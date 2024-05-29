  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Боливар
3:1
Конец матча
Палестино
0'
16' Желтая карточка
Nicolas Linares
1:0
35' Гол в свои ворота
Бисама Хосе
38' Желтая карточка
Сагредо Хесус
45' Желтая карточка
Кристиан Суарез
2:0
46' Гол в свои ворота
Ariel Martinez I
2:1
68' Гол
Felipe Chamorro
3:1
87' Гол
Jose M.F. Moreno Chico4
90'+6
1
Лампе
Карлос
22
Роша
Йомар
44
Renzo
Orihuela
4
Сагредо
Хесус
20
Сауседо
Фернандо
23
Хустиниано
Леонель
11
Вака
Рамиро
27
Вака
Хенри
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
9
Альгараньяс
Кармело
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
16
Бисама
Хосе
8
Fernando
Cornejo
I
5
Nicolas
Linares
23
Ariel
Martinez
I
10
Misael
Davila
7
Карраско
Браян
18
Michael
Fuentes
Боливар
4-3-3
Палестино
4-4-2

История личных встреч

Боливар
Палестино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 5 (1) 0.83
Bruno Savio 3 0.5
Вака Рамиро 2 0.33
Сагредо Хесус 1 0.17
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Chamorro 3 0.3
Gonzalo Sosa 2 0.2
Junior Marabel 2 0.2
Карраско Браян 2 (1) 0.2
Кристиан Суарез 1 0.1
Bryan Vejar 1 0.1
Fernando Cornejo I 1 0.1
Ivan Roman 1 0.1

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Savio 3 0
Сагредо Хесус 2 0
Роша Йомар 0 1
Хустиниано Леонель 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Linares 3 0
Benjamin Rojas 3 0
Ivan Roman 1 1
Кристиан Суарез 2 0
Fernando Cornejo I 2 0
Карраско Браян 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Joe Abrigo 1 0
Junior Marabel 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Antonio Ceza 1 0
Vicente Espinoza 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
4
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Палестино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
7
Боливар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Палестино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
45%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0
Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0
Палестино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0
Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1

Результаты матчей

Боливар
Палестино

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Боливар
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
2
1.5
4
6
3
3
2.5
1
9
1
5
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Фламенго
 6 3 1 2 11 - 4 10
3.
Палестино
 6 2 1 3 6 - 11 7
4.
Мильонариос
 6 0 3 3 6 - 12 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Боливар
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Палестино
 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Мильонариос
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 1 1 1 5 - 5 4
2.
Фламенго
 3 0 1 2 2 - 4 1
3.
Палестино
 3 0 1 2 2 - 6 1
4.
Мильонариос
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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