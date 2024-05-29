Тур: 6.
0'
16' Желтая карточкаNicolas Linares
1:0
35' Гол в свои воротаБисама Хосе
38' Желтая карточкаСагредо Хесус
45' Желтая карточкаКристиан Суарез
2:0
46' Гол в свои воротаAriel Martinez I
2:1
68' ГолFelipe Chamorro
3:1
87' ГолJose M.F. Moreno Chico4
90'+6
Ход матча
16'
35'
1:0
38'
45'
46'
2:0
68'
2:1
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роша
Йомар
11
Вака
Рамиро
27
Вака
Хенри
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Роша ЙомарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
-
27 Вака ХенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Чавес ЛукасВратарь
- Запасные игроки
-
28 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
33 Ervin Vaca
-
-
8 Luis Paz
-
30 Javier Uzeda
-
-
16 Diego Arroyo
-
Главный тренер: Flavio Robatto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
-
20 Martin Araya
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Боливар
Палестино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5 (1)
|0.83
|Bruno Savio
|3
|0.5
|Вака Рамиро
|2
|0.33
|Сагредо Хесус
|1
|0.17
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Chamorro
|3
|0.3
|Gonzalo Sosa
|2
|0.2
|Junior Marabel
|2
|0.2
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.2
|Кристиан Суарез
|1
|0.1
|Bryan Vejar
|1
|0.1
|Fernando Cornejo I
|1
|0.1
|Ivan Roman
|1
|0.1
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Savio
|3
|0
|Сагредо Хесус
|2
|0
|Роша Йомар
|0
|1
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Linares
|3
|0
|Benjamin Rojas
|3
|0
|Ivan Roman
|1
|1
|Кристиан Суарез
|2
|0
|Fernando Cornejo I
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Joe Abrigo
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Antonio Ceza
|1
|0
|Vicente Espinoza
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Палестино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
7
Боливар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Палестино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
45%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0
Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0
Палестино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0
Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1
Результаты матчей
Боливар
Палестино
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Боливар
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
82
42
46
33
19
15
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|4.
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|4.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2