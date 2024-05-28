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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Коринтианс
2:0
Второй тайм: 46'
Расинг Монтевидео
0'
5' Желтая карточка
Martin Ferreira
21' Желтая карточка
Hugo Magallanes
1:0
22' Гол
Гарро Родриго
2:0
25' Гол
Алберто Юри
42' Желтая карточка
Raniele
45' Желтая карточка
Кака II

Ход матча

5'
 
Martin Ferreira
21'
 
Hugo Magallanes
22'
Гарро Родриго
1:0
25'
Алберто Юри
2:0
34'
Котулио Матеус
Фагнер Лемос
 
42'
Raniele
 
45'
Кака II
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Коринтианс
Ничья
Расинг Монтевидео
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22
Мигель
Карлос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
10
Гарро
Родриго
14
Raniele
27
Bidon
Breno
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
3
Gaston
Bueno
2
Hugo
Magallanes
17
Martin
Ferreira
21
Lucas
Rodriguez
34
Agustin
Pereira
14
Erik
De
Los
Santos
20
Уррета
Хонатан
32
Thiago
Espinosa
27
Tomas
Lupi
9
Dylan
Nandin
Коринтианс
Расинг Монтевидео

История личных встреч

Коринтианс
Расинг Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 6 1
Ромеро Анхель 2 0.33
Котулио Матеус 1 0.17
Уэсли Лопес 1 0.17
Раул Педро 1 0.17
Вера Фаусто 1 0.17
Гарро Родриго 1 0.17
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 0.71
Gaston Bueno 1 0.14
Уррета Хонатан 1 0.14
Nicolas Sosa 1 0.14
Juan Rivero 1 0.14
Erik De Los Santos 1 0.14
Agustin Alaniz 1 0.14
Dylan Nandin 1 0.14

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 2 0
Гарро Родриго 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Раул Педро 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Varela II 2 0
Lucas Rodriguez 1 0
Luis Gorocito 1 0
Martin Ferreira 1 0
Tomas Lupi 1 0
Hugo Magallanes 1 0
Dylan Nandin 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Расинг Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2

Результаты матчей

Коринтианс
Расинг Монтевидео

Точный счет

4:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 2:0 6 4 1 1 13 - 2 13
2.
Расинг Монтевидео
 0:2 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Архентинос Хуниорс
 2:1 6 3 0 3 7 - 12 9
4.
Насьональ Асунсьон
 1:2 6 0 1 5 6 - 15 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 2:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Расинг Монтевидео
 0:2 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Архентинос Хуниорс
 2:1 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Насьональ Асунсьон
 1:2 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 0:2 3 1 1 1 5 - 4 4
2.
Коринтианс
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2:1 3 1 0 2 4 - 8 3
4.
Насьональ Асунсьон
 1:2 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 49'
    Кака II получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Раниэле получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Фагнер Лемос уходит с поля. Котулио Матеус выходит вместо него
  • 25'
    Уэсли Лопес сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
  • 22'
    Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
  • 21'
    Уго Магальянес получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Martin Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится ничьей.
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