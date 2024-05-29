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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Фламенго
3:0
Конец матча
Мильонариос
0'
1:0
7' Гол
Педро Гильерме
2:0
25' Гол в свои ворота
Варгас Хуан Пабло
3:0
44' Гол
Педро Гильерме
78' Желтая карточка
Daniel Giraldo
87' Красная карточка
Энрике Бруно
90'+6
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
23
Луис
Давид
3
Ортис
Лео
6
Айртон
Лукас
18
Де
ла
Крус
Николас
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
31
Монтеро
Альваро
22
Delvin
Alfonzo
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
17
Jorge
Arias
21
Joao
Pereira
I
8
Daniel
Giraldo
7
Emerson
Rodriguez
14
Давид
Мокуера
Силва
20
Danovis
Banguero
18
Daniel
Rivera
Фламенго
4-2-3-1
Мильонариос
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Мильонариос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (1) 0.83
Жерсон Сантос 1 0.17
Винья Матиас 1 0.17
Ортис Лео 1 0.17
Айртон Лукас 1 0.17
Эвертон Соарес 1 0.17
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 0.5
Andres Llinas 1 0.17
Daniel Rivera 1 0.17
Juan Carvajal 1 0.17

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 0 1
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Giraldo 3 0
Leonardo Castro 2 0
Larry Vasquez 0 1
Delvin Alfonzo 0 1
Ricardo Rosales 1 0
Santiago Giordana 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Stiven Vega 1 0
Andres Llinas 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Фламенго
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0
Мильонариос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Мильонариос 2:2 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Букараманга 0:1 Мильонариос - Палестино 1:1
Мильонариос - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Боливар 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0 Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Мильонариос

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Фламенго
 6 3 1 2 11 - 4 10
3.
Палестино
 6 2 1 3 6 - 11 7
4.
Мильонариос
 6 0 3 3 6 - 12 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Боливар
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Палестино
 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Мильонариос
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 1 1 1 5 - 5 4
2.
Фламенго
 3 0 1 2 2 - 4 1
3.
Палестино
 3 0 1 2 2 - 6 1
4.
Мильонариос
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Винья Матиас сделал результативную передачу.
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