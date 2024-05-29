Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХередиа Леонардо
14' Желтая карточкаEdgar Orzuza
16' Желтая карточкаСилва Энтони
2:0
18' ПенальтиDamian Batallini
2:1
39' ГолRodrigo Arevalo
45' Желтая карточкаBrian Blasi
45' Желтая карточкаJuan Cardozo
48' Желтая карточкаKevin Coronel
75' Желтая карточкаLucas Gomez
76' Желтая карточкаAlan Gomez
90'+5
Ход матча
7'
1:0
14'
16'
18'
2:0
39'
2:1
45'
45'
48'
74'
75'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Lucas
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Uriel Sosa
-
31 Jairo O'Neil
-
-
41 Facundo Baez
-
47 Diego Porcel
-
39 Rocha
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Diego Duarte
-
13 Leandro Meza
-
-
20 Alan Gomez
-
-
-
15 Fabio Avalos
-
-
Главный тренер: Victor Bernay
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.33
|Хередиа Леонардо
|1
|0.17
|Верон Гастон
|1
|0.17
|Гондоу Лусиано
|1
|0.17
|Лескано Алан
|1
|0.17
|Damian Batallini
|1 (1)
|0.17
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Arevalo
|2
|0.33
|Jordan Santacruz
|1
|0.17
|Leonardo Rivas
|1
|0.17
|Gustavo Caballero
|1
|0.17
|Байлоне Игнасио
|1 (1)
|0.17
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верон Гастон
|2
|0
|Juan Cardozo
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Меса Фернандо
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Kevin Coronel
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Meza
|3
|0
|Rodrigo Arevalo
|0
|1
|Tiago Caballero
|0
|1
|Orlando Gaona Lugo
|1
|0
|Edgar Orzuza
|1
|0
|Силва Энтони
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Blas Antonio Caceres
|1
|0
|Jordan Santacruz
|1
|0
|Claudio Nunez2
|1
|0
|Gustavo Caballero
|1
|0
|Alan Gomez
|1
|0
|Juan Luis Alfaro
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьональ Асунсьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Насьональ Асунсьон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Насьональ Асунсьон - Сол де Америка 3:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Насьональ Асунсьон - 2 де Майо 3:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 2
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|4.
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2