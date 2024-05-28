Тур: 6.
0:0
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
19' Желтая карточкаEdwin Herrera
45' Желтая карточкаAlexander Barboza
Ход матча
19'
Прогноз на матч от Liveresult
70
Бакка
Карлос
16
Угу
Мигель
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
67
Ярлен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Велес ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рейес Артуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
67 ЯрленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Jacob Montes
-
-
25 Kaue
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
38
Бомбардиры внутри турнира
Хуниор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакка Карлос
|3 (2)
|0.5
|Jose Enamorado
|1
|0.17
|Кайседо Дейбер
|1
|0.17
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0.17
|Bryan Castrillon
|1
|0.17
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.9
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.2
|Угу Мигель
|2
|0.2
|Соарес Франсиско
|1
|0.1
|Джеффиньо
|1
|0.1
|Саварино Джефферсон
|1
|0.1
|Энрике Луис IX
|1
|0.1
Карточки
Хуниор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walmer Pacheco
|2
|0
|Бакка Карлос
|1
|0
|Jose Enamorado
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Omar Albornoz
|1
|0
|Edwin Herrera
|1
|0
|Homer Martinez
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
|Jermein Pena
|1
|0
|Howell Mena
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Alexander Barboza
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
13
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
14
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
17
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хуниор - Атлетико Букараманга 1:0 Депортиво Перейра - Хуниор 0:0 Хуниор - Депортиво Перейра 2:3 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1
Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4
Результаты матчей
Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
45
14
27
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|3.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2