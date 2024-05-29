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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Атлетико Минейро
4:0
Конец матча
Каракас
0'
10' Красная карточка
Фариньес Вилькер
24' Желтая карточка
Сарачо Федерико
1:0
28' Гол
Педриньо
2:0
40' Гол
Alisson Santana
44' Желтая карточка
Carlos Amaral
3:0
61' Гол
Педриньо
90' Желтая карточка
Арана Гильерме
4:0
90' Гол
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90'+5
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
45
Alisson
Santana
6
Скарпа
Густаво
15
Сарачо
Федерико
38
Педриньо
II
7
Халк
Живанилдо
42
Carlos
Amaral
1
Фариньес
Вилькер
2
Ла
Мантия
Франсиско
25
Bianneider
Tamayo
19
Manrique
Roger
30
Luis
Casiani
29
Ривас
Ренне
27
Blessing
Edet
21
Висенте
Родригес
8
Bryant
Ortega
14
Ender
Echenique
7
Danny
Perez
Атлетико Минейро
4-4-2
Каракас
3-4-1-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Каракас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 0.83
Скарпа Густаво 3 0.5
Педриньо II 2 0.33
Халк Живанилдо 1 0.17
Арана Гильерме 1 0.17
Де Лара Фукс Бруно 1 0.17
Alisson Santana 1 0.17
Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwuin Pernia 1 0.17
Danny Perez 1 0.17
Ender Echenique 1 0.17

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Франко Алан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Батталья Родриго 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Carlos Amaral 1 0
Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фариньес Вилькер 0 1
Luis Casiani 0 1
Edwuin Pernia 1 0
Danny Perez 1 0
Ривас Ренне 1 0
Enmanuel Moreno 1 0
Bryant Ortega 1 0
Nestor Jimenez 1 0
Bianneider Tamayo 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каракас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каракас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Каракас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
2
67%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Пропущено

6
19
0 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
3
50%
4
21%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1
Каракас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Каракас - Пеньяроль 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0
Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0 Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Каракас

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Каракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
3
3
2.5
2
4
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Пеньяроль
 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 8 - 7 7
4.
Каракас
 6 0 1 5 3 - 19 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Атлетико Минейро
 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Росарио Сентраль
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Каракас
 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Росарио Сентраль Agustin Modica 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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