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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Хуниор
0:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
11' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
19' Желтая карточка
Edwin Herrera
45' Желтая карточка
Alexander Barboza
61' Красная карточка
Эрнандес Диего
83' Желтая карточка
Фуэнтес Габриэль
88' Желтая карточка
Howell Mena
90'+4
77
Меле
Сантьяго
3
Edwin
Herrera
2
Howell
Mena
18
Emanuel
Olivera
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
14
Homer
Martinez
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
70
Бакка
Карлос
20
Кайседо
Дейбер
1
Фернандес
Роберто
III
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
16
Угу
Мигель
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
77
Эрнандес
Диего
67
Ярлен
11
Сантос
Жуниор
Хуниор
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
1:3
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 3 (2) 0.5
Jose Enamorado 1 0.17
Кайседо Дейбер 1 0.17
Фуэнтес Габриэль 1 0.17
Bryan Castrillon 1 0.17
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.9
Эдуардо Карлос II 2 0.2
Угу Мигель 2 0.2
Соарес Франсиско 1 0.1
Джеффиньо 1 0.1
Саварино Джефферсон 1 0.1
Энрике Луис IX 1 0.1

Карточки

Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 2 0
Howell Mena 2 0
Бакка Карлос 1 0
Jose Enamorado 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Edwin Herrera 1 0
Homer Martinez 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Jermein Pena 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Диего 1 1
Баштуш Бартоломеу 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Alexander Barboza 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
13
Хуниор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
14
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
17
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хуниор - Атлетико Букараманга 1:0 Депортиво Перейра - Хуниор 0:0 Хуниор - Депортиво Перейра 2:3 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1
Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4

Результаты матчей

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хуниор
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
8
2
1
5
1.5
4
6
1
5
2.5
2
8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 7 - 6 10
2.
Хуниор
 6 2 4 0 7 - 4 10
3.
ЛДУ Кито
 6 2 1 3 6 - 6 7
4.
Университарио Депортес Лима
 6 1 2 3 5 - 9 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Университарио Депортес Лима
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Хуниор
 3 0 3 0 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
ЛДУ Кито
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Университарио Депортес Лима
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Росарио Сентраль Agustin Modica 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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