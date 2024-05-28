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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Хуниор
0:0
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
11' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
19' Желтая карточка
Edwin Herrera
45' Желтая карточка
Alexander Barboza

Ход матча

11'
 
Баштуш Бартоломеу
19'
Edwin Herrera
 
24'
Luis Gonzalez I
Кантильо Виктор
 
45'
 
Alexander Barboza
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.80
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3.20
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3.35
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Все Коэффициенты
77
Меле
Сантьяго
3
Edwin
Herrera
2
Howell
Mena
18
Emanuel
Olivera
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
14
Homer
Martinez
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
70
Бакка
Карлос
20
Кайседо
Дейбер
1
Фернандес
Роберто
III
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
16
Угу
Мигель
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
77
Эрнандес
Диего
67
Ярлен
11
Сантос
Жуниор
Хуниор
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
1:3
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 3 (2) 0.5
Jose Enamorado 1 0.17
Кайседо Дейбер 1 0.17
Фуэнтес Габриэль 1 0.17
Bryan Castrillon 1 0.17
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.9
Эдуардо Карлос II 2 0.2
Угу Мигель 2 0.2
Соарес Франсиско 1 0.1
Джеффиньо 1 0.1
Саварино Джефферсон 1 0.1
Энрике Луис IX 1 0.1

Карточки

Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 2 0
Бакка Карлос 1 0
Jose Enamorado 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Edwin Herrera 1 0
Homer Martinez 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Jermein Pena 1 0
Howell Mena 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Alexander Barboza 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Lucas Halter 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
13
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
14
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
17
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хуниор - Атлетико Букараманга 1:0 Депортиво Перейра - Хуниор 0:0 Хуниор - Депортиво Перейра 2:3 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1
Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4

Результаты матчей

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
4
2.5
2
7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
2.
Хуниор
 0:0 6 2 4 0 7 - 4 10
3.
ЛДУ Кито
 1:0 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Университарио Депортес Лима
 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Университарио Депортес Лима
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Хуниор
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
ЛДУ Кито
 1:0 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Университарио Депортес Лима
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Кантильо Виктор уходит с поля. Luis Gonzalez выходит вместо него
  • 19'
    Edwin Herrera получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Баштуш Бартоломеу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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