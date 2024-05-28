Тур: 6.
2:0
Второй тайм: 46'
0'
5' Желтая карточкаMartin Ferreira
21' Желтая карточкаHugo Magallanes
1:0
22' ГолГарро Родриго
2:0
25' ГолАлберто Юри
42' Желтая карточкаRaniele
45' Желтая карточкаКака II
Ход матча
21'
22'
1:0
25'
2:0
42'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas LupiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Juan Rivero
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
История личных встреч
Коринтианс
Расинг Монтевидео
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|6
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0.33
|Котулио Матеус
|1
|0.17
|Уэсли Лопес
|1
|0.17
|Раул Педро
|1
|0.17
|Вера Фаусто
|1
|0.17
|Гарро Родриго
|1
|0.17
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|5
|0.71
|Gaston Bueno
|1
|0.14
|Уррета Хонатан
|1
|0.14
|Nicolas Sosa
|1
|0.14
|Juan Rivero
|1
|0.14
|Erik De Los Santos
|1
|0.14
|Agustin Alaniz
|1
|0.14
|Dylan Nandin
|1
|0.14
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Varela II
|2
|0
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Luis Gorocito
|1
|0
|Martin Ferreira
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Hugo Magallanes
|1
|0
|Dylan Nandin
|1
|0
|Agustin Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Расинг Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2
Результаты матчей
Коринтианс
Расинг Монтевидео
Точный счет
4:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
4:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Расинг Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
23
15
23
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 2
|13
|2.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|4.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|2.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2