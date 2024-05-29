  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
ЛДУ Кито
2:0
Конец матча
Университарио Депортес Лима
0'
1:0
44' Гол
Alex Arce
45' Желтая карточка
Abel Mathias Platero Hernandez III
63' Желтая карточка
Гонсалес Кристофер
2:0
67' Гол
Lisandro Alzugaray
83' Вторая желтая карточка
Гонсалес Кристофер
90'+5
22
Домингес
Александер
3
Мина
Ричард
4
Ад
Рикардо
33
Киньонес
Лионель
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
18
Lucas
Piovi
88
Ангуло
Марко
29
Bryan
Ramirez
9
Lisandro
Alzugaray
11
Эстрада
Микаэль
19
Alex
Arce
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
24
Поло Энди
17
Конча
Хайро
23
Jorge
Murrugarra
18
Rodrigo
Urena
34
Segundo
Portocarrero
20
Валера
Алекс
19
Флорес
Эдисон
ЛДУ Кито
3-4-3
Университарио Депортес Лима
3-5-2

История личных встреч

ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 2 0.33
Alex Arce 2 (1) 0.33
Эстрада Микаэль 1 0.17
Киньонес Лионель 1 0.17
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 0.33
Корсо Альдо 1 0.17
Флорес Эдисон 1 0.17
Christopher Olivares 1 0.17

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстрада Микаэль 2 0
Хулио Джоян 2 0
Гонсалес Себастьян 1 0
Домингес Александер 1 0
Lucas Piovi 1 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 1 0
Мина Ричард 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ангуло Марко 1 0
Alex Arce 1 0
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристофер 1 1
Перес Гедес Мартин 2 0
Marco Saravia 2 0
Rodrigo Urena 1 0
Sebastian Britos 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Williams Riveros III 1 0
Segundo Portocarrero 1 0
Yuriel Celi 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Валера Алекс 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
ЛДУ Кито
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1
ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Университарио Депортес Лима - Депортиво Лос Чанкас 4:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 4:1
Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 7 - 6 10
2.
Хуниор
 6 2 4 0 7 - 4 10
3.
ЛДУ Кито
 6 2 1 3 6 - 6 7
4.
Университарио Депортес Лима
 6 1 2 3 5 - 9 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Университарио Депортес Лима
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Хуниор
 3 0 3 0 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
ЛДУ Кито
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Университарио Депортес Лима
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Росарио Сентраль Agustin Modica 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Хосе Кинтерос получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - Alex Arce бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЛДУ Кито 2:0 Университарио Депортес Лима онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный