Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаРамирес Гастон
27' Желтая карточкаJavier Mendez III
30' Желтая карточкаИбарра Франко
1:0
32' ГолФернандес Леонардо
39' Желтая карточкаФернандес Леонардо
1:1
66' ГолAgustin Modica
77' Желтая карточкаEduardo Darias
2:1
83' ГолФернандес Леонардо
88' Желтая карточкаАгирре Вашингтон
89' Желтая карточкаCarlos Quintana
90' Желтая карточкаAgustin Modica
90'+6
Ход матча
21'
30'
32'
66'
1:1
77'
83'
88'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.14 Тотал меньше 2 голов
-
-
-
20
Pedro
Milans
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego SosaПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Пеньяроль
Росарио Сентраль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|5
|0.83
|Фернандес Леонардо
|2
|0.33
|Оливера Максимильяно
|1
|0.17
|Lucas Francois II
|1
|0.17
|Javier Mendez III
|1
|0.17
|Guzman Rodriguez
|1
|0.17
|Eduardo Darias
|1
|0.17
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|4
|0.67
|Carlos Quintana
|1
|0.17
|Victor Malcorra
|1
|0.17
|Ловера Максимилиано
|1
|0.17
|Francesco Lo Celso
|1
|0.17
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Javier Mendez III
|2
|0
|Гарсия Дамиан
|2
|0
|Агирре Вашингтон
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Modica
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Пеньяроль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0
Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Результаты матчей
Пеньяроль
Росарио Сентраль
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
15
15
15
15
15
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 19
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Росарио Сентраль
|Agustin Modica
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.14 Тотал меньше 2 голов
-
-
-