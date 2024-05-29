Тур: 6.
0'
17' Желтая карточкаNicolas Linares
1:0
35' Гол в свои воротаБисама Хосе
38' Желтая карточкаСагредо Хесус
45' Желтая карточкаКристиан Суарез
Ход матча
17'
35'
1:0
38'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роша
Йомар
11
Вака
Рамиро
27
Вака
Хенри
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Роша ЙомарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
-
27 Вака ХенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Чавес ЛукасВратарь
- Запасные игроки
-
28 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
33 Ervin Vaca
-
-
8 Luis Paz
-
30 Javier Uzeda
-
-
16 Diego Arroyo
-
Главный тренер: Flavio Robatto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
-
20 Martin Araya
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Боливар
Палестино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|4 (1)
|0.67
|Bruno Savio
|3
|0.5
|Вака Рамиро
|2
|0.33
|Сагредо Хесус
|1
|0.17
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|2
|0.2
|Junior Marabel
|2
|0.2
|Felipe Chamorro
|2
|0.2
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.2
|Кристиан Суарез
|1
|0.1
|Bryan Vejar
|1
|0.1
|Fernando Cornejo I
|1
|0.1
|Ivan Roman
|1
|0.1
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Savio
|3
|0
|Роша Йомар
|0
|1
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Сагредо Хесус
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Linares
|3
|0
|Benjamin Rojas
|3
|0
|Ivan Roman
|1
|1
|Fernando Cornejo I
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Кристиан Суарез
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Joe Abrigo
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Antonio Ceza
|1
|0
|Vicente Espinoza
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
7
Боливар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Палестино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
50%
4
31%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0
Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0
Палестино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0
Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1
Результаты матчей
Боливар
Палестино
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Боливар
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
72
32
45
23
18
14
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Росарио Сентраль
|Agustin Modica
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2