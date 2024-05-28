Тур: 6.
2:0
Второй тайм: 48'
0'
10' Красная карточкаФариньес Вилькер
24' Желтая карточкаСарачо Федерико
1:0
28' ГолПедриньо
2:0
40' ГолAlisson Santana
44' Желтая карточкаCarlos Amaral
Ход матча
10'
24'
28'
1:0
40'
2:0
44'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
38
Педриньо
II
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Luis CasianiЗащитник
-
29 Ривас РеннеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henry Melendez
История личных встреч
Атлетико Минейро
Каракас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|5
|0.83
|Скарпа Густаво
|3
|0.5
|Арана Гильерме
|1
|0.17
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.17
|Педриньо II
|1
|0.17
|Alisson Santana
|1
|0.17
Каракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edwuin Pernia
|1
|0.17
|Danny Perez
|1
|0.17
|Ender Echenique
|1
|0.17
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Каракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фариньес Вилькер
|0
|1
|Luis Casiani
|0
|1
|Edwuin Pernia
|1
|0
|Danny Perez
|1
|0
|Ривас Ренне
|1
|0
|Enmanuel Moreno
|1
|0
|Bryant Ortega
|1
|0
|Nestor Jimenez
|1
|0
|Bianneider Tamayo
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Каракас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каракас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
1
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Каракас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
15
0 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1
Каракас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Каракас - Пеньяроль 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0
Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0 Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Каракас
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Каракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 6
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 4
|12
|3.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|4.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2