Тур: 6.
3:0
Перерыв
Ход матча
7'
1:0
25'
44'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
19 LorranНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
25 Luis Paredes
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
История личных встреч
Фламенго
Мильонариос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.67
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|Винья Матиас
|1
|0.17
|Ортис Лео
|1
|0.17
|Айртон Лукас
|1
|0.17
|Эвертон Соарес
|1
|0.17
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|0.5
|Andres Llinas
|1
|0.17
|Daniel Rivera
|1
|0.17
|Juan Carvajal
|1
|0.17
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Giraldo
|2
|0
|Leonardo Castro
|2
|0
|Larry Vasquez
|0
|1
|Delvin Alfonzo
|0
|1
|Ricardo Rosales
|1
|0
|Santiago Giordana
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Stiven Vega
|1
|0
|Andres Llinas
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0
Мильонариос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Мильонариос 2:2 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Букараманга 0:1 Мильонариос - Палестино 1:1
Мильонариос - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Боливар 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0 Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Мильонариос
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Мильонариос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Росарио Сентраль
|Agustin Modica
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2