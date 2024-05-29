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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Архентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Насьональ Асунсьон
0'
1:0
7' Гол
Хередиа Леонардо
14' Желтая карточка
Edgar Orzuza
16' Желтая карточка
Силва Энтони
2:0
18' Пенальти
Damian Batallini
2:1
39' Гол
Rodrigo Arevalo
45' Желтая карточка
Brian Blasi
45' Желтая карточка
Juan Cardozo
48' Желтая карточка
Kevin Coronel
75' Желтая карточка
Lucas Gomez
76' Желтая карточка
Alan Gomez
90'+5
12
Gonzalo
Siri
Payer
16
Альварес
Франсиско
18
Меса
Фернандо
13
Паласио
Тобиас
14
Kevin
Coronel
7
Монтиэль
Сантьяго
25
Lucas
Gomez
5
Juan
Cardozo
11
Damian
Batallini
28
Перелло
Матиас
15
Хередиа
Леонардо
1
Силва
Энтони
36
Бенегас
Исмаэль
17
Brian
Blasi
33
Orlando
Gaona
Lugo
4
Juan
Luis
Alfaro
25
Leonardo
Rivas
7
Edgar
Orzuza
24
Jordan
Santacruz
38
Rodrigo
Arevalo
29
Sebastian
Vargas
11
Gustavo
Caballero
Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 0.33
Хередиа Леонардо 1 0.17
Верон Гастон 1 0.17
Гондоу Лусиано 1 0.17
Лескано Алан 1 0.17
Damian Batallini 1 (1) 0.17
Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Arevalo 2 0.33
Jordan Santacruz 1 0.17
Leonardo Rivas 1 0.17
Gustavo Caballero 1 0.17
Байлоне Игнасио 1 (1) 0.17

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верон Гастон 2 0
Juan Cardozo 1 0
Lucas Gomez 1 0
Меса Фернандо 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Damian Batallini 1 0
Ороз Николас 1 0
Прието Себастьян 1 0
E. Viveros 1 0
Kevin Coronel 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 3 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Tiago Caballero 0 1
Orlando Gaona Lugo 1 0
Edgar Orzuza 1 0
Силва Энтони 1 0
Brian Blasi 1 0
Blas Antonio Caceres 1 0
Jordan Santacruz 1 0
Claudio Nunez2 1 0
Gustavo Caballero 1 0
Alan Gomez 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьональ Асунсьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Насьональ Асунсьон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Насьональ Асунсьон - Сол де Америка 3:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Насьональ Асунсьон - 2 де Майо 3:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Насьональ Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 6 4 1 1 14 - 2 13
2.
Расинг Монтевидео
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 7 - 12 9
4.
Насьональ Асунсьон
 6 0 1 5 6 - 15 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Расинг Монтевидео
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 2 4
2.
Расинг Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 8 3
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
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