  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 48'
Каракас
0'
10' Красная карточка
Фариньес Вилькер
24' Желтая карточка
Сарачо Федерико
1:0
28' Гол
Педриньо
2:0
40' Гол
Alisson Santana
44' Желтая карточка
Carlos Amaral
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
45
Alisson
Santana
6
Скарпа
Густаво
15
Сарачо
Федерико
38
Педриньо
II
7
Халк
Живанилдо
42
Carlos
Amaral
1
Фариньес
Вилькер
2
Ла
Мантия
Франсиско
25
Bianneider
Tamayo
19
Manrique
Roger
30
Luis
Casiani
29
Ривас
Ренне
27
Blessing
Edet
21
Висенте
Родригес
8
Bryant
Ortega
14
Ender
Echenique
7
Danny
Perez
Атлетико Минейро
4-4-2
Каракас
3-4-1-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Каракас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 0.83
Скарпа Густаво 3 0.5
Арана Гильерме 1 0.17
Де Лара Фукс Бруно 1 0.17
Педриньо II 1 0.17
Alisson Santana 1 0.17
Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwuin Pernia 1 0.17
Danny Perez 1 0.17
Ender Echenique 1 0.17

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Франко Алан 2 0
Батталья Родриго 1 0
Арана Гильерме 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Carlos Amaral 1 0
Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фариньес Вилькер 0 1
Luis Casiani 0 1
Edwuin Pernia 1 0
Danny Perez 1 0
Ривас Ренне 1 0
Enmanuel Moreno 1 0
Bryant Ortega 1 0
Nestor Jimenez 1 0
Bianneider Tamayo 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Каракас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каракас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Каракас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
15
0 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1
Каракас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Каракас - Пеньяроль 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0
Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0 Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Каракас

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Каракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2:0 6 5 0 1 12 - 6 15
2.
Пеньяроль
 1:0 6 4 0 2 11 - 4 12
3.
Росарио Сентраль
 0:1 6 2 1 3 7 - 6 7
4.
Каракас
 0:2 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 1:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Атлетико Минейро
 2:0 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Росарио Сентраль
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Каракас
 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Каракас
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Luis Casiani уходит с поля. Piero Cacique выходит вместо него
  • 46'
    Сарачо Федерико уходит с поля. Игор Гомес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Каракас
14.50
15.00
Реклама, fon.bet
33.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Каракас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Минейро
Каракас
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный