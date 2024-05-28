Тур: 6.
1:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
44'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
88
Ангуло
Марко
19
Alex
Arce
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
17
Конча
Хайро
20
Валера
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Alex ArceНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ethan Minda
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Patricio Hurtado
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
-
17 Конча ХайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Валера АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Jose Bolivar
-
-
-
-
-
30 Piero Guzman
-
11 Jose Rivera1
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Arce
|2 (1)
|0.33
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.17
|Эстрада Микаэль
|1
|0.17
|Киньонес Лионель
|1
|0.17
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Rivera1
|2
|0.33
|Корсо Альдо
|1
|0.17
|Флорес Эдисон
|1
|0.17
|Christopher Olivares
|1
|0.17
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстрада Микаэль
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Lucas Piovi
|1
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|1
|0
|Мина Ричард
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|2
|0
|Marco Saravia
|2
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Sebastian Britos
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Segundo Portocarrero
|1
|0
|Yuriel Celi
|1
|0
|Nelson Cabanillas
|1
|0
|Валера Алекс
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
ЛДУ Кито
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1
ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Университарио Депортес Лима - Депортиво Лос Чанкас 4:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 4:1
Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|3.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2