0.17
Francesco Lo Celso 1 0.17

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 4 0
Рамирес Гастон 3 0
Javier Mendez III 2 0
Гарсия Дамиан 2 0
Оливера Максимильяно 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Lucas Francois II 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Agustin Modica 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Ибарра Франко 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Пеньяроль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0
Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0

Результаты матчей

Пеньяроль
Росарио Сентраль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2:0 6 5 0 1 12 - 6 15
2.
Пеньяроль
 1:0 6 4 0 2 11 - 4 12
3.
Росарио Сентраль
 0:1 6 2 1 3 7 - 6 7
4.
Каракас
 0:2 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 1:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Атлетико Минейро
 2:0 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Росарио Сентраль
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Каракас
 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Каракас
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Рамирес Гастон уходит с поля. Кабрера Хавьер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Фернандес Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Pedro Milans сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Фернандес Леонардо бьет в цель!
  • 30'
    Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Пеньяроль
Ничья
Росарио Сентраль
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